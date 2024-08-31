Антонио Конте высказался об уникальных качествах Ромелу Лукаку.

Ранее 31-летний бельгийский нападающий перешел в «Наполи» из «Челси» за 30 млн евро и бонусы.

«Что я могу сказать о Ромелу? Он уникальный центральный нападающий. Обычно большие форварды немного медлительные, или их приходится использовать как цель в штрафной, или у них не самые лучшие ноги, чтобы использовать пространство на поле.

Я всегда описывал как игрока в американский футбол: он ростом 190 см, но при этом очень быстрый. Он мощный игрок, нам нужен тот, кто сможет удерживать мяч, подключать других игроков, находить комбинации и при этом быть тем, кто способен открываться в пространства и создавать опасные моменты.

Вот почему я считаю его уникальным. И уже добавив, что он хороший парень, я бы сунул руку в огонь за него. И он знает, о своей ответственности передо мной, «Наполи» и болельщиками», – сказал главный тренер « ».