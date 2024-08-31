Пеп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Открытая игра, «Сити» вернул контроль, когда вышел Гюндоган. Нет слов, чтобы описать Холанда, мы можем только помочь ему становиться лучше»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Хулен Лопетеги Лукас Пакета Джеррод Боуэн Эрлинг Холанд Мохаммед Кудус Футбол

Пеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Вест Хэмом» (3:1).

Об игре

«Игра была открытой, мы не завершали атаки, и когда они могли убегать с мячом – [Джеррод] Боуэн, [Лукас] Пакета и [Мохаммед] Кудус – это становилось опасным. [Илкай] Гюндоган вышел на поле, и мы вернули контроль над игрой».

О хет-трике Эрлинга Холанда

«Нет слов, чтобы его описать. Все, что мы можем сделать – это помогать ему становиться лучше и лучше, доставлять как можно больше мячей в штрафную. Это наша задача.

Мы прибавили в качестве. Эта команда – единое целое. Когда нужно бежать назад, никто не задает вопросов, кто должен это делать. Все обязаны. И когда мы видим, как Эрлинг делает это, это просто фантастика».

О главном тренере «Вест Хэма» Хулене Лопетеги

«Он мой близкий друг и один из самых удивительных тренеров, которых я встречал.

Все тренеры в свой первый сезон начинают хорошо, но мы ничего не выигрывали. Это вопрос времени, и он добьется успеха. Мы дружим уже много лет, и я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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10 комментариев
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Мне вот интересно, а Холланд сможет оформить 40+ голов в АПЛ, как когда-то Месси 50 в Ла Лиге? Кажется, что только ему это под силу.
А ещё меня удивляет Пеп с каждым годом всё больше и больше. Был сезон, когда они вообще играли без чистого напа, имея в обойме только Жезуса и как сейчас он перестроил игру под Эрлинга - это фантастика.
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и гюндоган хорош, классное подписание на пару сезонов)
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Пеп такими фразами хочет завести Холанда ещё больше, чтоб он к концу сезона забил голов шестьдесят…
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Это будет мощнейший Сити, всех времён и народов!
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Ответ Den-is
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Ответ Den-is
115 нарушений тоже по этой причине у Сити?)
Не, это уже для того, чтоб у манков и мерсов подгарало, а то че это они над канонирами всю жизнь угарают...Нечего. И им конец сладкой жизни устроили 😏
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Ответ Bogdan Fedyuk
Не, это уже для того, чтоб у манков и мерсов подгарало, а то че это они над канонирами всю жизнь угарают...Нечего. И им конец сладкой жизни устроили 😏
Посмотрим, у кого будет пригорать последним после рассмотрения дела Сити)
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Ответ Den-is
Посмотрим, у кого будет пригорать последним после рассмотрения дела Сити)
Ой как Дениску то разрывает, сгоняй ещё участковому пожалуйся, будет 116 🤣
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Ответ Den-is
Посмотрим, у кого будет пригорать последним после рассмотрения дела Сити)
За оскорбление прав верующих в канониров и унижение 2 года подряд можно в двойне накинуть, подсказываю, если что
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