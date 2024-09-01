Круговой о Соболеве в «Зените»: «После каждого сезона они покупают лучших россиян на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет»
Данил Круговой высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».
– Соболев перешел в «Зенит». Понимаешь, почему после неудачных примеров молодых российских футболистов в «Зените» другие игроки стремятся туда перейти?
– Все зависит от каждого игрока. Есть разные ситуации, которые мы можем не знать.
Конечно, после каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет.
[Что касается] отстранения Соболева, у меня была немножко другая ситуация. У Соболева был конфликт со Станковичем, насколько я знаю, – сказал защитник ЦСКА. в прошлом выступавший за «Зенит».
Сам Круговой? Или Ахмедов с Коваленко?
Болтун-обиженка. Когда последний раз до Глушенкова Зенит брал крутого россиянина? Может Мостовой был лучшим российским футболистом до прихода в Зенит? Или Кузяев? Кто же эти "лучшие российские футболисты каждый сезон"? Говнистым персонажем конечно Круг оказался.
Говнистость его в первую очередь в стыдно обставленном уходе, где он вопреки договоренностям, втихаря подписал контракт с другой командой и пытался это от Зенита скрыть. А вот такие вот комментарии лишь вишенка на торте.
Уточнил же.
И в чём его говнистость? Или правда глаза режет?
Играл бы на уровне Сантоса, остался в Зените хоть на ротацию.
А вообще, разве не каждый клуб так делает?.. берет игрока и смотрит - играет, не играет. Заиграл хороший трансфер, не заиграл на лавку. Просто на крупный клуб тысячи глаз, и все рассматривают что там твориться. А еще куча зависти вот они такое делают ай-яй-яй... потому что мы такое не можем, поэтому это они такие плохие.
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