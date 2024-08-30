«Соболев будет нашим петербуржцем. Питер – добрый город, пережил страшные вещи, всех принимает». Оперный певец Герелло о форварде «Зенита»

Василий Герелло высказался о трансфере Александра Соболева в «Зенит».

– Соболев официально перешел в «Зенит». Лично у вас вызывает негативные эмоции переход игрока из «Спартака» в «Зенит»?

– Почему должно вызывать? Нормально. Дай Бог, «Зениту» побед!

– Как думаете, примут ли его петербургские болельщики?

– Я думаю, что да. У нас хорошие, настоящие болельщики.



– Соболев сможет стать своим в « »?

– Думаю, станет, если его сюда пригласили.

Питер – добрый город, Петербург пережил страшные вещи. Всех принимает. Самый лучший и добрый город. Город с широким сердцем и доброй душой.

Соболев тоже будет нашим петербуржцем, – отметил оперный певец, болеющий за «Зенит».

Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена»

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»