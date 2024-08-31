Дзюба о «волшебном пинке»: «Иногда необходим, особенно для нашей нации – нужно говорить от души и сердца, если люди не понимают, то можно чуть грубее»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба рассказал о том, что нужно для успеха любого коллектива.

– Что нужно сделать, чтобы команда сыграла?

– Самое главное – быть друг за друга, всегда поддерживать. В любом коллективе есть лидеры, которые должны вести за собой.

Нужно говорить от души и от сердца определенные вещи. Если люди не понимают, то можно чуть грубее.

– Вы про «волшебный пинок»?

– Думаю, он иногда необходим. Особенно для нашей нации, – заявил экс-игрок «Зенита» и «Локомотива».

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11 комментариев
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Дзюба за всю нацию начал говорить. Какая прелесть.
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Лучше расскажи о волшебной руке)
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Нужна жесткая рука
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Рукаву решил начать вести марафоны?Пока Блиновская с Валеркой не у дел
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Комментарий удален модератором
В легендарном кавээновском "Вяленьком цветочке" был волшебный пендель. Хрусталев, Васильев и Полина это незабываемо
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Тсюба на половину чуваш на половину украинец про какую его нацию он говорит?
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Рот закрой, говорун
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Странно, что его до сих пор нет в студии Матч ТВ . Вот бы они отожгли с Мостовым в студии
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Ответ pavlo-one
Комментарий удален модератором
А ты перешёл в другой клуб?
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