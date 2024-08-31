Хвича и Конте – мощный союз? Заглядываем в будущее звезды «Наполи»

Потенциал нового Азара, но надо пахать.

После провального прошлого сезона «Наполи» (десятое место в Серии А) будущее Хвичи Кварацхелии в команде подвисло. Агент футболиста Мамука Джугелия прямо говорил: «Мы хотим уехать, но ждем окончания Евро. Приоритет – играть в Лиге чемпионов».

В итоге Кварацхелия остался – в этом большая заслуга нового главного тренера Антонио Конте. Итальянец сразу обозначил неприкосновенность Хвичи : «Президент сказал мне, что Кварацхелия остается, и если это так, то я очень рад. Хвича и Джованни Ди Лоренцо – ключевые участники нашего проекта».

Что ждет «Наполи» после их союза? Сейчас объясним.

● Как Хвича провел прошлый сезон? Точно не провал (есть и позитив), но и не пример явного прогресса.

● Какая роль будет у Кварацхелии? Теперь он левый инсайд в схеме 3-4-2-1 с широкими полномочиями, но без привилегий без мяча.

● У Конте он получит удобную роль и пространство в контратаках (в похожем стиле раньше разрывал Эден Азар). Есть и опасения – адаптация к новой позиции и работа в обороне.

● Как сложится новый сезон для Хвичи? Однозначного ответа нет, но положительных аргументов чуть больше.

Хвича провалил прошлый сезон?

Сначала затронем нынешнюю форму Хвичи. После яркого дебюта в Италии (лучший ассистент лиги-2022/23 – 10 голевых) Кварацхелия провел менее ровный год. Он действительно сдал?

Это не совсем так. Его вклад кардинально не снизился.

Обратимся к продвинутой статистике. В завершении Хвича сохранил темп – даже стал получать больше моментов, чаще бить (лучший показатель в Серии А) и совершать действия в штрафной (уступил Виктору Осимхену).

Более объемная роль впереди повлияла на созидание: Хвича сбавил в контексте ожидаемых ассистов и точных пасов в штрафную с игры. Хотя даже здесь есть позитив – выросли цифры по предударным действиям (выше в лиге оказался только Матиас Соуле) и удачным обводкам (и вовсе лидер).

Почему же тогда вингер «Наполи» не провалил сезон, если показатели в подыгрыше уже не были такими мощными? Ответ в одном из качеств игрока: он регулярно стягивал на себя внимание и освобождал остальных .

Оставлять защитника наедине с Хвичей смертельно опасно, поэтому его часто накрывали вдвоем. Иногда это срабатывало, и Кварацхелия терялся.

Но сдвоенная игра по грузину давало пространство, куда врывался кто-то из партнеров и оставался без опеки. «Наполи» становился непредсказуемее при владении. Даже если атака не завершалась ударом, Хвича все равно был важен для их организации.

Вот пример из прошлого сезона. Хвича отвлек Тимоти Веа и Федерико Кьезу и вовремя сделал пас на Матиаса Оливеру (пяткой отдал Петру Зелиньскому). «Юве» отобрал мяч только около штрафной после выдергивания Бремера на Осимхена.

Такой расклад делал Кварацхелию полезным в любом матче, даже если он уходил с поля без гола или ассиста. «Сейчас люди судят только по ярким моментам. Но то, что он делает во время игры, очень важно для команды. Хвича исключительный игрок, никто не должен позволять себе критиковать его», – точная цитата от Ди Лоренцо в декабре.

Но почему же тогда Хвиче не удалось стать еще сильнее? Постоянные смены тренера повлияли на его свободу .

Кварацхелия со своим набором умений (дриблинг, скорость и непредсказуемость после приема) расцветает при минимуме ограничений. «Свобода – моя отличительная черта. Я узнаю ее в себе и люблю то, что делаю. Во время игры она увлекает меня», – описывал сам игрок.

Лучано Спаллетти подстраивается под игроков атаки, поэтому разглядел потенциал Хвичи. Тренер дал свободу на выбор направления движения с позиции левого вингера и специально подкручивал детали в отдельных матчах.

«Он так часто касается мяча, что вы никогда не угадаете, куда Хвича направится. Кварацхелия пройдет мимо и при этом краем глаза еще и заметит партнера», – восхищался бывший тренер «Наполи». Хвича отвечал взаимностью и называл Спаллетти великим: «С самого первого дня он всегда разговаривал со мной и все объяснял. В тактическом плане я многому научился и хочу продолжать учиться еще больше. Спаллетти – великий тренер».

Когда по ходу сезона приходится с разницей в два-три месяца адаптироваться к новым требованиям, то возрастает риск потерять прежнее разнообразие. При Руди Гарсии «Наполи» стал более вертикальным (Хвича чаще делал закидушки за спину или сам открывался в подобной манере), а Вальтер Мадзарри стремился к асимметрии, поэтому Хвича периодически оказывался без должной поддержки.

Возникали такие эпизоды. Восьмерка «Юве» Уэстон Маккенни регулярно приходил на помощь латералю Андреа Камбьязо и усложнял Кварацхелии жизнь.

Только при Франческо Кальцоне вингер был наиболее близок к своей прежней версии. Итальянец осознавал комфортную среду Хвичи и предоставил больше свободы. «Он делает все для выполнения моих требований. Возможно, Хвича настолько сосредоточен, что теряет свое воображение. Думаю, скоро Кварацхелия поможет команде, это вселяет в меня надежду», – заявил тренер после первой же игры с «Кальяри» (1:1).

Все вылилось в сильный отрезок. После назначения Кальцоны Хвича забил пять мячей без учета пенальти (у Валида Шеддиры, Рафаэля Леау и Джанлуки Скамакки по шесть, а у Осимхена семь) и отдал три ассиста с 2,67 xA (по обоим метрикам вошел в топ-10 лиги).

Но это все равно был не весь спектр привилегий для Кварацхелии, необходимых для его полного удобства. Все эти нюансы в итоге и привели к скомканному сезону.

Резюмируем: Хвича в прошлом сезоне точно не сбавил – сохранил темп в завершении и даже в безголевых матчах стягивал на себя внимание и создавал свободу для партнеров. Но и на новый уровень так и не вышел из-за постоянных изменений в «Наполи». Они снижали уровень его свободы и требовали постоянной адаптации (риск для такого игрока).

Какая роль у Хвичи будет при Конте?

Новый тренер ожидаемо видит Кварацхелию на позиции левого инсайда в схеме 3-4-2-1 со свободой движения . Пока эффективность оценить сложно: слишком маленькая дистанция, да и продолжается процесс адаптации к новым механизмам. Но пока все выглядит как процесс перехода к отсутствию серьезных рамок – это и нужно игроку.

Кварацхелия менялся местами с ближним латералем (там играл Леонардо Спинаццола) и открывался широко, уходил в зону перед штрафной или искал свободу между линиями в центре.

Он сам определял дальнейшее развитие в зависимости от ситуации. Против «Вероны» сместился в середину и остался в одиночестве между линиями – редкая история для прошлого сезона. Из-за неудачной обработки не использовал зону за спиной Мартина Фресе (выдернулся из линии за Маттео Политано), зато заработал штрафной.

Еще характерно, что при атаках справа Хвича не всегда открывается на дальней штанге. Иногда остается в зоне подбора или вообще перемещается на ближнюю.

Последний элемент помог Лоботке опасно пробить после прострела Ди Лоренцо. Кварацхелия увел Григориса Кастаноса и оставил опорника в одиночестве. Интересный ход против команд с низким блоком.

Без мяча Конте стремится чередовать средний блок с отрезками персонального прессинга. В первом туре он уже протестировал систему.

Против «Вероны» при 67% владения таких случаев было немного, но в период давления «Наполи» разбирал игроков 1-в-1 и оказывал давление на вратаря Лоренцо Монтипо. «Верона» часто прибегала к дальним передачам – это и есть цель Конте. Хвича накрывал центрального защитника Павла Давидовича.

Такой рисунок точно не будет обязательным. Конте подходит к организации обороны более гибко, и в некоторых матчах готов вообще отказаться от высокого давления.

Против «Болоньи» «Наполи» отдал инициативу (38,9% владения) и лишь эпизодически вступал в прессинг. В среднем блоке (5-4-1) не обошлось без трудностей. Да, допустили всего два удара из штрафной, но это были скорее проблемы соперника с дальнейшими решениями, чем надежность «Наполи».

Чаще провисала именно зона Хвичи и Лоботки. В левый полуфланг прошло сразу несколько передач, и «Болонья» закреплялась высоко. Справа подобных ситуаций оказалось чуть меньше: Политано активнее садился для помощи латералю.

Что нужно запомнить? У Конте Хвича получил роль левого инсайда в 3-4-2-1 с широкими полномочиями (не только обитает левее, но и активнее уходит в центр). При этом в обороне он не будет освобожден от работы в прессинге или в среднем блоке .

У Конте Хвича может стать новым Азаром, но придется пахать

Теперь разобрались и с ролью Хвичи – осталось взвесить плюсы и минусы союза с Конте.

Какой есть позитив? Выделим три пункта: свобода Кварацхелии, увеличение количества контратак и удачный пример с Азаром .

Первый связан с ролью Хвичи в нынешней иерархии «Наполи». Конте прямо выделяет его среди ключевых исполнителей: «Прошлогоднее разочарование привело к неясным ситуациям. Я очень хорошо знал ситуацию со всеми игроками и наложил вето на трансферы Кварацхелии, Ди Лоренцо, Лоботки и Андре-Франка Замбо-Ангисса».

Конте учитывает сильные качества и предоставляет Хвиче широкие полномочия. Это идеальная среда для вингера, описали ее принципы выше. Хвича не будет сильно зависеть от стиля (как при Гарсии) и не останется без поддержки (рядом всегда есть латераль).

Так прогрессирует не только он – выгоду получают и партнеры. Мы уже проговорили, что даже в нестабильный период Кварацхелия все равно стягивает на себя внимание и создает вокруг пространство. В свободной роли таких эпизодов возникает гораздо больше.

Яркий момент – Хвича поменялся местами со Спинаццолой (уже привычный ход) и одновременно отвлек Луку Маньино, создав брешь в линии обороны «Модены». Благодаря этому Леонардо протащил мяч в штрафную и пробил – а мог еще и отдать на Джакомо Распадори.

Второй тезис затрагивает изменения в стиле «Наполи». Вот уже два сезона команда неизменно лидирует по владению (61,8% и 60,9%) и ассоциируется в лиге с постоянным взломом компактных блоков.

Но с приходом Конте показатели не станут ориентиром. Антонио не помешан на контроле и в отдельных матчах отдает инициативу. Тогда основным инструментом создания остроты станут фирменные контратаки.

Основные умения Хвичи на свободном пространстве становятся гораздо опаснее. При таком раскладе защитники останутся не только без привычной подстраховки, но и лишатся возможного преимущества в статике за счет резкости (Кварацхелия с мячом на скорости практически недосягаем).

Механизм простой: после отбора вингер оказывается в высокой позиции и сразу начинает движение. В прессинге или в более пассивном режиме ему не придется уходить совсем низко (раньше периодически сам опускался пятым в линию), поэтому ловить такие включения окажется проще.

Показываем на примере одного из быстрых отрывов. «Юве» потерял мяч перед штрафной – в момент передачи Хамеда Траоре вингер находился даже не в средней трети.

В итоге Хвича ушел от Камбьязо (поднимает руки рядом с судьей), прокинул мяч мимо Даниэле Ругани и ударил. Да, не получилось уйти под рабочую правую ногу, но эпизод все равно показательный.

У Конте уже есть удачный опыт работы с игроком похожего плана – Эден Азар в «Челси».

Для сравнения есть основания. Совпадает набор сильных качеств (скорость, дриблинг и непредсказуемость после приема) и рабочая правая нога.

Антонио нашел к Эдену подход. Бельгиец выдал свои лучшие сезоны в АПЛ по голам с игры на 90 минут (0,42 и 0,37) и был невероятно полезен в созидании. В сезоне-2017/18 он стал лучшим в лиге по предударным действиям, а по xA, передачам под удар и точным пасам в штрафную попал в топ-10.

Азар сиял в роли левого инсайда в 3-4-2-1 со свободой движения (был еще вторым форвардом в 3-5-1-1 и ложной девяткой в 3-4-2-1, но гораздо реже). Атрибуты все те же, что мы видим сейчас у Хвичи: блуждания между линиями, смещения на другой фланг, опускания за мячом к опорникам и открывания в зоне подбора при кроссах справа.

«Эден очень важен для нас. Хороший игрок с великолепной техникой и огромным талантом. Азар эффективнее, когда действует между линиями, чтобы забивать на быстрых атаках. Это не его привычная роль, но он очень полезен после таких открываниий и удачного дриблинга», – восхищался Конте.

Подобные розыгрыши проходили не только в контратаках. Против «Мидлсбро» Эден оказался без опеки на огромном пространстве при выходе из обороны и протащил мяч к штрафной.

А после приема бельгиец продвигал мяч на рывках или раскачивал соперника корпусом. Неслучайно Азар в сезоне-2017/18 с отрывом стал лучшим в лиге по удачным обводкам за игру – 6,13 (у второго Софьяна Буфаля из «Саутгемтона» только 4,52).

А как «Челси» прикрывал его недостатки без мяча? Слева в 5-4-1 Азар иногда экономил силы и оставался в высокой позиции под быстрые отрывы.

Конте понадобился большой объем от опорников. Кто-то из них помогал левому латералю Маркосу Алонсо не оставаться в изоляциях или в численном меньшинстве. Как Неманя Матич в этом эпизоде: опустился в линию и не дал разогнаться Адама Траоре.

Добрались и до минусов. Их тоже два – особенности роли и работа без мяча .

В структуре 3-4-2-1 Хвича на позиции левого инсайда чаще всего открывается в полуфланге, несмотря на свободную роль. Но там реже удается принимать мяч лицом к воротам из-за более высокого сопротивления – в основном спиной или вполоборота.

Кварацхелии удобнее обитать в широкой позиции, где он имеет дополнительные секунды на подработку и дальнейшее решение. Теперь придется меняться местами с латералем.

На одном из прошлых примеров это позволило создать остроту – правда, там Хвича был только во вспомогательной роли. Спинаццола при постоянных уходах в центр потеряет всю силу: негде использовать скорость и делать кроссы.

Тут есть два пути. Оптимистичный расклад – Хвича адаптируется к нынешней ситуации и станет еще эффективнее находить свободу около штрафной. В ином случае Конте придется искать другие идеи вплоть до перехода на схему 3-5-2 с Кварацхелией в роли легковесного второго форварда.

Другой нюанс – Кварацхелии придется гораздо больше пахать без мяча. В новой структуре Хвичу точно не освободят от черновой работы (как Леау в «Милане» у Стефано Пиоли), поэтому возникают опасения.

Кварацхелия точно не ленивый или недисциплинированный игрок. Он внимательно опекает соперника в прессинге или держит зону на своей половине, но в более сложной ситуации возникают проблемы.

Против «Реала» во время давления на фланге Хвича закрывал Дани Карвахаля.

Винить его одного точно нельзя. Плохо сработала вся структура: Феде Вальверде в абсолютном одиночестве делал разрезающий пас – но правого защитника упустил сам Кварацхелия. Хвича все-таки не выключился и сделал рывок до конца, но не прервал прострел на Хоселу.

Другой ракурс: из-за излишней загруженности в обороне пострадает эффективность Хвичи впереди. Как и любому взрывному вингеру, ему необходимо иногда экономить силы.

Важно соблюсти баланс и не оставить «Наполи» без свежего лидера атаки. Структура 5-4-1 как раз этому способствует: латералю нужно помогать гораздо меньше, чем крайнему защитнику в формации 4-X-X.

Что в итоге? У союза Хвичи и Конте есть как явный позитив (более свободная роль, наличие контратак и опыт Азара), так и негатив (вопрос с позицией и готовностью помогать в обороне).

Как сложится для Хвичи новый сезон?

Так мы подошли к главному вопросу текста: Хвича будет разрывать или все-таки возникнут сложности? Однозначного ответа сейчас нет .

Чуть больше аргументов – за позитив. И дело не только в комфортной роли, увеличении доли контратак и удачной работе Конте с Азаром.

Даже в кризисном «Наполи» индивидуально Кварацхелия не провалился и выглядел не сильно хуже, чем в выстроенном футболе Спаллетти – даже сохранил темп в завершении и улучшил показатель удачных обводок. То есть в максимально трудной ситуации (слишком частая адаптация к новым идеям и отсутствие прежней свободы) игрок все равно не сник и продолжил делать команду непредсказуемее.

Теперь новый проект строится вокруг Хвичи: Конте подстраивается под его сильные качества и выстраивает игру вокруг инсайда. Так создаются условия для полноценного прогресса.

Но и негатив нельзя отвергать: придется привыкать к новой позиции, а в карьере ни разу не было настолько требовательного к обороне тренера. С такими вызовами Хвича столкнется впервые после переезда в Италию. Возможно, они окажут на игрока еще более сильное влияние, чем перестановки в прошлом сезоне.

К тому же многое зависит от скорости адаптации всей команды к идеям Конте. С учетом скомканной трансферной кампании сроки с большой вероятностью затянутся.

«На рынке понадобятся один, два, три или четыре игрока, столько, сколько «Наполи» хочет подписать. С проблемами нужно сталкиваться лицом к лицу, и их не обязательно легко устранить», – намекал Антонио после поражения от «Вероны» (0:3). Акклиматизация других новичков отразится и на состоянии Кварацхелии.

Особенно многое зависит от выбора форварда. С Распадори и Джованни Симеоне Хвича чаще взаимодействует через комбинации накоротке, а с приездом Ромелу Лукаку акцент сместится на кроссы в штрафную и борьбу за подборы после длинных передач.

Все эти нюансы обязательно нужно учитывать.

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Фото: East News /Ciro De Luca / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Francesco Pecoraro