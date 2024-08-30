«Соболев будет нашим петербуржцем. Питер – добрый город, пережил страшные вещи, всех принимает». Оперный певец Герелло о форварде «Зенита»
Василий Герелло высказался о трансфере Александра Соболева в «Зенит».
– Соболев официально перешел в «Зенит». Лично у вас вызывает негативные эмоции переход игрока из «Спартака» в «Зенит»?
– Почему должно вызывать? Нормально. Дай Бог, «Зениту» побед!
– Как думаете, примут ли его петербургские болельщики?
– Я думаю, что да. У нас хорошие, настоящие болельщики.
– Соболев сможет стать своим в «Зените»?
– Думаю, станет, если его сюда пригласили.
Питер – добрый город, Петербург пережил страшные вещи. Всех принимает. Самый лучший и добрый город. Город с широким сердцем и доброй душой.
Соболев тоже будет нашим петербуржцем, – отметил оперный певец, болеющий за «Зенит».
Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена»
Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»
Там же в нескольких часах граница с блоком НАТО , а они едут и едут и в Зенит , и в СКА .
Молодцы !