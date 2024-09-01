Фатих Текке о Соболеве: «Фанаты из Питера не будут его ненавидеть, думаю. Трансферы из «Спартака» в «Зенит» – частая вещь. Быстрова ненавидели, но потом отношение изменилось»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Фатих Текке премьер-лига Россия болельщики Александр Соболев Футбол

Фатих Текке высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

27-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака». 

«Даже не знаю, кто такой Александр Соболев, но когда я играл в «Зените», к нам тоже переходили игроки из «Спартака». У нас была семерка Быстров, которого ненавидели наши фанаты, но после его перехода и отличных матчей отношение к нему изменилось в лучшую сторону.

Поэтому все зависит от выступлений. Если Соболев ничего не покажет в «Зените», то ему как игроку будет больно от этого.

Думаю, сейчас фанаты из Питера не будут его ненавидеть, потому что трансферы из «Спартака» в «Зенит» – частая вещь. Сегодня в футболе все возможно», – сказал бывший форвард клуба из Санкт-Петербурга. 

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12 комментариев
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Быстрова одинаково ненавидели что в Зените, что в Спартаке.
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Будут и Быстрова ненавидят в равных частях все фанаты. Вопрос не трансфера, а как это делается и сама фигура. Лучший пример Марио тоже был иконой, а стал чертом. Бастров, Дзюба, Соболев это эталоны гнили и поэтому вечный бан со всех сторон
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Раздули из мухи дельфина
Трансфер сблева ближе к бакаеву чем к иуде или хотя бы дзюбе
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Ответ Турбомарсоход
Быстрова одинаково ненавидели что в Зените, что в Спартаке.
И даже продолжают 👻
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Отношение к Быстрова не изменилось. Просто многие из тех кто ненавидел ушли со стадиона, а потом быстро сдулся и ушёл сам Быстров.

Другое дело что Текке е прав: фанатов почти нет, порицание клуб и Соболева некому, кузьмичи по ругаются и проглотить.
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Дельфин сразу станет самым тезничным футболистом и все падения его оправданны сразу будут.
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Ответ Турбомарсоход
Быстрова одинаково ненавидели что в Зените, что в Спартаке.
не, тут немного друе, человек он не хороший, ещё и дурак зачем было зажигать на требуне с болельщиками, ему это не простят,играл норм,драка !!!, ну с кем не бывает,но он очень плохо повёл себя в той ситуации!!!
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Напомню тем, кого ещё в проекте не было: Быстров, когда вернулся, вытащил "Зенит" к "бронзе" .
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Ну какая ненависть?! В модернфутбольных клубах футболисты стали функциями, а "звезды" играют в Саудовской Аравии и США. Наркотиками не торгует, убийством не угрожает, на федеральных чиновников со стулом не бросается - добро пожаловать!
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Будет как дома в Великом Зените!
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У ярых фанатов нет фан ID) Кузьмичам же пофиг
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Ответ T622222
Будут и Быстрова ненавидят в равных частях все фанаты. Вопрос не трансфера, а как это делается и сама фигура. Лучший пример Марио тоже был иконой, а стал чертом. Бастров, Дзюба, Соболев это эталоны гнили и поэтому вечный бан со всех сторон
Не надо пару сотен неадекватов называть ’все фанаты".
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