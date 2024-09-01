Дзюба дал совет тем, кто столкнулся с жизненными трудностями: «Иди. Тяжело? Иди. Не можешь идти? Ползи. Но иди к цели, не останавливайся, не сдавайся»
Артем Дзюба дал совет людям, которые столкнулись с жизненными трудностями.
«На самом деле, тут путь один простой, у меня действительно были моменты очень тяжелые в жизни, и на самом деле самое простое – я всегда это говорю в своем окружении – это сдаться, то есть у всех у нас бывают периоды, когда ты хочешь прямо на все плюнуть и как-то исчезнуть, а на самом деле нужно оставаться самим собой.
Иди. Тяжело? Иди. Не можешь идти? Ползи. Но иди к своей цели, не останавливайся, не сдавайся, потому что проще сдаться, уйти, попросить, помогите мне, еще что-то.
В такие трудные минуты всегда найдутся люди, которые тебя по-настоящему любят и ценят. Какие-то вещи, которые случаются с нами, они делают нас лучше, делают нас сильнее, и ты понимаешь, что рядом с тобой очень много людей, которые тебя любят и уважают. А это важнее всего», – сказал экс-игрок «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и сборной России.
если можешь идти - идииииии
Мартин Лютер Кинг
Ольга Бузова
Встал - упай.
Упай - чокопай.
Дабуди Дабудай.
Если змея подняла голову - души ее обеими руками, - добавил Артем.
(c) Джейсон Стетхем
Мало кто выдержал бы такое из пишущих здесь и читающих этот сайт. А может - и никто.
Скорее, каждый половину своих денег отдал бы ))
Дзюба ведь отличный человек по жизни, побольше бы таких - но благодаря запущенным инсинуациям любой похвалившие его как футболиста с испугом оговаривает
- ".. я не говорю о Дзюбе хорошо, как о человеке - а только как о футболисте.."
Вот и в этой ветке сплошь подленькие комменты - не потому, что пишут их подлецы. Просто именно так и только так работают инсинуации - проникают в сознание людей и мало кто может не воспринимать их.