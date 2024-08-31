«Спартак» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ – 4 победы и 2 ничьих

Теги Спартак Рубин Деян Станкович премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» не проигрывает на протяжении 6 матчей в Мир РПЛ.

Команда под руководством Деяна Станковича обыграла «Рубин» (1:0) в 7-м туре чемпионата России. 

Таким образом, «Спартак» не проигрывает на протяжении 6 матчей в Мир РПЛ – 4 победы и 2 ничьих на этом отрезке. 

Ранее красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в 1-м туре Мир РПЛ. 

«Спартак» набрал 14 очков и занимает 3-е место в таблице. Команда 15 сентября на выезде сыграет с «Динамо» Махачкала.

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41 комментарий
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Очередные «терпилы» приехали терпеть, страдать и много фолить (благо, наши судьи автобусам всячески потакают и карточки до последнего берегут). Сегодня не повезло с отскоком от газона, а то и эти могли очки увезти.
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При этом в Москву все приезжают играть в автобус. Да даже Зенит дома против Спартака тоже играет в автобус.
И таких автобусов будет еще много. А со вскрытием их - пока проблемы.
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Всех с победой! Зобнина на пенсию)
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Ответ Slavnov
Так это клубы из разных галактик, у них состав меньше одного барко стоит, что им еще делать? И таких клубов в рфпл 70 процентов,разрыв космический,в плане денег,зенит и спартак далеко впереди
Там один Даку на Лямов 8 тянет
+13
-5
+8
Ответ Slavnov
Так это клубы из разных галактик, у них состав меньше одного барко стоит, что им еще делать? И таких клубов в рфпл 70 процентов,разрыв космический,в плане денег,зенит и спартак далеко впереди
А что скажете про Зенит, у которого состав в 2 раза дороже, и бюджет больше в 1,8 раз.
Почему они тоже ставят автобус против Спартака?!
+8
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+7
Ответ Kenai Tahov
Комментарий скрыт
Ага, написал бы еще «главный фанат»
+7
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+5
Ответ Kenai Tahov
Комментарий скрыт
Ты не фанат! Купи очки и пересмотри 10 раз повтор.)
+6
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То, во что играют Рубин, Ахмат и Динамо Мх., это не футбол, а ММА
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Ответ Slavnov
не зобнин бы,стало 0-1 и автобус стал бы 2х этажным,литвинов виноват в удалении,на ровном месте обрезал
Точно.. Зобе премию и отпуск на месяц)
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В Оренбурге Спартак играл вдесятером против 12 соперников. (я про Сболева)
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Ответ Kenai Tahov
Комментарий скрыт
Странный та какой-то фанат Спартака. Ни одного положительного комментария якобы любимой команды.)
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Ответ Kenai Tahov
Комментарий скрыт
Пенальти был. Говорю как фанат Спартака с 2001 года.
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Ответ Командор
Дежавю из детства конца 90-х: Карманные судьи обеспечивали результат на футбольном поле, карманные комментаторы и журналисты прикрывали это действо за его пределами. И они ещё что-то поют про позор?
Чем обеспечивали? Удалением Зобнина или назначением пенальти в соответствии с действующими правилами?)
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Ответ MR Hahn
Очередные «терпилы» приехали терпеть, страдать и много фолить (благо, наши судьи автобусам всячески потакают и карточки до последнего берегут). Сегодня не повезло с отскоком от газона, а то и эти могли очки увезти.
Так это клубы из разных галактик, у них состав меньше одного барко стоит, что им еще делать? И таких клубов в рфпл 70 процентов,разрыв космический,в плане денег,зенит и спартак далеко впереди
+13
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+2
Такие игры, конечно, тяжело смотреть, а еще сложнее играть, уже 3 или 4 игра где против Спартака 20 плюс фолов и при этом почти нет жк, вот и нашлась «тактика» против играющей в футбол команды.
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Ответ Командор
Дежавю из детства конца 90-х: Карманные судьи обеспечивали результат на футбольном поле, карманные комментаторы и журналисты прикрывали это действо за его пределами. И они ещё что-то поют про позор?
А почему тогда за 4 дня до этого ставят левый пенальти в ворота Спартака, где нарушение было за 2 метра до штрафной.
Это вписывается в теорию позора?!
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Рубин совершил около 30 нарушений (Карась не всё свистел) Барко, Угальде, Бонгонда весь матч получали по ногам.
В итоге Спартак получил 4 жёлтых за грубую игру, Рубин всего лишь 2!
Ещё одну за разговоры...
Карася специально амнистировали, несмотря на грубейшую ошибку в прошлом туре, чтобы он допустил вот такое...
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Ответ SMART789
Сегодня все решила удача: нет пенальти на Зотове, про этом есть после отскока мяча от бедра и газона Таких матчей будет еще очень много в сезоне, но там вряд ли будет так везти как сегодня и держать такую форму как сейчас на дистанции невозможно без спадов
Спартаку при этом сильно не повезло в прошлом туре.
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Ответ Зицпредседатель Фунт
Зобнин вообще-то исправлял косяк в виде кривого паса Литвинова, который всю защиту им обрезал. Не понимаю почему на него всех собак спустили. Вы очком что ли игру все смотрите?
Дело не в удалении, а в плохой игре в целом. Зобнин из 8 единоборств выиграл только одно. Просто не успел его Станкович заменить к сожалению.
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Ответ Дядя ТУРА
Здравствуйте Юрий. Официально Даку стоит 1,5 млн, а куплен был за 1,2
Я сужу по тому как должен , на фоне трансфера Соболева за 10 особенно
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Ответ Юрий Кечко
Как минимум у Краснодара и Динамо есть бабки ещё
Они никогда за окно не выкинут 40 млн,зенит и спартак это сделают и не в одно окно,они как раз и есть средний класс
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Ответ Slavnov
Так это клубы из разных галактик, у них состав меньше одного барко стоит, что им еще делать? И таких клубов в рфпл 70 процентов,разрыв космический,в плане денег,зенит и спартак далеко впереди
Есть разница между игрой от обороны и вот этим позорищем, когда нет игры в футбол: сплошные фолы, симуляции и затяжки. Разделение на богатых и бедных есть практически в каждой лиге, но такой концентрации позорных автобусов, приезжающих только с мыслью не пропустить любой ценой, как в РПЛ редко где встретишь.
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Ответ Slavnov
Они никогда за окно не выкинут 40 млн,зенит и спартак это сделают и не в одно окно,они как раз и есть средний класс
Это когда Спартак 40 миллионов за одно окно тратил?)
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Ответ MR Hahn
Это когда Спартак 40 миллионов за одно окно тратил?)
вот сейчас потратит,а так почти каждое окно не меньше зенита выкидывает
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Ответ Юрий Кечко
Я сужу по тому как должен , на фоне трансфера Соболева за 10 особенно
Соболев стоит 7,1 млн официально и был куплен у конкурентов. + Это зенит переплата. Даку никаких 8 млн не стоит
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Ответ Slavnov
Спросите их, я констатирую факт, есть 2 олигарха в лиге, немного среднего класса и все остальные беднота и как им играть ,сопротивляться олигархам?только автобусы и контратаки и предъявлять им за это,глупо
Как минимум у Краснодара и Динамо есть бабки ещё
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Ответ Мукунку хороший
Всех с победой! Зобнина на пенсию)
Зобнин на самом деле сегодня минут 60 был очень хорош, и спас ворота, было бы 0:1 и скорее всего так и закончили бы
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Ответ Caniball
А что скажете про Зенит, у которого состав в 2 раза дороже, и бюджет больше в 1,8 раз. Почему они тоже ставят автобус против Спартака?!
Спросите их, я констатирую факт, есть 2 олигарха в лиге, немного среднего класса и все остальные беднота и как им играть ,сопротивляться олигархам?только автобусы и контратаки и предъявлять им за это,глупо
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Ответ Юрий Кечко
Там один Даку на Лямов 8 тянет
ну ок,а остальные,я и фамилии то многих не знаю, ребята из узбекистана, свои воспитанники, не известные балканцы, хотя да, состав сильнее у рубина и махачкалы и ахмата
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Ответ Kenai Tahov
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Пенальти был, говорю как фанат Спартака с 1995 года
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