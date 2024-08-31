«Спартак» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ – 4 победы и 2 ничьих
«Спартак» не проигрывает на протяжении 6 матчей в Мир РПЛ.
Команда под руководством Деяна Станковича обыграла «Рубин» (1:0) в 7-м туре чемпионата России.
Таким образом, «Спартак» не проигрывает на протяжении 6 матчей в Мир РПЛ – 4 победы и 2 ничьих на этом отрезке.
Ранее красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в 1-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» набрал 14 очков и занимает 3-е место в таблице. Команда 15 сентября на выезде сыграет с «Динамо» Махачкала.
И таких автобусов будет еще много. А со вскрытием их - пока проблемы.
Почему они тоже ставят автобус против Спартака?!
Это вписывается в теорию позора?!
В итоге Спартак получил 4 жёлтых за грубую игру, Рубин всего лишь 2!
Ещё одну за разговоры...
Карася специально амнистировали, несмотря на грубейшую ошибку в прошлом туре, чтобы он допустил вот такое...