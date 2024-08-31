Конте о Лукаку: «Он будто игрок в американский футбол – ростом 190 см, мощный, быстрый, такой и нужен «Наполи», чтобы держать мяч, комбинировать»

Теги серия А Италия Наполи Антонио Конте НФЛ Ромелу Лукаку Футбол

Антонио Конте высказался об уникальных качествах Ромелу Лукаку.

Ранее 31-летний бельгийский нападающий перешел в «Наполи» из «Челси» за 30 млн евро и бонусы. 

«Что я могу сказать о Ромелу? Он уникальный центральный нападающий. Обычно большие форварды немного медлительные, или их приходится использовать как цель в штрафной, или у них не самые лучшие ноги, чтобы использовать пространство на поле.

Я всегда описывал Лукаку как игрока в американский футбол: он ростом 190 см, но при этом очень быстрый. Он мощный игрок, нам нужен тот, кто сможет удерживать мяч, подключать других игроков, находить комбинации и при этом быть тем, кто способен открываться в пространства и создавать опасные моменты.

Вот почему я считаю его уникальным. И уже добавив, что он хороший парень, я бы сунул руку в огонь за него. И он знает, о своей ответственности передо мной, «Наполи» и болельщиками», – сказал главный тренер «Наполи». 

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11 комментариев
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Как же он хорош, как мощны его лапищи…
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ну про быстрого он загнул, а Роме просто стоячим был
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Ответ Трент Резнор
Как же он хорош, как мощны его лапищи…
... все три
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Ответ romanisti89
ну про быстрого он загнул, а Роме просто стоячим был
ну может так его использовали в интере он бегал не плохо
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Конте всегда себе пытается везде купить Лукаку...))
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«А главное, какая у него третья нога! Про нее даже фанаты «Манчестер Юнайтед» пели», – отметил главный тренер «Наполи».
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Комбинировать с Лукаку? Не смешно..
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Ответ Mr@k
Конте всегда себе пытается везде купить Лукаку...))
когда Лукаку закончит карьеру, Конте перестанет работать тренером, потому что не сможет больше купить Лукаку ))
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"такой и нужен , чтобы держать мяч, комбинировать"

Хави с Иньестой недоуменно переглянулись
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Я бы сунул руку…
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комбинировать))
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