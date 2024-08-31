Медведев о Гонду: «Поздравляю с дублем. В филармонии его представили как «первую скрипку», надеюсь, будет соответствовать ожиданиям»

Александр Медведев высказался о дубле Лусиано Гонду.

Новичок « » забил два гола в дебютном матче – против « » (3:0) в 7=м туре Мир РПЛ.

«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке.

Мы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии.

С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как «первую скрипку». Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», – сказал .

Гонду о дубле в первом матче за «Зенит»: «Все дело в доверии партнеров и тренера. Упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки»