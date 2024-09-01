У «МЮ» 2 поражения и 2 ничьих в 4 последних матчах с «Ливерпулем» в АПЛ. Общий счет – 2:12
«МЮ» не выигрывает у «Ливерпуля» в АПЛ два года.
В 3-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил соперника со счетом 3:0.
В 4 последних очных встречах в Премьер-лиге «МЮ» не побеждают мерсисайдцев – 2 поражения и 2 ничьих. Общий счет в этих встречах – 2:12.
Последняя победа была в августе 2022 года.
Так и знал что опять как всегда будет....
Уже надоел этот цирк
Рон быстро понял, что Хаг это ошибка в футболе.