За трансферы Лукаку заплатили в сумме 369 млн евро – больше только у Неймара, Роналду – 3-й

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За трансферы Ромелу Лукаку суммарно заплатили более 300 миллионов евро.

Нападающий сборной Бельгии занял 2-е место среди  игроков по сумме трансферных плат в течение всей карьеры.

За его подписания в сумме было заплачено более 369 миллионов евро с учетом трансфера в «Наполи» за 30 млн евро, о котором было объявлено сегодня.

При этом у Лукаку больше всего трансферов среди игроков, входящих в топ-10 – форвард менял клуб 9 раз.

Лидером рейтинга стал Неймар – общая сумма его трансферов составляет 400 млн евро. Третье место занимает Криштиану Роналду – 247 млн евро.

33 комментария
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У Лукаку есть в запасе саудовцы, так что шансы на первое место приличные!
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Агент у него конечно супер. Так поднять бабла на одном игроке, это искусство
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Ответ Ozz99
Мне интересно, если я продам телевизор, а потом его ещё 8 раз продадут. Будет ли считаться, что за телевизор заплатили 100500?
Почему нет?
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"Ай да Лукаку, ай да сукин сын!"
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Ответ Iamliam
Знаешь у кого крутой агент? У Антони))
Ну тут всего одна крупная сделка, до Лукаку далеко))
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Грановская слила Салаха и КДБ и купила на эти деньги Лукаку.. За что ты так ненавидела Челси ??
что ты несёшь?) когда были проданы они и когда обратно был куплен лукаку ?
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Жаль Криш не на первом месте. Сейчас изведется же
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В баксах это около 430 лимонов !!! )) Самую жёсткую ошибку совершил конечно Челси в 2021 году приобретя Лукаку за 125 лимонов)) Вообщем Челси потратил на Лукаку 150 лимонов)) заработал на нём 90-95)) за Челси у Лукаку в 50 играх 15 голов 2 голевые ) считай один гол Лукаку обошёлся Челси в 4 лимона ))
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Ну Лукаку хотя бы забивает, там ценник более менее оправданный. Антони с 5ю голами за МЮ в 3х сезонах явно не стоит даже половины своего трансфера.
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Ну а что?
У Лукаку 85 голов за сборную, это больше чем у Пеле.
Можно ли Лукаку считать более великим чем бразилец?)
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Ну ладно раньше, но как Грановская могла додуматься откинуть 100 мультов за 30 летнего фрв. Просто не верится
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У Лукаку всегда больше😂
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Si
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Вроде Анелька когда-то был в рекордсменах.
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Это говорит о том, что игрок всегда был востребован, чтоб о нём ни говорили и как бы его ни критиковали.
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Ответ che kaif
Бонусы клубам не платят учи матчасть.бонус семье Мбаппе.а когда в клуб это полноценный трансфер и оплата за игрока клубу
Так и вопрос-то: при чём тут бонусы Мбаппе, если разговор о ТРАНСФЕРАХ? Мбаппе БЕСПЛАТНО перешёл. А то, сколько семье заплатили - это вообще не касается и не учитывается. Вот Неймар свой трансфер выкупил - это уже засчитывается. Интересно, а какой у него был подписной бонус при переходе в ПСЖ?
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Ответ Tun
Европейцы всегда любили тратить деньги на здоровенных негров
Комментарий удален пользователем
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Да помогите ей сами... Или вы и есть здоровенный негр?
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Переплата за ногу
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Ответ Ozz99
Мне интересно, если я продам телевизор, а потом его ещё 8 раз продадут. Будет ли считаться, что за телевизор заплатили 100500?
ну если у тебя телик один из лучших в мире и 100 лямов евро стоит, то да, за его продажами будут следить
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Ответ Ozz99
Ну потому что я купил за 50000, мне вернули 25000. Тот кто купил за 25000, немного наварился, продал за 30000. И т.д. В итоге мне телевизор обошёлся в 25000. Другому в 1000, а кому то ещё и доплатили
И?
Стоимость телевизора и сумма всех платежей за него при перепродажах это же разные вещи совсем
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Продолжение следует
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Лукаку по цифрам лучше Пеле(больше голов за сборную) и дороже Роналду. Но всяческие глоры будут продолжать строчить, что все помнят только счет на табло и сухие цифры)
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