За трансферы Лукаку заплатили в сумме 369 млн евро – больше только у Неймара, Роналду – 3-й
За трансферы Ромелу Лукаку суммарно заплатили более 300 миллионов евро.
Нападающий сборной Бельгии занял 2-е место среди игроков по сумме трансферных плат в течение всей карьеры.
За его подписания в сумме было заплачено более 369 миллионов евро с учетом трансфера в «Наполи» за 30 млн евро, о котором было объявлено сегодня.
При этом у Лукаку больше всего трансферов среди игроков, входящих в топ-10 – форвард менял клуб 9 раз.
Лидером рейтинга стал Неймар – общая сумма его трансферов составляет 400 млн евро. Третье место занимает Криштиану Роналду – 247 млн евро.
У Лукаку 85 голов за сборную, это больше чем у Пеле.
Можно ли Лукаку считать более великим чем бразилец?)
Стоимость телевизора и сумма всех платежей за него при перепродажах это же разные вещи совсем