Гонду об РПЛ: «В Аргентине чуть меньше игры в футбол, больше стыков и остановок. Здесь больше возможностей отличиться, игра чуть более открытая. Хороший турнир»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Хуан Инсаурральде Пари НН Чемпионат.com Лусиано Гонду Футбол

Лусиано Гонду считает, что в России футбол более открытый, чем в Аргентине.

23-летний нападающий сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» против «Пари НН» (3:0). 

– После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. РПЛ – хороший турнир.

– Твой бывший одноклубник Инсаурральде охарактеризовал РПЛ как более открытую лигу, чем чемпионат Аргентины. Согласишься?

– Действительно, в чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее.

Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо, – сказал Гонду

Гонду только приехал – и сразу дубль «Пари НН». Быстро освоился

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28 комментариев
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Гонду еще на классические РПЛ-автобусы не натыкался. Ничего, жизнь это поправит :)
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Смотрю чемпионат Аргентины на Окко , очень не результативный турнир с огромным количеством стыков и столкновений .
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Ответ Football fanat
Больше остановок и необоснованных пинков по ногам чем в нашем футболе- я не видел. Просто вчера зенит возил этот пари так, что они вообще ничего не могли.
Так ты посмотри южноамериканские лиги. Там реально полнейшее уныние.
+8
0
+8
Ответ Football fanat
Больше остановок и необоснованных пинков по ногам чем в нашем футболе- я не видел. Просто вчера зенит возил этот пари так, что они вообще ничего не могли.
В Аргентине к слову довольно контактный футбол, больше европейский нежели латинский
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Лусиано с классным дебютом!
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+7
Ответ Циник Петербургский
Гонду еще на классические РПЛ-автобусы не натыкался. Ничего, жизнь это поправит :)
Пари НН не автобус?
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Ответ олдовый манк
Слишком много ошибок в слове Рубин
Так Рубин играл точь в точь как Спартак в матче с Зенитом. Что называется найди 5 отличий.
+4
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+3
Ответ Доктор Щульц
Смотрю чемпионат Аргентины на Окко , очень не результативный турнир с огромным количеством стыков и столкновений .
вы сейчас нашу РПЛ описали
а знаете почему меньше остановок? фолы просто не свистят)
+7
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Не смотрел аргентинский футбол практически никогда, но я, вспоминая недавний товарищеский матч против Твльереса, могу сказать, что как минимум доля правды в его словах есть
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Ответ Причёска Бэйла
Факел в футбол играет?
Факел - колхоз России
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+1
Все знают лучшая лига ФНЛ👍
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Ответ Football fanat
Больше остановок и необоснованных пинков по ногам чем в нашем футболе- я не видел. Просто вчера зенит возил этот пари так, что они вообще ничего не могли.
Значит ты никогда не смотрел южноамериканский футбол. Очень много фолов, постоянные апелляции к судьям, да и сами судьи, порой, творят несусветную дичь
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Ответ Андрей Макаров
В Аргентине к слову довольно контактный футбол, больше европейский нежели латинский
Латиноамериканский, не?
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Ответ Проблемы Аршавина
Это он ещё против Спартака не играл. Там каждую минуту владения удар по ногам или хватание руками . Антифутбол.
Слишком много ошибок в слове Рубин
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Ответ Кирилл Демченко
Да уже не осталось классических атобусов , все +- играют в футбол
Факел в футбол играет?
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Ответ Циник Петербургский
Гонду еще на классические РПЛ-автобусы не натыкался. Ничего, жизнь это поправит :)
Чтоб ты знал, НН - как раз и есть двухэтажный автобус. Вчера просто они плохо его припарковали. Такой же автобус у Факела, Чая, Химок, Акрона, Махачкалы.
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Это он ещё против Спартака не играл. Там каждую минуту владения удар по ногам или хватание руками . Антифутбол.
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В любом случае дебют (при том, что только что приехал и сразу в основе!) удался на славу!
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Это тебе еще автобусные команды не попадались, ну ничего, все еще впереди!
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Сыграл с самой бездарной командой и естественно такие выводы)) 80 процентов команд играет в закрытую куйню)
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Не расслабляйся, Лусиано, береги ноги, голову и руки. У нас получить травму можно не только от грубой игры соперников, но и от мяча...
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