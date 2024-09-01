Круговой о Соболеве в «Зените»: «После каждого сезона они покупают лучших россиян на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет»

Данил Круговой высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Соболев перешел в «Зенит». Понимаешь, почему после неудачных примеров молодых российских футболистов в « » другие игроки стремятся туда перейти?

– Все зависит от каждого игрока. Есть разные ситуации, которые мы можем не знать.

Конечно, после каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет.

[Что касается] отстранения Соболева, у меня была немножко другая ситуация. У был конфликт со , насколько я знаю, – сказал защитник . в прошлом выступавший за «Зенит».