«Спартак» сыграл на ноль в 5 матчах РПЛ подряд – лучшая серия с 1998 года, когда было 7. При Станковиче еще не пропускали дома
«Спартак» не пропускает в РПЛ пятый матч подряд.
В 7-м туре красно-белые обыграли «Рубин» (1:0).
Это пятый сухой матч «Спартака» подряд – лучшая их серия с 1998 года, когда москвичи оставили свои ворота нетронутыми семь матчей подряд.
При Деяне Станковиче «Спартак» не пропускает на своем поле в матчах Мир РПЛ. Серб стал первым тренером с четырьмя сухими домашними матчами подряд в чемпионате России на старте работы в «Спартаке».
Кроме того, свою лучшую сухую серию в РПЛ в карьере показывает голкипер Александр Максименко (5 матчей подряд).
Было бы обидно и тут 0-0. И Ахмат должны были дожимать, и Зенитушку 1-0 дергать.
Поставили бы точно такой же в ворота соперника Зенита я бы сказал пенальти. Минутами позже мяч попал в руку Литивинову ну руки Литвинова прижаты и не увеличивают площадь тела, здесь прыгает как балерина. Это пенальти для всех!
Ну человек явно создал аккаунт чтобы заходить и разводить конфликты, для чего этого?
Какому взрослому человеку это нужно будет?
Я зенит не люблю, ну я никогда не полезу к ним туда писать. Правда не понимаю Спартак выиграл одни с подписками на Зенит. Ребят у вас правда такая скучная жизнь?
Мир прекрасен, Зенит же выиграл сегодня зачем эта желчь…
Браво Станковичу!!! 💪
Ну его помощников и аналитиков не забываем, супер стратеги! ... Даже карточки уже получают...
В центр кого то , направо в защиту , левый фланг атаки под вопросом ну там на Маркиньоса есть надежды , Медина медленный
Для чемпионства борьбы это минимум
Можно каждому из них запретить анализировать игры?
Как вообще такое может быть?)
Конечно надо учиться пользу извлекать из такого преимущества. И доводить до победы без нервяков и надежд на пенальти.
Всех с победой) 🔴⚪💪😎