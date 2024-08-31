«Спартак» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ – 4 победы и 2 ничьих

«Спартак» не проигрывает на протяжении 6 матчей в Мир РПЛ.

Команда под руководством Деяна Станковича обыграла « » (1:0) в 7-м туре чемпионата России.

Таким образом, « » не проигрывает на протяжении 6 матчей в Мир – 4 победы и 2 ничьих на этом отрезке.

Ранее красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» набрал 14 очков и занимает 3-е место в таблице. Команда 15 сентября на выезде сыграет с «Динамо» Махачкала.