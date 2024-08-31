«Спартак» сыграл на ноль в 5 матчах РПЛ подряд – лучшая серия с 1998 года, когда было 7. При Станковиче еще не пропускали дома

Теги Спартак Рубин Деян Станкович премьер-лига Россия рекорды Александр Максименко Футбол

«Спартак» не пропускает в РПЛ пятый матч подряд.

В 7-м туре красно-белые обыграли «Рубин» (1:0).

Это пятый сухой матч «Спартака» подряд – лучшая их серия с 1998 года, когда москвичи оставили свои ворота нетронутыми семь матчей подряд. 

При Деяне Станковиче «Спартак» не пропускает на своем поле в матчах Мир РПЛ. Серб стал первым тренером с четырьмя сухими домашними матчами подряд в чемпионате России на старте работы в «Спартаке».

Кроме того, свою лучшую сухую серию в РПЛ в карьере показывает голкипер Александр Максименко (5 матчей подряд).

52 комментария
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А Максименко то 1 ударил вытащил.

Было бы обидно и тут 0-0. И Ахмат должны были дожимать, и Зенитушку 1-0 дергать.
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Красавцы, так держать!
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Характера он точно добавил , а так Спартаку нужно усиление , с этим составом в лучшем случае за тройку борьба
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Отличный результат. Всех причастных с победой!
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Ответ Rurik Gislasson
Комментарий скрыт
Во всех новостях будешь это постить?)
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Барко хорош👍🏻
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Ответ Юрий Кечко
Характера он точно добавил , а так Спартаку нужно усиление , с этим составом в лучшем случае за тройку борьба
Да и это состав норм. Для внутреннего то пользования? Притрутся, связки наиграют и будет 🔥
+12
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+10
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Скорее возвращайтесь в родную гавань, будем проводить классико. Как у Зенита с Петротрестом.
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Ответ Rurik Gislasson
Комментарий скрыт
Вот это помощь, у Рубина 28 нарушений и всего три желтые, у Спартака 8 нарушений и аж 4 желтые и одна красная.
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Да, довольно спокойно впервые за долгое время. Никаких пожаров. И после матча с Оренбургом, где привозили себе, это выглядит неожиданно😁Хотя тут еще влияет, что Спартак просто подавляет. Контроль мяча на редкость хорош. У соперника то и времени нет толком на прочность проверить нашу оборону.
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Ответ Goldstream
Если в игре с Зенитом еще можно понять, то совершенно непонятно, почему тут должны были сегодня побеждать. Абсолютно равная игра с отсутствием моментов. Единственный гол - счастливо назначенный крайне спорный пенальти.
Объясните почему он спорный для всех болельщиков Зенита?
Поставили бы точно такой же в ворота соперника Зенита я бы сказал пенальти. Минутами позже мяч попал в руку Литивинову ну руки Литвинова прижаты и не увеличивают площадь тела, здесь прыгает как балерина. Это пенальти для всех!
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Как таких спортс допускает?
Ну человек явно создал аккаунт чтобы заходить и разводить конфликты, для чего этого?
Какому взрослому человеку это нужно будет?
Я зенит не люблю, ну я никогда не полезу к ним туда писать. Правда не понимаю Спартак выиграл одни с подписками на Зенит. Ребят у вас правда такая скучная жизнь?
Мир прекрасен, Зенит же выиграл сегодня зачем эта желчь…
+7
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Ответ Rurik Gislasson
Комментарий скрыт
Чем же интересно?
+8
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Ответ Ковид 07.10.52
Вот это помощь, у Рубина 28 нарушений и всего три желтые, у Спартака 8 нарушений и аж 4 желтые и одна красная.
Это вообще мрак какой-то. Ахмат, Динамо, Рубин не играют в футбол вообще, только фолят и мешают играть. Только все им сходит с рук. У Спартака владение как у Барселоны, ещё и в меньшенстве.
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Ответ Caniball
Барко, Угальде, Бабич, Рябчук и Максименко - на уровне. Всех остальных можно менять по-кругу и ничего не изменится.
Бонгонда тоже молодец
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Ответ Зелёный гопник
Барко хорош👍🏻
Барко, Угальде, Бабич, Рябчук и Максименко - на уровне. Всех остальных можно менять по-кругу и ничего не изменится.
+6
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+3
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
да всё как обычно, пришёл насрал и убежал))
+4
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Вперёд Спартак! Защитная игра команды просто топ при любом сочетании, при том не в ущерб атакующему потенциалу!
Браво Станковичу!!! 💪
Ну его помощников и аналитиков не забываем, супер стратеги! ... Даже карточки уже получают...
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Ответ Никому_никабельный
Чем же интересно?
Удалением. Так бы хрен Рубин хотя бы попытался атаковать 😹
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Убрать Зобнина, Наигрывать Абену на цз вместо Литвинова.Мартина в центре, вместо Медины Маркиньос.
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Хорошо, что Казань тренирует такой корифей отечественного физручного цеха, как Рахимов. Им надо было нас прижать в конце, а они не только не умеют, но и вообще не в курсе, что такое бывает.
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Ответ Stanislav Orlov
Убрать Зобнина, Наигрывать Абену на цз вместо Литвинова.Мартина в центре, вместо Медины Маркиньос.
Чем Литвинов то не устраивает ? его можно в центр передвинуть, ибо он сам по себе опорник, а вместо него Абену к Бабичу, насчет Маркиньоса вместо Медины полностью согласен, сделает после паузы Станкович так, думаю, пока просто наигрывал его с замен
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Ответ Никому_никабельный
Да и это состав норм. Для внутреннего то пользования? Притрутся, связки наиграют и будет 🔥
Не не будет
В центр кого то , направо в защиту , левый фланг атаки под вопросом ну там на Маркиньоса есть надежды , Медина медленный

Для чемпионства борьбы это минимум
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Ответ Caniball
Барко, Угальде, Бабич, Рябчук и Максименко - на уровне. Всех остальных можно менять по-кругу и ничего не изменится.
Маркиньоса надо в основу и Мартинса как минимум
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так 7 или 5, автор? посчитать до 10 уже не могут..
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халявщики
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Мы все помним, как эксперты Матч ТВ после первой игры говорили: Станкович не умеет в оборону, блаблабла, высокая линия, блаблабла, ошибки.
Можно каждому из них запретить анализировать игры?
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Смотрел матч в дороге. Урывками. После первого тайма стата по владению 81 на 19.
Как вообще такое может быть?)
Конечно надо учиться пользу извлекать из такого преимущества. И доводить до победы без нервяков и надежд на пенальти.
Всех с победой) 🔴⚪💪😎
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Ответ adamx
Там еще пару желтых спаму простили... Такие нарушения, что невозможно не дать желтую...
По вашему получается, что все нарушения Спартака - это карточки. Смешно.
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Ответ Goldstream
Если в игре с Зенитом еще можно понять, то совершенно непонятно, почему тут должны были сегодня побеждать. Абсолютно равная игра с отсутствием моментов. Единственный гол - счастливо назначенный крайне спорный пенальти.
чем же он спорный? можете объективно объяснить?
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