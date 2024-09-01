Артем Дзюба: «Рад, что спорту уделяется много внимания, надо, чтобы ребята и девчонки занимались, соревновались, находили себя. В нашем детстве это было только на улице»
Артем Дзюба рад, что в России спорту уделяется достаточно внимания.
«Я очень рад, что много внимания уделяется спорту. Потому что в нашем детстве это все было только на улице.
Нужно, чтобы ребята и девчонки занимались и постоянно соревновались. Потому что это очень круто, ведь ты занимаешься и находишь себя», – заявил экс-игрок «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и сборной России.
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