«Соболев будет нашим петербуржцем. Питер – добрый город, пережил страшные вещи, всех принимает». Оперный певец Герелло о форварде «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Соболев музыка Василий Герелло Футбол

Василий Герелло высказался о трансфере Александра Соболева в «Зенит».

– Соболев официально перешел в «Зенит». Лично у вас вызывает негативные эмоции переход игрока из «Спартака» в «Зенит»?  

– Почему должно вызывать? Нормально. Дай Бог, «Зениту» побед!  

– Как думаете, примут ли его петербургские болельщики?  

– Я думаю, что да. У нас хорошие, настоящие болельщики. 

– Соболев сможет стать своим в «Зените»? 

– Думаю, станет, если его сюда пригласили.

Питер – добрый город, Петербург пережил страшные вещи. Всех принимает. Самый лучший и добрый город. Город с широким сердцем и доброй душой.

Соболев тоже будет нашим петербуржцем, – отметил оперный певец, болеющий за «Зенит».

Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена»

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У них по методичке кто кого перебьет в лизинге
+21
-4
+17
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти"
+12
-1
+11
Будет жесты у паха теперь в Питере показывать)
+4
0
+4
Ответ Александр Северный
Комментарий удален модератором
они то что решают? Им давно пасти прикрыли деньги миллера
+8
-4
+4
Дикое позорище с этим трансфером. От популярных блогеров и официальной прессы до разных известных лиц Петербурга. Тут полный набор - неразборчивость, пофигизм, подхалимство, угодничество, смена мнений, отказ от принципов... Позор вам, петербуржцы! Это черная страница в истории вашего любимого клуба!
+3
0
+3
Как москвич я скажу - москвичами не становятся - москвичами рождаются . Так же и здесь . Петербуржцами не становятся , петербуржцами рождаются .
+2
0
+2
С менталитетом барнаульского пацана и сдвинутой психикой он не сможет стать кумиром Питера.
+1
0
+1
Ответ T622222
У них по методичке кто кого перебьет в лизинге
Отважные всё-таки ребята !
Там же в нескольких часах граница с блоком НАТО , а они едут и едут и в Зенит , и в СКА .
Молодцы !
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
какой газовый позор творится)) наслаждение наблюдать
+4
-4
0
Никогда он не будет петербуржцем,что за лицемерие ..
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий