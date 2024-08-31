Семшов о Соболеве в «Зените»: «Любой болельщик должен принимать игрока, который пришел в клуб и будет защищать цвета. Не думаю, что возникнут проблемы»
Игорь Семшов считает, что болельщики «Зенита» нормально примут Александра Соболева.
«В данной ситуации от этого трансфера больше выиграет Соболев, потому что «Зенит» начал чемпионат удачно, а «Спартак» хорошо начал играть как раз после отстранения Соболева. Я думаю, что любой бы тренер в «Спартаке» на такой удачной ноте ничего не хотел бы менять. Так что трансфер в пользу Соболева. Покажет только время, поможет ли он «Зениту», пока он наберет форму, адаптируется в клубе.
Я бы не сказал, что трансфер как-то омрачают разные обсуждения и так далее, иногда переходы не так легко делаются, всех подноготных мы не знаем. Ведь трансфер больше обсуждался из-за того, что Соболева отстранил от тренировок со «Спартаком» после матча с «Оренбургом», если бы он играл, такого не было бы.
Нужно понимать взаимоотношение болельщиков «Зенита» во время игры Соболева за «Спартак», но я думаю, что любой болельщик должен принимать игрока, который пришел в клуб и будет защищать цвета. Но есть сотрудники, которые взаимодействуют с болельщиками, проходят встречи, где игроки объясняются с болельщиками. Поэтому я не думаю, что какие-то проблемы возникнут», – сказал бывший игрок сборной России.