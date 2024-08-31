Дзюба о «волшебном пинке»: «Иногда необходим, особенно для нашей нации – нужно говорить от души и сердца, если люди не понимают, то можно чуть грубее»
Артем Дзюба рассказал о том, что нужно для успеха любого коллектива.
– Что нужно сделать, чтобы команда сыграла?
– Самое главное – быть друг за друга, всегда поддерживать. В любом коллективе есть лидеры, которые должны вести за собой.
Нужно говорить от души и от сердца определенные вещи. Если люди не понимают, то можно чуть грубее.
– Вы про «волшебный пинок»?
– Думаю, он иногда необходим. Особенно для нашей нации, – заявил экс-игрок «Зенита» и «Локомотива».