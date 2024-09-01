Гонду об РПЛ: «В Аргентине чуть меньше игры в футбол, больше стыков и остановок. Здесь больше возможностей отличиться, игра чуть более открытая. Хороший турнир»

Лусиано Гонду считает, что в России футбол более открытый, чем в Аргентине.

23-летний нападающий сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» против « » (3:0).

– После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. – хороший турнир.

– Твой бывший одноклубник Инсаурральде охарактеризовал РПЛ как более открытую лигу, чем чемпионат Аргентины. Согласишься?

– Действительно, в чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее.

Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде « » выглядел в атаке очень хорошо, – сказал .

Гонду только приехал – и сразу дубль «Пари НН». Быстро освоился