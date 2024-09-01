Фатих Текке о Соболеве: «Фанаты из Питера не будут его ненавидеть, думаю. Трансферы из «Спартака» в «Зенит» – частая вещь. Быстрова ненавидели, но потом отношение изменилось»

Фатих Текке высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

27-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака».

«Даже не знаю, кто такой , но когда я играл в «Зените», к нам тоже переходили игроки из «Спартака». У нас была семерка , которого ненавидели наши фанаты, но после его перехода и отличных матчей отношение к нему изменилось в лучшую сторону.

Поэтому все зависит от выступлений. Если Соболев ничего не покажет в «Зените», то ему как игроку будет больно от этого.

Думаю, сейчас фанаты из Питера не будут его ненавидеть, потому что трансферы из « » в « » – частая вещь. Сегодня в футболе все возможно», – сказал бывший форвард клуба из Санкт-Петербурга.