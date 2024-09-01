В «Реале» не переживают из-за низкой результативности Мбаппе. Килиана считают топ-игроком и верят, что проблема не в нем
В «Реале» не переживают из-за низкой результативности Килиана Мбаппе.
Французский нападающий забил лишь один гол в четырех матчах – в ворота «Аталанты» в Суперкубке УЕФА. В Ла Лиге он еще не отметился результативными действиями.
По данным As, в «Реале» не переживают из-за этого и верят в Килиана.
В мадридском клубе считают, что Мбаппе – топ-игрок, а проблема на данный момент не в нем.
Черепаха как-никак топ-10 мира, так что не стоит беспокоится именно о нём.
В «Реале» не переживают из-за низкой результативности Азара. Эдена считают топ-игроком и верят, что проблема не в нем