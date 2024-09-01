Слот – 1-й с 1936 года тренер «Ливерпуля», выигравший 1-й выездной матч против «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия Арне Слот Боб Пэйсли Футбол

Арне Слот стал одним из немногих тренеров «Ливерпуля», с ходу победивших «МЮ».

Мерсисайдцы разгромили хозяев «Олд Траффорд» со счетом 3:0 в 3-м туре АПЛ.

Последним тренером «красных», побеждавшим в первом матче против «Манчестер Юнайтед», был Боб Пэйсли в 1975 году. А побед в дебютной игре на стадионе «МЮ» не было ни у кого со времен Джорджа Кэя (1936 год).

«МЮ» разгромлен «Ливерпулем» на «Олд Траффорд» впервые с 2021-го. Тогда «красные» победили 5:0

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26 комментариев
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Кверти уже прибегал, чтоб доказать, что 7хаг топ?
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Слоту неимоверно посчастливилось жить во времена английской гегемонии тен Хага.
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Ответ Serkan_Ballboy
Кверти уже прибегал, чтоб доказать, что 7хаг топ?
Они там с тумбочкой не могут решить, кто больше виноват во всех поражениях, Каземиро или Майну.
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Одному лысому повезло с другим лысым играть на Олд Траффорд.
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есть еще один рекорд 7хага!
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Клопп после себя оставил хорошую свнранную банду. Да у них бывают неудачи но это бывает в какой-то период, 2-3 матча. И это в большом степени заслуга Клоппа. Лучшее что случилось с Ливерпулем в 21 веке это Клопп
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Не знаю почему многие списывали со счетов ливерпуль, достаточно хороший состав. Уж точно лучше, чем у Челси, мю, ттх и эвертона. У них блин на замене сидит Кьеза, нуньез и гакпо)
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Ответ Serkan_Ballboy
Кверти уже прибегал, чтоб доказать, что 7хаг топ?
Лучше Тен Хага у него только Саутгейт)
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Ай да 7хаг, ай да сукин сын, пишет историю!
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Слот пока что мне нравится, Ливерпулю повезло с тренером, но дальше посмотрим ,как будет двигаться команда
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Ответ Dred
А помоему главный защитник ТХ это Лавинка.
Скорее всего, ты ошибаешься. Судя по его постам, это не защитник, а сам тен Хаг.
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Ответ Nickolay Lyskov
Они там с тумбочкой не могут решить, кто больше виноват во всех поражениях, Каземиро или Майну.
А помоему главный защитник ТХ это Лавинка.
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Ну это позорище. прав был Криштиану что вывел шарлатана на чистую воду
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за короткое время Слот уже ставит свои рекорды.
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Тен хаг и сам рекорды ставит, и другим дает такую возможность, ну просто святой человек
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Новый лысый шарлатан)
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Тен Хаг гений. Ни дня без рекорда
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Два лысых голландца бьют рекорды, но есть одно но
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Слот-болл в деле, начал он сверхуверенно, сразу и не вспомню 3 матча подряд Ливерпуля на 0
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Когда Тен Хаг не может поставить свой новый рекорд, он помогает сопернику
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Тен дарующий радость Хаг
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Кредо - Ни матча без рекорда!
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Клопп-Шенкли! Слот -Пэйсли! 🤝
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Первый голландец выигравший в качестве тренера первый выездной матч у тренера-голландца Манчестер Юнайтед..здесь столько вариаций для бесконечной исторической статистики). У Арне в текущем сезоне пока 6-0 против Эрика с учетом товарняка, и ему есть какие рекорды побивать, те же 9-0 от Святого Юргена в сезоне против Сульшеров-Рангников)
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Ну и Эрик начал с новых рекордов)
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