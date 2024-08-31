Боярский о Соболеве в «Зените»: «Вряд ли найдутся недовольные. Болельщики «Спартака» его освищут, но это только подстегнет амбиции Александра»
Михаил Боярский прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».
Вчера 27-летний экс-форвард «Спартака» подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
– Писали, что Алексей Миллер поспособствовал трансферу Соболева в «Зенит».
– Алексей Миллер – настоящий зенитовский болельщик. Он отдает свое сердце этой команде, как и многие петербуржцы.
Так что, думаю, вряд ли найдутся люди, которые окажутся недовольны переходом. Будут, конечно, болельщики «Спартака», которые сразу же его освищут. Но это только подстегнет амбиции Александра, – сказал народный артист России Михаил Боярский.
Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»
Будут маечки с его фамилией скупать, обеспечивать годовой зенитовский бюджет.
Чел, тогда бы и Дельфина воспитанником Спартака назвал, раз уж позориться, то по полной.