У «МЮ» 2 поражения и 2 ничьих в 4 последних матчах с «Ливерпулем» в АПЛ. Общий счет – 2:12

«МЮ» не выигрывает у «Ливерпуля» в АПЛ два года.

В 3-м туре чемпионата Англии « » на выезде разгромил соперника со счетом 3:0.

В 4 последних очных встречах в Премьер-лиге « » не побеждают мерсисайдцев – 2 поражения и 2 ничьих. Общий счет в этих встречах – 2:12.

Последняя победа была в августе 2022 года.