У «МЮ» 2 поражения и 2 ничьих в 4 последних матчах с «Ливерпулем» в АПЛ. Общий счет – 2:12

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

«МЮ» не выигрывает у «Ливерпуля» в АПЛ два года.

В 3-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил соперника со счетом 3:0.

В 4 последних очных встречах в Премьер-лиге «МЮ» не побеждают мерсисайдцев – 2 поражения и 2 ничьих. Общий счет в этих встречах – 2:12.

Последняя победа была в августе 2022 года. 

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21 комментарий
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Как же прав был Роналду в том интервью...
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Ждём интервью про доминацию от лысого шарлотана.
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Им еще повезло, что Фулхэм не успел разыграться..
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Что вы хотели? Роналду не прессингует,де Хеа не выручает,Санчо бездарь.Хотя стоп)
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
подскажите пжл где можно будет смотреть матчи чемпионшипа в следующем году
Этом у фанатов Челси надо узнавать.
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Тен Хаг: мы были лучше, у нас больше всех трофеев, наши два мяча стоят их двенадцати
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Пеп хорош,специально слил финал кубка англии,чтоб 7хаг продолжал дальше бить рекорды
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Те ничьи для болельщиков МЮ были как победы. Помню как люто они отскакивали в прошлом сезоне.
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Пожалуйста не избавляйтесь от Тен Хега до 3 декабря он топарь просто чуток потерпите
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Чёт не задалась стройка у Хага.
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Ха-ха-ха
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подскажите пжл где можно будет смотреть матчи чемпионшипа в следующем году
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После того как они обосрались с брайтоном я больше вообще на них ставить не буду
Так и знал что опять как всегда будет....
Уже надоел этот цирк
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в следующем туре на Саутгемптоне отыграются удержав ничью, и маню снова по трофеям будет первым после Сити
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Ответ Cristiano Ronaldo
Как же прав был Роналду в том интервью...
Роналду поработал с Фергюсоном и Анчелотти, Моуриньо..
Рон быстро понял, что Хаг это ошибка в футболе.
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Ответ Старик Стариканов
Пеп хорош,специально слил финал кубка англии,чтоб 7хаг продолжал дальше бить рекорды
Он выставил полурезервный состав
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Ответ Фанат Доры Дуры
Типа если бы щас эти персонажи в составе были, что то бы поменялось?)
Если бы у команды был ТРЕНЕР, то эти бы игроки тащили
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Ответ Бестрофеник 2024
Типо 7Хага надо было увольнять после 4 места в группе ЛЧ вместе с тем сбродом который он привёл в команду.
Надо было увольнять, но то, что эти три тела ничего не показывали и играли ужасно, это не вина 7хага
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Ответ MARELLE 29
После того как они обосрались с брайтоном я больше вообще на них ставить не буду Так и знал что опять как всегда будет.... Уже надоел этот цирк
Ставь против них.
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