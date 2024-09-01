В «Реале» не переживают из-за низкой результативности Мбаппе. Килиана считают топ-игроком и верят, что проблема не в нем

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

В «Реале» не переживают из-за низкой результативности Килиана Мбаппе.

Французский нападающий забил лишь один гол в четырех матчах – в ворота «Аталанты» в Суперкубке УЕФА. В Ла Лиге он еще не отметился результативными действиями.

По данным As, в «Реале» не переживают из-за этого и верят в Килиана.

В мадридском клубе считают, что Мбаппе – топ-игрок, а проблема на данный момент не в нем.

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24 комментария
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Да ладно?! Умные люди не делают выводов по паре матчей??? Ну не могут же эксперты из комментариев разбираться в футболе хуже профессиональных скаутов, тренеров и игроков?!?!?!?
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Было бы странно, если бы было наоборот.
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Особенно Вини верит - если не давать мяч Мбаппе, то он не забьет)
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Ответ #SharkTeam
Мбаппе до сих пор не забил? А вот Холанд уже 7 штук положил
У Глушенкова тоже 7 и че
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Ответ Dizzod
Ничего страшного, пересекутся с французским клубом забьет.
Барса не французский клуб
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Ответ #SharkTeam
Мбаппе до сих пор не забил? А вот Холанд уже 7 штук положил
А что Холанд делал этим летом?
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Конечно не в нем, если он играет не на своей позиции и бразильский звездюк игнорит его открывания.
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Ответ Dizzod
Значит не забьет.
Ну хет трик ей в гостях ложил и еще положит
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Ответ che kaif
Барса не французский клуб
Значит не забьет.
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скринте забьет за весь сезон 27 и более мячей во всех турнирах, голевые больше 9 во всех турнирах.
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Проблема в схеме 4-3-3. Если Анчелотти вернётся к 4-2-2 (ромб), то игра пойдёт. А также нужно отметить, что без Крооса команде очень тяжело
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Рано еще переживать. Вот в конце сезона самое то))
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Да ладно? Не верю. Зимой продадут полюбому
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Да ладно, рано или поздно прорвёт. У того же Роналду несколько раз были затяжные безголевые серии, но в нужный момент включался и разрывал.
Черепаха как-никак топ-10 мира, так что не стоит беспокоится именно о нём.
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Мбаппе это игрок, который любит пространство. При плотной игре защитников и позиционных атаках даже Дзюба будет полезнее.
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Новость из прошлого

В «Реале» не переживают из-за низкой результативности Азара. Эдена считают топ-игроком и верят, что проблема не в нем
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Я бы сделал так: Вини и Мбаппе переместить на лево (сдвоить фланг), Гюлер/Родриго будут забегать в штрафную для замыкания (в матче с Вальядолидом турок часто забегал на ударную позицию) а Феде и Чуамени будут страховать (и у обоих кстати пушечные удары, могут и зарядить с 30 метров). Я конечно не эксперт в аналитике, но мне кажется что сдвоенный фланг Вини и Мбаппе будет работать очень даже хорошо, как например в первом матче с сити когда два бразильца играли на одном фланге и уничтожили хваленную оборону сити
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я не в реале, но тоже верю 🫡
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В том что Мбаппе топ игрок ни у кого сомнений и не вызывало, другое дело что у этого топ игрока в голове.
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