Боярский о Соболеве в «Зените»: «Вряд ли найдутся недовольные. Болельщики «Спартака» его освищут, но это только подстегнет амбиции Александра»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Алексей Миллер Михаил Боярский Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Боярский прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

Вчера 27-летний экс-форвард «Спартака» подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

– Писали, что Алексей Миллер поспособствовал трансферу Соболева в «Зенит».

– Алексей Миллер – настоящий зенитовский болельщик. Он отдает свое сердце этой команде, как и многие петербуржцы.

Так что, думаю, вряд ли найдутся люди, которые окажутся недовольны переходом. Будут, конечно, болельщики «Спартака», которые сразу же его освищут. Но это только подстегнет амбиции Александра, – сказал народный артист России Михаил Боярский.

Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»

Я не понимаю, зачем «Зениту» и Соболев, и Гонду

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахах. Да Соболев уже свой пацан в Питере
+87
-7
+80
Ничего, скоро алешкины пажи забудут про свои антипатии к Соболеву.
Будут маечки с его фамилией скупать, обеспечивать годовой зенитовский бюджет.
+47
-6
+41
Обувные магазины в Петербурге походу сделают годовую выручку за следующую неделю
+28
-4
+24
Совсем шляпа потекла.
+23
-1
+22
Ответ pajalnick
для Боярского
Да вы здесь комментарии почитайте, тут уже некоторые зенитовцы заранее его голы Спартаку предвкушают
+24
-4
+20
Ответ Uf1k
Обувные магазины в Петербурге походу сделают годовую выручку за следующую неделю
Сразу под новостью еще реклама кроссовок,спортс тоже троллит?
+12
-1
+11
Ответ Дядя ТУРА
Ахах. Да Соболев уже свой пацан в Питере
для Боярского
+12
-3
+9
кто будет освистывать? у болельщиков Спартака радость и улыбка на лице от того что сбагрили дельфина 🐬
+10
-1
+9
Ответ Uf1k
Обувные магазины в Петербурге походу сделают годовую выручку за следующую неделю
В ассортименте появились ласты, болельщики будут волну 🌊пускать на стадионе и дружно хлопать ими 🐬
+8
0
+8
Ты , Миша для начала парковаться научись по правилам , а уж потом рассуждай от имени болельщиков Зенита! Более позорного трансфера для Зенита не было!
+11
-4
+7
Я так понимаю Боярский уже не в своем уме и за него вью раздают просто от его имени
+5
-1
+4
Ответ Кузбасс
Ничего, скоро алешкины пажи забудут про свои антипатии к Соболеву. Будут маечки с его фамилией скупать, обеспечивать годовой зенитовский бюджет.
На канале Соболева минус 800 подписчиков за сутки. Это говорит о том, что зенитовцы не подписываются, а спартаковцы отписываются.
+9
-6
+3
Главное, что бы никуда не исчезли болельщики Зенита во главе Геной Орловым, которые с пеной у рта орали, что Соболев никуда не перейдёт и он игрок не уровня Зенита.
+5
-2
+3
Он каналья, но он наш каналья)
+4
-1
+3
Открою секрет.. Настоящие болельщики на матчи не ходят,то что происходит сейчас в русском футболе,это лютое позорище..
+5
-2
+3
Ответ Max Volkov
угу они вообще любят это дело. погреб. зюба. соболь теперь. все какие то дефективные нападающие оказываются для спартака. играют хорошо везде кроме тушино. в тч против тушино
бакаева не хватает в твоем списке, ух, рвал как за зенит
+3
-1
+2
Ответ сергей петров
Я так понимаю Боярский уже не в своем уме и за него вью раздают просто от его имени
Боярский всегда нес чушь, с постоянством Орлова)
+3
-1
+2
Они бы и Промеса скорее всего с радостью бы приняли, случись такой невероятный трансфер, только вот Промес не Соболев.
+3
-2
+1
Питерские уже холят и лелеют свою легенду
+3
-2
+1
шляпа думает
+2
-1
+1
Получается, Соболев сменил плащ гвардейцев кардинала на костюм королевского мушкетёра.
+3
-2
+1
Д’Артаньян назначил Соболева главной канальей Зенита
+1
-1
0
С чего бы его освистывать? Чужак был им и остался. 🙃
+1
-1
0
Шляпа с луны что ли свалился.Пока все недовольны.
+1
-1
0
Неееее, ни в коем случае, ни одного недовольного не будет 🤣
+1
-1
0
Нормально так Дартаньян всех недовольных Соболевым зенитчиков в спартачи записал
+2
-2
0
Как спартаковец, выражаю непередаваемую благодарность лично товарищу Миллеру, за то что нас избавил от этого))
+2
-2
0
Ответ Бонд0077
14 сентября Глушенков (воспитанник и бывший игрок Спартака) и Соболев (бывший игрок Спартака) порвут ЦСКА,по голешнику и ассисту сделают
> Глушенков (воспитанник Спартака)

Чел, тогда бы и Дельфина воспитанником Спартака назвал, раз уж позориться, то по полной.
0
0
0
Боярский, как обычно, выдает базу. Если Соболев начнет играть и забивать (в особенности Спартаку), недовольных точно не будет. Не только забудут старые выходки, но и начнут защищать дрянной "звездный" характер, еще увидим.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий