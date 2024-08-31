Семшов о Соболеве в «Зените»: «Любой болельщик должен принимать игрока, который пришел в клуб и будет защищать цвета. Не думаю, что возникнут проблемы»

Теги Спартак Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия болельщики Александр Соболев ТАСС Футбол

Игорь Семшов считает, что болельщики «Зенита» нормально примут Александра Соболева.

«В данной ситуации от этого трансфера больше выиграет Соболев, потому что «Зенит» начал чемпионат удачно, а «Спартак» хорошо начал играть как раз после отстранения Соболева. Я думаю, что любой бы тренер в «Спартаке» на такой удачной ноте ничего не хотел бы менять. Так что трансфер в пользу Соболева. Покажет только время, поможет ли он «Зениту», пока он наберет форму, адаптируется в клубе.

Я бы не сказал, что трансфер как-то омрачают разные обсуждения и так далее, иногда переходы не так легко делаются, всех подноготных мы не знаем. Ведь трансфер больше обсуждался из-за того, что Соболева отстранил от тренировок со «Спартаком» после матча с «Оренбургом», если бы он играл, такого не было бы.

Нужно понимать взаимоотношение болельщиков «Зенита» во время игры Соболева за «Спартак», но я думаю, что любой болельщик должен принимать игрока, который пришел в клуб и будет защищать цвета. Но есть сотрудники, которые взаимодействуют с болельщиками, проходят встречи, где игроки объясняются с болельщиками. Поэтому я не думаю, что какие-то проблемы возникнут», – сказал бывший игрок сборной России. 

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»

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29 комментариев
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о как, ему уже кто-то что-то должен
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Болельщики никому ничего не должны. Должны футболисты болельщикам ибо играют для них и существуют на их деньги. К сожалению, зажравшиеся паспортисты совершенно другого мнения. Так и появляются моральные уроды.
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🤡🤡🤡
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Соболев вчера клялся в любви Спартаку и оскорблял Зенит, завтра будет делать ровно наоборот. Зачем мне переживать и поддерживать такого человека? Мне с ним все предельно понятно.
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Почему это я должен принимать любого игрока. Я болельщик клуба, и переживаю за него. Но, я не должен всегда соглашаться с мнением руководства и тренера, тем более они с моим особо не считаются. Абсолютно справедливо будет честно высказывать то, что ты думаешь, тем более и тренер и руководство и болельщики все люди и все ошибаются. А, эти разговоры про то, как и что должен думать каждый, это для тех, кто не умеет сам анализировать информацию.
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Что-то слишком много болельщики должны! Фанайди - должны, любит перебежчиков - должны!! И только футболисты и чиновники никогда никому ничего не должны.
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Соболь, Соболь иди #####!!!
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Мы никому ничего не должны
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Так уже выяснили, что сейчас никто никакие цвета не защищает, просто хочется денег и тутулов.
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Ни один болельщик никому ничего не должен! Тоже бояри и цари нашлись!!! Мы вам не холопы!
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Прям «должен»?)) кому? Тебе что ли?))
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С ******* (чего вдруг)?
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Ответ vendigo
только вот лукойл подгонял своих работников на медиа пространство, чтобы рассказывали о счастье болельщиков еще при переплыве Соболева в спартак из Крыльев... снова смотрю у тебя память как у рыбки
У лукойла нет своего федерального канала или у вас знаний . как одноклеточных обитателей воды.
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ну кому как не Семшову это говорить, который сделал себе имя в Торпедо, и играя потом за Динамо в матче с автозаводцами демонстративно целовал эмблему бело-голубых перед трибуной черно-белых
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Ответ Михаил Болмосов
В смысле болельщик ДОЛЖЕН?! болельщик не на зарплате, как дельфин, это он должен терпеть оскорбления и хейт, и доказывать что достоин принятия, а болельщики ничего не должны ему. Игорь зажрался, забыл для чего нужен этот спорт. Болельщик не ТЕРПИЛО
Сам повелся на кликбейт(
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Ответ vendigo
только вот лукойл подгонял своих работников на медиа пространство, чтобы рассказывали о счастье болельщиков еще при переплыве Соболева в спартак из Крыльев... снова смотрю у тебя память как у рыбки
Приведи факты ???))
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В смысле болельщик ДОЛЖЕН?! болельщик не на зарплате, как дельфин, это он должен терпеть оскорбления и хейт, и доказывать что достоин принятия, а болельщики ничего не должны ему. Игорь зажрался, забыл для чего нужен этот спорт. Болельщик не ТЕРПИЛО
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Будет ли забивать - посмотрим.
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Семшов так и не стал своим в Зените
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Жаль на самом деле , что ушли те времена когда «в цветах Зенита нет черного» , была этакая самобытность , Володька Быстров считался хуже самой дешевой «работницы публичного дома» , ахмат в пердиве и т.д. (
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Кому я должен, всем прощаю, но только не за это приобретение.
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Газпром подгоняет своих работников на медиа пространство, чтобы рассказывали о счастье болельщиков от прихода Соболева, но поезд ушел, народ уже узнал, что думают питерцы об этом. Скандирование Воронежа- это цветочки по сравнению с этим.
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Оптимистично, но далековато от реальности. Вот так все забыть, понять и простить... ну возможно, возможно... к последнему года контракта устаканится.
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