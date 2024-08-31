«Спартак» сыграл на ноль в 5 матчах РПЛ подряд – лучшая серия с 1998 года, когда было 7. При Станковиче еще не пропускали дома

«Спартак» не пропускает в РПЛ пятый матч подряд.

В 7-м туре красно-белые обыграли « » (1:0).

Это пятый сухой матч « » подряд – лучшая их серия с 1998 года, когда москвичи оставили свои ворота нетронутыми семь матчей подряд.

При Деяне Станковиче «Спартак» не пропускает на своем поле в матчах Мир РПЛ. Серб стал первым тренером с четырьмя сухими домашними матчами подряд в чемпионате России на старте работы в «Спартаке».

Кроме того, свою лучшую сухую серию в в карьере показывает голкипер (5 матчей подряд).