Николаев поддержал решение Карасева не назначать пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Рубином»: «Его не было, никто не владел мячом»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Сергей Карасев Александр Зотов Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Алексей Николаев считает, что в ворота «Спартака» не стоило назначать пенальти.

Казанский клуб в гостях уступил «Спартаку» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

Бывший арбитр ФИФА также заявил, что Карасев принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Спартака». На 8‑й минуте Хесус Медина столкнулся в штрафной площади гостей с Александром Зотовым, после ВАР бригада арбитров не назначила пенальти.

«На мой взгляд, пенальти не было. Если более детально рассматривать эпизод, то в данной ситуации никто все‑таки не владеет мячом. Параллельно друг другу Зотов и Медина идут к этому мячу. Происходит незначительный контакт с ногой атакующего игрока, а потом он сам заваливает уже обороняющегося футболиста.

То есть для меня это эпизод похож на тот, когда в борьбе за верховой мяч футболисты держат друг друга. Так же и здесь, если провести аналогию, только это в ногах. Происходит практически одновременное касание футболистов друг друга.

Конечно, Сергей Карасев видел этот момент так, что Зотов уже заваливает Медину своим акцентированным движением. На что Сергей и отреагировал. На мой взгляд, можно было продолжить игру, можно зафиксировать фол в нападении. Но думаю, такие пенальти мало кто бы хотел видеть на самом деле», – сказал Николаев.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А Лапочкин из одного городка и изгнанный из судейства вчера кричал , что пенальти. а работник газпрома Николаев, судья на пенсии считает, что нет. Кому верить несчастному болельщику?
+3
-2
+1
Матч между Спартаком и камнями, но больше всех возмущаются соевые.
+1
0
+1
Ответ Айнур Габдулмазитович
А почему тогда, когда руками держат друг друга, и игрок падает в штрафной, назначают пенальти??
Потому что здесь не было лишения возможности завладеть мячом, а им еще никто и не владел по сути.
+2
-1
+1
Ответ Hong Kil
Игроки касаются мяча на долю секунды, все остальное время мячом никто не владеет. Соответственно, любые пенальти назначенные за снос игрока, если в эту долю секунды он не владел мячом, надо отменять.
Опять Питер правил не знает. Читай определения в правилах. Есть там определение мяча под контролем игрока. Не только на время касания.
+1
0
+1
в чём смысл обсуждения пенальти два-три дня?
+1
-1
0
Игроки касаются мяча на долю секунды, все остальное время мячом никто не владеет. Соответственно, любые пенальти назначенные за снос игрока, если в эту долю секунды он не владел мячом, надо отменять.
+5
-5
0
то есть чтобы был фол, нужно обязательно владеть мячом? уровень аргументации бывших судей поражает раз за разом)
+1
-1
0
Думаю пенальти был, на 80-90% и думаю он бы не помешал развитию ходу игры если бы после него судья также не ошибался и раздал половине Рубина желтые, а то это не футбол был, Ахмат показался школьниками но сравнению с этими костоломами.
+1
-1
0
Если никто не владеет мячом, то можно контактировать как угодно с соперником? Интересная логика
0
0
0
Конечно,там нет пенальти.Зотов сначала сам 2 ногами касается 2 ноги Медины,а потом тот 1 ногой его задевает...
0
0
0
Это очень плохо, что из Карася начинают лепить неприкасаемого.
0
0
0
Ответ Айнур Габдулмазитович
А почему тогда, когда руками держат друг друга, и игрок падает в штрафной, назначают пенальти??
Так ведь не назначают))
Если обоюдное нарушение, то продолжают игру.
0
0
0
Ответ Айнур Габдулмазитович
А почему тогда, когда руками держат друг друга, и игрок падает в штрафной, назначают пенальти??
Потому что один игрок стремиться сыграть в мяч а другой стремиться помешать ему , а здесь оба стремились к мячу и зацепились друг за друга
0
0
0
Ответ Красная стрела
Сложный эпизод конечно. На матче вчера пришли к выводу, что пенальти был 🤷🏿‍♂️
ваше мнение никого не интересует)м.якин
+1
-1
0
Ответ Андрей Петров
ваше мнение никого не интересует)м.якин
Это я понимаю, но хотелось бы знать мнение официальных судейских лиц и кто вообще все эти трактовки делает. Запутались абсолютно все. И так как спортс деградировал в уровне публики, , то нормального обсуждения нет. Только одни набросы со всех сторон. Любой спорный эпизод - всё, истерика.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий