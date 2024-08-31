Медведев о Гонду: «Поздравляю с дублем. В филармонии его представили как «первую скрипку», надеюсь, будет соответствовать ожиданиям»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Пари НН Лусиано Гонду Футбол

Александр Медведев высказался о дубле Лусиано Гонду.

Новичок «Зенита» забил два гола в дебютном матче – против «Пари НН» (3:0) в 7=м туре Мир РПЛ.

«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке.

Мы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии.

С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как «первую скрипку». Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», – сказал Медведев.

Гонду о дубле в первом матче за «Зенит»: «Все дело в доверии партнеров и тренера. Упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки»

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7 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Судя по габаритам это не скрипка, а контрабас.
Концертный рояль)
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Комментарий удален модератором
Судя по габаритам это не скрипка, а контрабас.
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Вторая скрипка - Паганини, сегодня не играл.
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Ответ Rurik Gislasson
Комментарий удален модератором
Христианство учит прощению. А Россия, по своей значительной части, все-таки, - христианская страна. Да и победители - люди, которым должны быть свойственны великодушие и прощение. А вот лузеры как раз ревнивы, мстительны и злопамятны.
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