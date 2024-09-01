Гонду об РПЛ: «В Аргентине чуть меньше игры в футбол, больше стыков и остановок. Здесь больше возможностей отличиться, игра чуть более открытая. Хороший турнир»
Лусиано Гонду считает, что в России футбол более открытый, чем в Аргентине.
23-летний нападающий сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» против «Пари НН» (3:0).
– После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. РПЛ – хороший турнир.
– Твой бывший одноклубник Инсаурральде охарактеризовал РПЛ как более открытую лигу, чем чемпионат Аргентины. Согласишься?
– Действительно, в чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее.
Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо, – сказал Гонду.
Гонду только приехал – и сразу дубль «Пари НН». Быстро освоился
а знаете почему меньше остановок? фолы просто не свистят)