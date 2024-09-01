«Зенит» не прогнул по Соболеву, Виллиан Жозе печалит. Говорит гендиректор «Спартака»

Самые шумные темы лета вокруг «Спартака» – в ответах гендиректора Олега Малышева: Соболев, Виллиан Жозе, судьи и не только.

Главное – ниже.

О переходе Соболева в «Зенит»

«Возможно, когда Соболева отстранили от тренировок с командой, наступила точка невозврата. Не считаю, что «Зенит» прогнул «Спартак» в ситуации с трансфером» .

«Зенит» сообщил о переходе в пятницу. Комментатор Георгий Черданцев анонсировал трансфер в четверг – в эфире матча Кубка России. Малышев отметил, что это ни на что не влияло:

«Даже не смотрел матч, который комментировал Черданцев. Повторюсь, это никак не влияло на переговоры. У нас были условия, которые мы выдвинули. Я их не раскрою, у нас есть договоренность с «Зенитом», что мы не раскроем финансовые параметры сделки. Это сумма, которая устроила в первую очередь нас. Мне Соболев ничего не сказал, а с командой простился».

О разочаровании Виллианом Жозе

«Я разочарован, что Жозе не показывает тот результат, который мы ждали . Надеюсь, он исправится».

32-летний бразилец в июле перешел в «Спартак» из «Бетиса» (заплатили три миллиона евро с учетом бонусов) и за шесть матчей не сделал результативных действий, а на матч предыдущего тура с «Рубином» даже не попал в заявку. Ранее сообщалось, что он приехал с лишним весом.

О возможной покупке Глебова

«Данил, безусловно, очень хороший футболист. Он находится в шорт-листе нашего спортивного директора (Томаша Амарала – Спортс»), но на данный момент никаких предложений мы не делали».

Ранее сообщалось, что капитан «Ростова» интересен «Спартаку» и клубы ведут переговоры.

О ситуации с Промесом

«По Промесу никаких существенных изменений не произошло . Он тренируется, поддерживает форму, но из Эмиратов его не выпускают».

О потенциальной продаже Дуарте

«Дуарте получил болезненную травму в Казахстане. Пока восстанавливался, потерял место в составе. Решение по тому, кто нужен, а кто нет, принимают тренер и спортивный директор. Официальных предложений по Дуарте не было».

Ранее сообщалось, что тренер Деян Станкович выступил за продажу защитника.

О судейских ошибках против «Спартака»

«Я бы хотел, чтобы оценку давали специалисты. У меня много эмоций как у болельщика. Мне кажется, что ошибки возникают часто, в том числе против «Спартака». Решения неодинаковые. У меня это вызывает бурю эмоций, но это надо разбирать профессионально».

О роли тренера в трансферах Абены и Маркиньоса

«Глупо отрицать, что знакомство Станковича с Абеной и Маркиньосом не повлияло на трансферы. Но любой переход в «Спартаке» осуществляется после общего решения трансферного комитета. В этом плане трансферы Абены и Маркиньоса ничем не отличаются от остальных».

А что Соболев раньше говорил о «Зените»?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; vk.com/fcsm_official