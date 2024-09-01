Артем Дзюба: «Рад, что спорту уделяется много внимания, надо, чтобы ребята и девчонки занимались, соревновались, находили себя. В нашем детстве это было только на улице»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия детский спорт Политика Чемпионат.com массовый спорт Футбол

Артем Дзюба рад, что в России спорту уделяется достаточно внимания.

«Я очень рад, что много внимания уделяется спорту. Потому что в нашем детстве это все было только на улице.

Нужно, чтобы ребята и девчонки занимались и постоянно соревновались. Потому что это очень круто, ведь ты занимаешься и находишь себя», – заявил экс-игрок «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и сборной России.

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10 комментариев
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в депутаты готовится
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Ещё один будущий депутат?😅
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Раньше - это когда?
В СССР! И я подтвержаю, будучи ребенком в то время. Почти все секции были бесплатные. Сам какое то время классической борьбой занимался, потом ушел в футбол. И все это было бесплатно.
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спорт хорошо но не панацея. если улица инет и гормоны рулят организмом по частям воспитать не получится нужна система. элита воспитывается системно под жёстким контролем
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Дзюба проснулся и опять пошел раздавать интревью
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В нашем классе каждый парень ходил в секцию - от рабоче-крестьянских футбола и лёгкой атлетики до экзотических штанги и конькобежки. Все бесплатно
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Зарядка лечит, а спорт калечит.
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Ответ Где же ты моя Сулико
В СССР! И я подтвержаю, будучи ребенком в то время. Почти все секции были бесплатные. Сам какое то время классической борьбой занимался, потом ушел в футбол. И все это было бесплатно.
Вот! Было же время, а то совок, совок.
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