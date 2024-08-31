«Амкал» сыграет со Street Madness, 2Drots – против команды Гильерме. Расписание 3-го тура Т-Лиги

Расписание 3-го тура Т-Лиги

Т-Лига, 3-й тур

31 августа, суббота

«Амкал» – Street Madness. Начало – в 18:00.

2Drots – Joga Team (команда Гильерме). Начало – в 19:30.

1 сентября, воскресенье

Mandalorian Team (команда Артема Дзюбы) – «Планета Земля» (команда Даниила Чалова). Начало – в 18:00.

«БроукБойз» – «Чертаново Медиа». Начало – в 19:30.

Формат турнира: команды играют 5 на 5, два тайма по 15 минут чистого времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Все матчи пройдут в Москве в «Три Вокзала. Депо».