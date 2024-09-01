Круговой о Соболеве в «Зените»: «После каждого сезона они покупают лучших россиян на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Данил Круговой Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Данил Круговой высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Соболев перешел в «Зенит». Понимаешь, почему после неудачных примеров молодых российских футболистов в «Зените» другие игроки стремятся туда перейти?

– Все зависит от каждого игрока. Есть разные ситуации, которые мы можем не знать.

Конечно, после каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет.

[Что касается] отстранения Соболева, у меня была немножко другая ситуация. У Соболева был конфликт со Станковичем, насколько я знаю, – сказал защитник ЦСКА. в прошлом выступавший за «Зенит».

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52 комментария
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И кто сюда подходит кроме Глушенкова и мб Латышонка? Особенно за несколько сезонов.
Сам Круговой? Или Ахмедов с Коваленко?
+22
-3
+19
Ответ chalkidis nikolai
Когда-то и тебя так купили и ты был доволен зарплатой и титулами и молчал
Он и сейчас не сказал чего-то обидного
+23
-10
+13
Когда-то и тебя так купили и ты был доволен зарплатой и титулами и молчал
+25
-12
+13
"после каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке"

Болтун-обиженка. Когда последний раз до Глушенкова Зенит брал крутого россиянина? Может Мостовой был лучшим российским футболистом до прихода в Зенит? Или Кузяев? Кто же эти "лучшие российские футболисты каждый сезон"? Говнистым персонажем конечно Круг оказался.
+22
-15
+7
Ответ Никому_никабельный
"Которые есть на рынке" Уточнил же. И в чём его говнистость? Или правда глаза режет?
И что же значит это чудо уточнение "Которые есть на рынке"? Правильно, ничего. Нет никакого официального списка игроков на рынке. Почему Зенит не взял Пиняева, Тюкавина, Дивеева, Чалова? Все они были "на рынке".

Говнистость его в первую очередь в стыдно обставленном уходе, где он вопреки договоренностям, втихаря подписал контракт с другой командой и пытался это от Зенита скрыть. А вот такие вот комментарии лишь вишенка на торте.
+6
0
+6
Ответ fil_spb
"после каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке" Болтун-обиженка. Когда последний раз до Глушенкова Зенит брал крутого россиянина? Может Мостовой был лучшим российским футболистом до прихода в Зенит? Или Кузяев? Кто же эти "лучшие российские футболисты каждый сезон"? Говнистым персонажем конечно Круг оказался.
"Которые есть на рынке"
Уточнил же.
И в чём его говнистость? Или правда глаза режет?
+17
-12
+5
Согласен, у вас разные ситуации были, ты в крысу подписал контракт, и надеялся что никто не узнает про это
+5
-1
+4
У иудушки все свербит в одном месте на тему Зенита, который пытался сделать из него человека?
+4
0
+4
Вот они лучшие игроки лиги слева направо: Арсен Адамов, вратарь Адамов, Ахметов, Коваленко, Волков, Горшков, Изидор и другие кудесники кожаной сферы.
+5
-1
+4
Зенит скупил всех лучших игроков лиги: Тюкавина, Баринова, Сафонова, Глебова, Миранчуков обоих, Захаряна и всех остальных, кого там сватали в Зенит каждый год.
+5
-1
+4
Ну-ка и кого из лучших паспортистов (кроме Глушенкова) Зенит купил за последние 5 лет. Себя штоли крысовой в лучшие записал?
+9
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+4
Круговому обижаться на Зенит не стоит. Ему долго давали возможность проявить себя, он этой возможностью не воспользовался. Кто виноват?
Играл бы на уровне Сантоса, остался в Зените хоть на ротацию.
+6
-2
+4
Столп журналистики: найди какого нибудь обиженку и вытягивай жареное☻️
А вообще, разве не каждый клуб так делает?.. берет игрока и смотрит - играет, не играет. Заиграл хороший трансфер, не заиграл на лавку. Просто на крупный клуб тысячи глаз, и все рассматривают что там твориться. А еще куча зависти вот они такое делают ай-яй-яй... потому что мы такое не можем, поэтому это они такие плохие.
+7
-3
+4
Ответ counsel
Он и сейчас не сказал чего-то обидного
Не передергивай. Никто не говорит об обиде. Говорят лишь о том, что Круговой взял и соврал на ровном месте.
+3
0
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
О, леша опять себя на аву поставила.
+5
-2
+3
Ответ fil_spb
"после каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке" Болтун-обиженка. Когда последний раз до Глушенкова Зенит брал крутого россиянина? Может Мостовой был лучшим российским футболистом до прихода в Зенит? Или Кузяев? Кто же эти "лучшие российские футболисты каждый сезон"? Говнистым персонажем конечно Круг оказался.
Круг обиделся , а на них , как известно , воду возят журналисты )
+2
0
+2
Ответ ZarvuR2020
И кто сюда подходит кроме Глушенкова и мб Латышонка? Особенно за несколько сезонов. Сам Круговой? Или Ахмедов с Коваленко?
Суперзвезда Ахметов
+3
-1
+2
Ответ counsel
Он и сейчас не сказал чего-то обидного
Обидного ничего. Он попросту соврал
+2
0
+2
Круговой о «Баварии»: «После каждого сезона клуб покупает лучших немецких футболистов, которые есть на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет»
Круговой о «ПСЖ»: «После каждого сезона клуб покупает лучших французских футболистов, которые есть на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет»
Круговой о «Реале»: «После каждого сезона клуб покупает лучших футболистов, которые есть на рынке. Потом уже кто-то выстрелил, кто-то нет»
+4
-2
+2
А худшие россияне разбегаются сами.
+2
0
+2
Он даже не понимает, что лучших российских игроков последние 5 лет покупают локомотив и спартак и как раз у них кто-то да выстреливает
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Аленушка, потужно это 4-0?)
+2
-1
+1
Ответ fil_spb
И что же значит это чудо уточнение "Которые есть на рынке"? Правильно, ничего. Нет никакого официального списка игроков на рынке. Почему Зенит не взял Пиняева, Тюкавина, Дивеева, Чалова? Все они были "на рынке". Говнистость его в первую очередь в стыдно обставленном уходе, где он вопреки договоренностям, втихаря подписал контракт с другой командой и пытался это от Зенита скрыть. А вот такие вот комментарии лишь вишенка на торте.
За что и был справедливо наказан ссылкой в фарм, дабы прежде всего подать пример другим как строить отношения с клубом
+1
0
+1
Ответ Никому_никабельный
Которых возможно купить. Я так это понял.
Любых российских игроков, кроме пары-тройки исключений, возможно купить. Я же перечислил примеры. Там некоторых и покупать не надо было бы, так как контракты заканчивались. А есть и другие примеры типа Глебова, которого Ростов публично соглашался продать при достойном предложении. Однако громких российских трансферов Зенит не делал уже кучу лет. И Круг это прекрасно знает, но все равно врет.
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Ответ Anton Vasilev
Ну-ка и кого из лучших паспортистов (кроме Глушенкова) Зенит купил за последние 5 лет. Себя штоли крысовой в лучшие записал?
Да тот же Волков играя в Краснодаре был один из лучших паспортистов на своей позиции. Или если он не заиграл за покупку не считается?
+2
-1
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хорошо что это все теперь у цска )))
+2
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Ответ counsel
Он и сейчас не сказал чего-то обидного
Ну смотря под каким соусом все подать... вот Зенит... такой и такой...
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Там же одни бразильцы. Как они могли лучших россиян покупать?
+2
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
В то же время мы ненатужно в Санкт-Петербурге кое-кого громили в одном случае, а в другом даже за них пришлось забивать ибо соперника как такового не было на поле, хотя по трансляции он был. Напомнить, кто это был?
+1
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Лучшие россияне - это Малком и Клаудинью
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