Дзюба дал совет тем, кто столкнулся с жизненными трудностями: «Иди. Тяжело? Иди. Не можешь идти? Ползи. Но иди к цели, не останавливайся, не сдавайся»

Артем Дзюба дал совет людям, которые столкнулись с жизненными трудностями.

«На самом деле, тут путь один простой, у меня действительно были моменты очень тяжелые в жизни, и на самом деле самое простое – я всегда это говорю в своем окружении – это сдаться, то есть у всех у нас бывают периоды, когда ты хочешь прямо на все плюнуть и как-то исчезнуть, а на самом деле нужно оставаться самим собой.

Иди. Тяжело? Иди. Не можешь идти? Ползи. Но иди к своей цели, не останавливайся, не сдавайся, потому что проще сдаться, уйти, попросить, помогите мне, еще что-то.

В такие трудные минуты всегда найдутся люди, которые тебя по-настоящему любят и ценят. Какие-то вещи, которые случаются с нами, они делают нас лучше, делают нас сильнее, и ты понимаешь, что рядом с тобой очень много людей, которые тебя любят и уважают. А это важнее всего», – сказал экс-игрок «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и сборной России.