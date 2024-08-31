Гонду о дубле в первом матче за «Зенит»: «Все дело в доверии партнеров и тренера. Упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки»

Лусиано Гонду оценил свой дебют за «Зенит».

Форвард сделал дубль в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0).

– Насколько сами от себя ожидали такой игры?

– Всегда работаю, чтобы помогать команде, всегда стараюсь. Счастлив, что сегодня повезло отличиться дважды, но главное, что мы командой сыграли очень хорошо. Давили, показывали свой футбол. Порадуюсь, но продолжим работать.

– Как удалось добиться такого взаимодействия с партнерами после двух тренировок?

– Все дело в доверии партнеров и главного тренера. Конечно, упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки в команде. Они подсказывают, все объясняют. Мне доверились, и я отплатил за доверие, буду продолжать в том же духе.

– Сегодня играли на фланге атаки. Какая для вас предпочтительная позиция? Центральный нападающий или ближе к бровке?

– Нет никаких предпочтений. Есть опыт игры на обеих позициях, и на обеих мне комфортно, поэтому предпочтений нет. Где я буду полезен команде, там и буду выходить, – сказал Гонду.

Гонду только приехал – и сразу дубль «Пари НН». Быстро освоился