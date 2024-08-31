Гонду только приехал – и сразу дубль «Пари НН». Быстро освоился

Соболев уже переживает?

За всей шумихой вокруг перехода Александра Соболева в «Зенит» потерялся трансфер Лусиано Гонду. Аргентинца объявили 28 августа – и в первом же матче он открыл голевой счет в России.

На 30-й минуте Гонду открылся между защитниками и получил пас от Вендела. Первым касанием принял мяч...

А вторым отправил его в ворота.

Лусиано открыл счет – и гол был важным. Ведь «Зенит» никак не мог пробить Никиту Медведева: вратарь «Пари НН» в первом тайме сделал рекордные для себя семь сэйвов – раньше столько голкипер не делал даже за целый матч в РПЛ.

Во втором тайме Гонду продолжил: на 56-й минуте на дальней штанге замкнул навес Дугласа Сантоса.

Третий гол в ворота «Пари НН» организовали без участия Гонду: Клаудиньо отдал, Вендел забил. Лусиано мог оформить и хет-трик: удар аргентинца на 75-й минуте отбил Медведев. Но даже с дублем дебют нападающего можно считать отличным.

Больше счет не менялся – 3:0. «Зенит» набрал 17 очков и вернулся на первое место. «Локомотив» в воскресенье играет против «Краснодара» – нужна только победа, чтобы отойти команду Семака.

Дубль Гонду – один из лучших дебютов для иностранца в РПЛ

Гонду стал вторым футболистом в XXI веке, который оформил дубль в дебютном матче за «Зенит». Первым был Максим Глушенков ранее этим летом.

Лето вообще богато на результативные дебюты. Приехали и в первом же матче забили и Эсекиэль Барко («Спартак»), и Эдгардо Фаринья («Химки»), и Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай («Динамо Махачкала»). Но дубль только у Гонду.

В истории РПЛ только один легионер дебютировал мощнее Лусиано: в 2021 году Андерс Дрейер из «Рубина» в первом же матче оформил хет-трик в ворота «Урала».

С дубля карьеру в чемпионате России из иностранцев начинали: Али Соу («Ростов»), Фегор Огуде («Амкар»), Ибрагима Бальде («Кубань»), Карлос Эдуардо («Рубин»), Гильерме (ЦСКА), Иржи Ярошик (ЦСКА), Огнен Лакич («Крылья Советов»), Римантис Жвингилас («Торпедо»), Георгий Деметрадзе («Алания»), Петр Русак («Черноморец») и Юрий Калитвинцев («Динамо»).

Кажется, такой старт Гонду – повод для волнения для других нападающих «Зенита».

Я не понимаю, зачем «Зениту» и Соболев, и Гонду

Фото: РИА Новости /Григорий Соколов