Пеп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Открытая игра, «Сити» вернул контроль, когда вышел Гюндоган. Нет слов, чтобы описать Холанда, мы можем только помочь ему становиться лучше»
Пеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Вест Хэмом» (3:1).
Об игре
«Игра была открытой, мы не завершали атаки, и когда они могли убегать с мячом – [Джеррод] Боуэн, [Лукас] Пакета и [Мохаммед] Кудус – это становилось опасным. [Илкай] Гюндоган вышел на поле, и мы вернули контроль над игрой».
О хет-трике Эрлинга Холанда
«Нет слов, чтобы его описать. Все, что мы можем сделать – это помогать ему становиться лучше и лучше, доставлять как можно больше мячей в штрафную. Это наша задача.
Мы прибавили в качестве. Эта команда – единое целое. Когда нужно бежать назад, никто не задает вопросов, кто должен это делать. Все обязаны. И когда мы видим, как Эрлинг делает это, это просто фантастика».
О главном тренере «Вест Хэма» Хулене Лопетеги
«Он мой близкий друг и один из самых удивительных тренеров, которых я встречал.
Все тренеры в свой первый сезон начинают хорошо, но мы ничего не выигрывали. Это вопрос времени, и он добьется успеха. Мы дружим уже много лет, и я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
А ещё меня удивляет Пеп с каждым годом всё больше и больше. Был сезон, когда они вообще играли без чистого напа, имея в обойме только Жезуса и как сейчас он перестроил игру под Эрлинга - это фантастика.