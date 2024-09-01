Артем Дзюба: «Рад, что спорту уделяется много внимания, надо, чтобы ребята и девчонки занимались, соревновались, находили себя. В нашем детстве это было только на улице»

Артем Дзюба рад, что в России спорту уделяется достаточно внимания.

«Я очень рад, что много внимания уделяется спорту. Потому что в нашем детстве это все было только на улице.

Нужно, чтобы ребята и девчонки занимались и постоянно соревновались. Потому что это очень круто, ведь ты занимаешься и находишь себя», – заявил экс-игрок « », « », « » и сборной России.

Дзюба о воспитании детей: «Я более добрый полицейский, чем мама. Ругаюсь про себя»