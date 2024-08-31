Артем Дзюба рассказал о том, что нужно для успеха любого коллектива.

– Что нужно сделать, чтобы команда сыграла?

– Самое главное – быть друг за друга, всегда поддерживать. В любом коллективе есть лидеры, которые должны вести за собой.

Нужно говорить от души и от сердца определенные вещи. Если люди не понимают, то можно чуть грубее.

– Вы про «волшебный пинок»?

– Думаю, он иногда необходим. Особенно для нашей нации, – заявил экс-игрок «Зенита» и « ».