Медведев о Гонду: «Поздравляю с дублем. В филармонии его представили как «первую скрипку», надеюсь, будет соответствовать ожиданиям»
Александр Медведев высказался о дубле Лусиано Гонду.
Новичок «Зенита» забил два гола в дебютном матче – против «Пари НН» (3:0) в 7=м туре Мир РПЛ.
«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке.
Мы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии.
С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как «первую скрипку». Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», – сказал Медведев.
Гонду о дубле в первом матче за «Зенит»: «Все дело в доверии партнеров и тренера. Упростило задачу присутствие ребят из Латинской Америки»