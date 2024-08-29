За трансферы Лукаку заплатили в сумме 369 млн евро – больше только у Неймара, Роналду – 3-й

За трансферы Ромелу Лукаку суммарно заплатили более 300 миллионов евро.

Нападающий сборной Бельгии занял 2-е место среди игроков по сумме трансферных плат в течение всей карьеры.

За его подписания в сумме было заплачено более 369 миллионов евро с учетом трансфера в « » за 30 млн евро, о котором было объявлено сегодня.

При этом у больше всего трансферов среди игроков, входящих в топ-10 – форвард менял клуб 9 раз.

Лидером рейтинга стал – общая сумма его трансферов составляет 400 млн евро. Третье место занимает – 247 млн евро.