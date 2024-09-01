Слот – 1-й с 1936 года тренер «Ливерпуля», выигравший 1-й выездной матч против «МЮ»
Арне Слот стал одним из немногих тренеров «Ливерпуля», с ходу победивших «МЮ».
Мерсисайдцы разгромили хозяев «Олд Траффорд» со счетом 3:0 в 3-м туре АПЛ.
Последним тренером «красных», побеждавшим в первом матче против «Манчестер Юнайтед», был Боб Пэйсли в 1975 году. А побед в дебютной игре на стадионе «МЮ» не было ни у кого со времен Джорджа Кэя (1936 год).
«МЮ» разгромлен «Ливерпулем» на «Олд Траффорд» впервые с 2021-го. Тогда «красные» победили 5:0