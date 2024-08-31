«Амкал» сыграет со Street Madness, 2Drots – против команды Гильерме. Расписание 3-го тура Т-Лиги
Расписание 3-го тура Т-Лиги
Т-Лига, 3-й тур
31 августа, суббота
«Амкал» – Street Madness. Начало – в 18:00.
2Drots – Joga Team (команда Гильерме). Начало – в 19:30.
1 сентября, воскресенье
Mandalorian Team (команда Артема Дзюбы) – «Планета Земля» (команда Даниила Чалова). Начало – в 18:00.
«БроукБойз» – «Чертаново Медиа». Начало – в 19:30.
Формат турнира: команды играют 5 на 5, два тайма по 15 минут чистого времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Все матчи пройдут в Москве в «Три Вокзала. Депо».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Т-Лига Уличного Футбола»
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