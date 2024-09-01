Дзюба дал совет тем, кто столкнулся с жизненными трудностями: «Иди. Тяжело? Иди. Не можешь идти? Ползи. Но иди к цели, не останавливайся, не сдавайся»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба дал совет людям, которые столкнулись с жизненными трудностями.

«На самом деле, тут путь один простой, у меня действительно были моменты очень тяжелые в жизни, и на самом деле самое простое – я всегда это говорю в своем окружении – это сдаться, то есть у всех у нас бывают периоды, когда ты хочешь прямо на все плюнуть и как-то исчезнуть, а на самом деле нужно оставаться самим собой.

Иди. Тяжело? Иди. Не можешь идти? Ползи. Но иди к своей цели, не останавливайся, не сдавайся, потому что проще сдаться, уйти, попросить, помогите мне, еще что-то. 

В такие трудные минуты всегда найдутся люди, которые тебя по-настоящему любят и ценят. Какие-то вещи, которые случаются с нами, они делают нас лучше, делают нас сильнее, и ты понимаешь, что рядом с тобой очень много людей, которые тебя любят и уважают. А это важнее всего», – сказал экс-игрок «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и сборной России.

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62 комментария
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Никогда не опускай руки)
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"Сожми волю в кулак и работай непокладая рук! Все возможно, все в твоих руках!", - добавил Дзюба
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Артем Дзюба: "Устраните свои жизненные трудности, и ваши жизненные трудности будут устранены!"
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Ответ Великий Алонсо
Из какого пацанского цитатника он это вычитал? 😂
из песни Киркорова

если можешь идти - идииииии
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If you can’t fly, run; if you can’t run, walk; if you can’t walk, crawl; but by all means keep moving
Мартин Лютер Кинг
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Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.
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Ответ Никита Андросов
If you can’t fly, run; if you can’t run, walk; if you can’t walk, crawl; but by all means keep moving Мартин Лютер Кинг
"Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте. Жизнь одна... "
Ольга Бузова
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Джейсон Дзюба
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Упал - вставай.
Встал - упай.
Упай - чокопай.
Дабуди Дабудай.
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Из какого пацанского цитатника он это вычитал? 😂
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Главное!!! Добавил Дзюба: работай руками!
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Ползи ползи моя змея!
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Из неопубликованного:
Если змея подняла голову - души ее обеими руками, - добавил Артем.
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Если ты бездомный, просто купи дом
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Лепишь карьеру депутата? Лепи. Не можешь? Ползи.
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Ответ Никита Андросов
If you can’t fly, run; if you can’t run, walk; if you can’t walk, crawl; but by all means keep moving Мартин Лютер Кинг
if you are wolk than you are not a work.
(c) Джейсон Стетхем
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Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь.
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Посылают в Перу, не рыдай охраннику Путина и не жалуйся на фанатов, чтобы их наказали за кричалки, а иди.
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Как говорится,если ты заблудился в лесу-выйди из леса
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Ответ bedLaM
Зачем тег "Спартак" под новостями об этом человеке?
ваш воспитанник. Ах да, у болельщиков спартака короткая память)
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Ответ Боевой Бурят Путина
Философия Дзюбы - какая-то смесь «правды жизни» из соседней подворотни и «мудрости» пацанских пабликов
Так Дзюба на себе испытал массу инсинуаций. Довольно подлых. Справился. Это было трудно.
Мало кто выдержал бы такое из пишущих здесь и читающих этот сайт. А может - и никто.
Скорее, каждый половину своих денег отдал бы ))

Дзюба ведь отличный человек по жизни, побольше бы таких - но благодаря запущенным инсинуациям любой похвалившие его как футболиста с испугом оговаривает

- ".. я не говорю о Дзюбе хорошо, как о человеке - а только как о футболисте.."

Вот и в этой ветке сплошь подленькие комменты - не потому, что пишут их подлецы. Просто именно так и только так работают инсинуации - проникают в сознание людей и мало кто может не воспринимать их.
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...а если ползти не можешь?!
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БЕЗУМНО МОЖНО БЫТЬ ПЕРВЫМ!
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Ответ JohnnyMulka
из песни Киркорова если можешь идти - идииииии
Снег растаявший - он вода
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Не можешь ползти – катись. Подальше.
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Ответ Игорь_1116193088
Золотые слова
Артём Венедиктович
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Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет сервису! На первом месте выходит.
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Мой дед говорил мне : я твой дед
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А будет ли в интервью раскрыто куда последние три месяца идёт (ползёт) сам Дзюба❓🤔
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Философ ёпта ))
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