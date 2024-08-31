Холанд о хет-трике «Вест Хэму»: «Я полон энергии, свеж и чувствую себя прекрасно. Я немного отдохнул, теперь готов к большему»

Эрлинг Холанд рассказал о своем физическом состоянии.

« » обыграл «Вест Хэм» в 3-м туре (3:1), благодаря хет-трику норвежца.

«Три очка – самое главное. Я чувствую себя хорошо, я полон энергии. Был долгий отпуск и предсезонка. Я чувствую себя прекрасно. Годы, проведенные здесь, пролетели незаметно. Я немного отдохнул, мое тело и ноги в порядке. Теперь я готов к большему.

Только футболисты знают, насколько важно сделать перерыв. Нужно дать отдых телу и разуму, потому что сезон долгий. Это не так просто, как думают люди. Я чувствую себя свежим, и это самое главное.

Мне понравился второй гол. Мне нравятся все голы, но второй был прекрасен. Отличная передача от Рико [Льюиса] и идеальный удар в касание. Классное завершение. Приятно выпустить немного энергии.

Я действую таким образом всю свою жизнь. Обычно мы не встречаемся с такими командами, они чаще отходят назад. «Вест Хэму» нужен был гол, они начали поднимать линию. Для меня это естественная ситуация, и я не попал в офсайд. Я не практиковал это уже много лет.

Я чувствую себя более отдохнувшим, более энергичным. Когда вы отдыхаете, вы можете нарабатывать некоторые вещи, которые хотите улучшить, вне тренировок.

Три игры, девять очков, это отличный старт. Давайте не будем забегать слишком далеко вперед, потому что впереди, возможно, еще 70 игр в этом сезоне. Будем идти шаг за шагом», – сказал нападающий «Сити» в интервью Sky Sports.

Пеп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Открытая игра, «Сити» вернул контроль, когда вышел Гюндоган. Нет слов, чтобы описать Холанда, мы можем только помочь ему становиться лучше»