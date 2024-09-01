Как же Холанд любит август! Второй хет-трик в сезоне – за три тура

И 19 – за три сезона в Англии.

Выезд к «Вест Хэму» мог стать для «Манчестер Сити» непростым, если бы не Эрлинг Холанд. Норвежец исправно забивает – в Лондоне оформил очередной хет-трик, а «горожане» победили 3:1.

Уже на десятой минуте Бернарду вывел Холанда на удар – нападающий просто отправил мяч в ворота.

После этого «Вест Хэм» сравнял (Рубен Диаш срезал в свои). Позже перепасовка «Сити» дошла до Эрлинга в центре штрафной: норвежец мощнейшим ударом загнал под перекладину.

И во втором тайме Холанд закрепил результат: на 83-й минуте снова убежал к воротам и пробил мимо вратаря.

На три гола норвежцу потребовалось 21 касание – Эрлинг был непривычно вовлечен в игру. Мог забивать и больше, ведь у него было аж пять ударов. Но даже так получилось неплохо: Холанд после финального свистка забрал мяч, которым оформил хет-трик и расхаживал по полю с очень довольным видом.

В раздевалке партнеры обычно подписывают такие мячи. Но в «Сити» уже явно устали. После хет-трика «Ипсвичу» кто-то написал на Холанду: «Я уже писать что-то на этих мячах».

«Сити» же выдал идеальный старт: три победы подряд.

Холанд в августе – киборг

⚽️ Эрлинг всегда подходит к сезону в отличной форме. В этом августе у него уже семь голов, в прошлом было три. В первом английском – аж девять (но за четыре тура). Итого 19 голов за три августа. Мощь!

⚽️ Холанд явно нацелился на звание лучшего бомбардира августа в истории АПЛ. В открытом доступе нет статистики лучших бомбардиров каждого месяца, но, судя по всему, больше всех в августе забил Энди Коул – у него 23 гола, но за 17 сезонов в Премьер-лиге.

Мы проверили тех, кто забил в АПЛ больше 100 голов. Больше, чем у Холанда, только у Леса Фердинанда (21 гол в августе) и Серхио Агуэро (20). Вровень с Эрлингом Уэйн Руни, Рахим Стерлинг и Фрэнк Лэмпард – у них по 19.

Да, Холанд за три сезона и 11 августовских матчей забил больше, чем, например, лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер (16), Тьерри Анри (17), Гиггз, Скоулз, Дрогба, Анелька и другие легенды.

⚽️ Эрлинг обожает мощные старты: август для норвежца – один из самых любимых месяцев в «Сити». Ни в одном другом месяце он не колотит голы с такой скоростью (ближе всего октябрь и апрель – там по девять).

⚽️ Никто и никогда не забивал семь мячей в первых трех турах Премьер-лиги (у Эдина Джеко в сезоне-2011/12 было шесть), а два хет-трика в трех стартовых турах ни у кого не было с 1994 года – тогда вписал себя в историю Пол Джюэлл из «Брэфорда».

В чем секрет? Кажется, в отпуске.

«Чувствую себя хорошо, чувствую в себе энергию. У меня был долгий отпуск и долгая предсезонка: немного отдохнул телом и ногами. Чувствую, что готов к большему.

Три игры. Девять очков. Отличный старт, но не стоит загадывать далеко вперед, ведь до конца сезона еще 70 игр. Будем играть матч за матчем», – делился Холанд после «Вест Хэма».

Еще немного страшной статистики Холанда

У Эрлинга теперь 70 голов в 69 матчах Премьер-лиги. Он уже обошел Кевина де Брюйне (69 голов в 263), Пьер-Эмерика Обамеянга (69 в 143) и догнал Эрика Кантона (70 в 156).

У Холанда восьмой хет-триком в Премьер-лиге: уже догнал Анри, Кейна и Оуэна. Впереди только легенды: Робби Фаулер (9 хет-триков), Алан Ширер (11) и Серхио Агуэро (12). Всем этим джентльменам потребовалось минимум 258 игр.

Закончим такой маленькой деталью: Холанд снова вышел на показатель больше гола за игру в Премьер-лиге. На что теперь надеяться соперникам «Ман Сити»? Наверное, на то, что самое страшное Эрлинг уже показал в августе.

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Фото: Gettyimages /Justin Setterfield, Richard Pelham, Michael Regan