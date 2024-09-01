Фатих Текке о Соболеве: «Фанаты из Питера не будут его ненавидеть, думаю. Трансферы из «Спартака» в «Зенит» – частая вещь. Быстрова ненавидели, но потом отношение изменилось»
Фатих Текке высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».
27-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака».
«Даже не знаю, кто такой Александр Соболев, но когда я играл в «Зените», к нам тоже переходили игроки из «Спартака». У нас была семерка Быстров, которого ненавидели наши фанаты, но после его перехода и отличных матчей отношение к нему изменилось в лучшую сторону.
Поэтому все зависит от выступлений. Если Соболев ничего не покажет в «Зените», то ему как игроку будет больно от этого.
Думаю, сейчас фанаты из Питера не будут его ненавидеть, потому что трансферы из «Спартака» в «Зенит» – частая вещь. Сегодня в футболе все возможно», – сказал бывший форвард клуба из Санкт-Петербурга.
Трансфер сблева ближе к бакаеву чем к иуде или хотя бы дзюбе
Другое дело что Текке е прав: фанатов почти нет, порицание клуб и Соболева некому, кузьмичи по ругаются и проглотить.