Николаев поддержал решение Карасева не назначать пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Рубином»: «Его не было, никто не владел мячом»

Алексей Николаев считает, что в ворота «Спартака» не стоило назначать пенальти.

Казанский клуб в гостях уступил « » (0:1) в 7-м туре Мир . На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

Бывший арбитр ФИФА также заявил, что Карасев принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Спартака». На 8‑й минуте Хесус Медина столкнулся в штрафной площади гостей с Александром Зотовым, после ВАР бригада арбитров не назначила пенальти.

«На мой взгляд, пенальти не было. Если более детально рассматривать эпизод, то в данной ситуации никто все‑таки не владеет мячом. Параллельно друг другу Зотов и Медина идут к этому мячу. Происходит незначительный контакт с ногой атакующего игрока, а потом он сам заваливает уже обороняющегося футболиста.

То есть для меня это эпизод похож на тот, когда в борьбе за верховой мяч футболисты держат друг друга. Так же и здесь, если провести аналогию, только это в ногах. Происходит практически одновременное касание футболистов друг друга.

Конечно, Сергей Карасев видел этот момент так, что Зотов уже заваливает Медину своим акцентированным движением. На что Сергей и отреагировал. На мой взгляд, можно было продолжить игру, можно зафиксировать фол в нападении. Но думаю, такие пенальти мало кто бы хотел видеть на самом деле», – сказал Николаев.