Гонду о дубле в первом матче за «Зенит»: «Все дело в доверии партнеров и тренера. Упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки»

Теги Зенит премьер-лига Россия Пари НН Матч ТВ Лусиано Гонду Футбол

Лусиано Гонду оценил свой дебют за «Зенит».

Форвард сделал дубль в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0).

– Насколько сами от себя ожидали такой игры?

– Всегда работаю, чтобы помогать команде, всегда стараюсь. Счастлив, что сегодня повезло отличиться дважды, но главное, что мы командой сыграли очень хорошо. Давили, показывали свой футбол. Порадуюсь, но продолжим работать.

– Как удалось добиться такого взаимодействия с партнерами после двух тренировок?

– Все дело в доверии партнеров и главного тренера. Конечно, упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки в команде. Они подсказывают, все объясняют. Мне доверились, и я отплатил за доверие, буду продолжать в том же духе.

– Сегодня играли на фланге атаки. Какая для вас предпочтительная позиция? Центральный нападающий или ближе к бровке?

– Нет никаких предпочтений. Есть опыт игры на обеих позициях, и на обеих мне комфортно, поэтому предпочтений нет. Где я буду полезен команде, там и буду выходить, – сказал Гонду.

Гонду только приехал – и сразу дубль «Пари НН». Быстро освоился

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гонду - годнота!
+19
-2
+17
Произвёл хорошее впечатление хотелось бы видеть на поле чаще Соболева
+10
0
+10
интересно где все те, кто стебали человека неделю?
вопрос риторический естественно
+14
-6
+8
согласен
наличие перуанца Алехандро Соболеро помогло Лусиано
+4
-1
+3
Ответ s_kapa
Комментарий скрыт
сути дела не меняет...это не смешно
+5
-2
+3
Молодец парняга, Соболев будет ему бутсы чистить.
+2
0
+2
Видно, что парень толковый!
С первым дублем 👏
+2
0
+2
Ответ I[26]I
сути дела не меняет...это не смешно
Не смешно, а тупо. Так же, как и Педриньо в Локо
+2
-1
+1
Смотрелся вполне себе живо.Дай Бог,так и будет,а сблев будет в сундуке у Семака в "Саду" сидеть.
0
0
0
Оплатите за проезд 🤬🙈
0
0
0
конечно после бандитской Латинской АМЕРИКИ ТУТ ЗАИГРАЕТ
0
0
0
Ответ s_kapa
Комментарий скрыт
Человек фамилию не выбирает, она достаëтся от отца, деда, прадеда и так далее. Люди мкняющие фамилию уважения не достойны. Многократному чемпиону мира и СССР по хоккею с мячом Николаю Дуракову неоднократно советовали сменить фамилию, но он не согласился, глубокое уважение ему и памяти о нëм. Недавно ушел из жизни, к сожалению.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий