В «Реале» не переживают из-за низкой результативности Мбаппе. Килиана считают топ-игроком и верят, что проблема не в нем

В «Реале» не переживают из-за низкой результативности Килиана Мбаппе.

Французский нападающий забил лишь один гол в четырех матчах – в ворота «Аталанты» в Суперкубке УЕФА. В Ла он еще не отметился результативными действиями.

По данным As, в « » не переживают из-за этого и верят в .

В мадридском клубе считают, что Мбаппе – топ-игрок, а проблема на данный момент не в нем.