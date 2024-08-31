Пеп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Открытая игра, «Сити» вернул контроль, когда вышел Гюндоган. Нет слов, чтобы описать Холанда, мы можем только помочь ему становиться лучше»

Пеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Вест Хэмом» (3:1).

Об игре

«Игра была открытой, мы не завершали атаки, и когда они могли убегать с мячом – [Джеррод] , [ ] Пакета и [Мохаммед] – это становилось опасным. [Илкай] вышел на поле, и мы вернули контроль над игрой».

О хет-трике Эрлинга Холанда

«Нет слов, чтобы его описать. Все, что мы можем сделать – это помогать ему становиться лучше и лучше, доставлять как можно больше мячей в штрафную. Это наша задача.

Мы прибавили в качестве. Эта команда – единое целое. Когда нужно бежать назад, никто не задает вопросов, кто должен это делать. Все обязаны. И когда мы видим, как Эрлинг делает это, это просто фантастика».

О главном тренере «Вест Хэма» Хулене Лопетеги

«Он мой близкий друг и один из самых удивительных тренеров, которых я встречал.

Все тренеры в свой первый сезон начинают хорошо, но мы ничего не выигрывали. Это вопрос времени, и он добьется успеха. Мы дружим уже много лет, и я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер « ».