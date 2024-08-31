Переходы Стерлинга и Санчо (вроде), Лукаку снова с Конте: финальный разбор трансферов

Главные сделки последней недели лета.

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрыто! Поэтому это финальная подборка подтвержденных трансферов с комментариями футбольных авторов Спортса.

Будьте готовы: в последние дни клубы пытались закрыть проблемные позиции, поэтому сделок очень много.

🇮🇹 4 мифа о том, что стало с Кьезой после разрыва крестов

🇬🇪 Мамардашвили в «Ливерпуле», но не сразу. Главный риск – ждать места придется слишком долго

🇪🇸 Мерино в «Арсенале» – замена Джаки. Выбрал Лондон после разговора с Артетой

Дайджест составили Тимур Боков, Артем Денисов, Андрей Клещенок, Руслан Копылов и Вадим Лукомский.

Джейдон Санчо – из «Ман Юнайтед» в «Челси» (аренда)

Тут должно быть фото с презентации Санчо в «Челси» – но клуб до сих пор не анонсировал новичка (но точно зарегистрировал – подтверждают все надежные инсайдеры). Видимо, сммщики тоже не могут понять, куда «Челси» еще и Санчо? Примерно 600-й игрок в атаку «Челси» – кто-то их еще считает? Надежный Дэвид Орнштейн пишет, что Санчо рассматривают как игрока левого фланга. Там же могут сыграть Мудрик, Феликс, Нкунку, Нету. Поэтому мы серьезно отказываемся рассуждать о перспективах Санчо, но рады, что он попал в клуб, за который болел в детстве.

Отдельное величие – условия обязательного выкупа: «Челси» обязан приобрести Санчо, если займет место в лиге не ниже 14-го. Оптимистично.

Рахим Стерлинг – из «Челси» в «Арсенал» (аренда)

«Арсенал» по максимально уцененному тарифу берет хорошо знакомого Артете игрока с огромным потенциалом – плата за аренду не предусмотрена, а половину зарплаты берет на себя «Челси». На таких условиях выглядит здраво.

Артета и Стерлинг не просто пересекались, когда испанец работал в штабе Пепа – Стерлинг был персональным проектом Артеты. Именно Микель сделал из талантливого, но малоэффективного вингера игрока уровня 15-20 голов в АПЛ.

«У него сформировалось несколько плохих привычек. В начале карьеры он часто играл слева, откуда смещался в центр. Когда играешь на правом фланге, направление движения и момент открываний должны быть совсем другими. Часто когда он получал мяч, он фокусировался на нем вместо того, чтобы обрабатывать полукасанием и оценивать ситуацию с поднятой головой», – так описывал детали Артета.

Ферди Кадыоглу – из «Фенербахче» в «Брайтон» (30 млн евро)

Открытие Евро-2024 заслуженно едет на повышение. «Брайтон» получает универсального игрока, который закроет обе бровки и будет носиться как электричка все 90 минут.

Интересно посмотреть, попробует ли Хюрцелер связку Эступиньян слева – Кадыоглу справа и будет ли Ферди иногда подменять вингеров.

Максанс Лакруа – из «Вольфсбурга» в «Кристал Пэлас» (18 млн евро)

В сезоне-2020/21, когда он появился в «Вольфсбурге» за 5 млн из «Сошо», казалось, что это становление нового топ-защитника. Продвижение через передачи, надежность без мяча.

Но дебютный сезон так и остался лучшим для Лакруа в Бундеслиге. Тогда тренером «Вольфсбурга» был Оливер Гласнер. Сейчас Гласнер работает в «Кристал Пэлас».

Аарон Рэмсдейл – из «Арсенала» в «Саутгемптон» (21,4 млн евро)

Рэмсдейл проиграл конкуренцию Давиду Райе – теперь уходит, так как хочет играть. Его переход в клуб АПЛ с вратарскими проблемами напрашивался. «Саутгемптон» идеально подходит под описание.

Основной кипер – Алекс Маккарти: куражный, но жутко нестабильный шот-стоппер, который не очень хорош в игре ногами. Он уже успел результативно ошибиться в новом сезоне. Аарон выглядит четким апгрейдом.

В «Арсенале» его запомнят с теплотой: превзошел стартовые ожидания и достойно представлял клуб на поле и за его пределами. Просто за последние годы амбиции выросли – и новой планке в качестве основного Рэмсдейл не подходит.

Мануэль Угарте – из «ПСЖ» в «МЮ» (50 млн евро)

Мануэль Угарте – топовый разрушитель, который ограничен практически во всем остальном. Связка Угарте-Майну в центре поля в системе Тен Хага выглядит понятно. Примерно таким образом он выжимал максимум из Френки де Йонга в «Аяксе». У Майну схожий набор качеств.

Вот только возникает пару смежных вопросов. Например, плохо понятно, что делать с Каземиро. Бразилец хорошо начал сезон и напомнил, что без пухлых щечек топарь. В любом случае он все еще в команде и с огромной зарплатой.

Угарте 100% лучше прошлогоднего Каземиро (и моложе, что важный плюс), но превосходит ли он мотивированного и физически готового Каземиро? Большой вопрос. Если нет, то можем ли мы считать позицию приоритетной для усиления без предварительной продажи бразильца? Важно проговорить: сам по себе трансфер – хороший. Прямо очень, но теперь у «Юнайтед» совсем жирно по тратам ресурса укомплектована позиция опорника. Не худший сценарий – точно лучше недокомплекта.

Мэттью О’Райли – из «Селтика» в «Брайтон» (29,5 млн евро)

«Брайтон» продолжает сорить деньгами (по своим меркам). Теперь взяли Мэтта О’Райли за 25 млн фунтов. Его футбольная национальность – датчанин. Внезапно, да? Разумеется, за этим есть история.

Мэтт родился в Лондоне, но его мама и бабушка из Дании. За сборную этой страны он уже провел два матча. Бабушка – топовая. Вот что она рассказывала в интервью Bold.dk:

«В прошлом месяце меня госпитализировали, но я велела им поторопиться и отпустить меня, потому что вечером внук играет в Лиге чемпионов. Мне дали сильное обезболивающее и разрешили ехать домой. Я хотела бы смотреть за матчем со стадиона. Была на «Селтике» много раз, но сейчас из-за связанных с возрастом проблем труднее. Врачи говорят мне притормозить, запрещают самолеты.

Это бесит, но я включаю все матчи сборной по телевизору, а также подписана на Celtic TV, что дает возможность смотреть все клубные игры. Мэтт правда потрясающий футболист. Очень умно двигается, всегда читает игру и принимает правильные решения при игре в пас».

Хороший анализ (да-да, пристрастный, но с деталями – часто такое слышали от бабушек игроков?). В «Брайтоне» согласились – теперь получат хорошую игру в пас в центре поля плюс одного преданного подписчика на клубное ТВ.

О’Райли уже дебютировал в Кубке лиги и получил неприятную травму на 9-й минуте. Потребуется операция. Красивая история откладывается, но не отменяется.

Кепа – из «Челси» в «Борнмут» (аренда)

Кепа отказывал всем, выжидал решение Андрея Лунина. Украинец остался в «Реале», а Аррисабалага поехал в «Борнмут». Интересный размен: он приходит на место Нето, который пошел дублером в «Арсенал». Кепа выглядит апгрейдом, он нравится тренеру Андони Ираоле, но как кипер настолько нестабилен, что прогнозы не имеют смысла.

Андре – из «Флуминенсе» в «Вулверхэмптон»

Андре – сильнейший опорник. По сохранению мяча под давлением и умению диктовать ритм – элитный уровень. При этом качественно ведет борьбу и читает игру при обороне. Очень привлекательный вариант на дефицитную позицию опорника в команду, которая владеет мячом.

В слухах фигурировал «Ливерпуль», но в итоге бразилец едет в более скромный клуб АПЛ. Со стороны кажется удивительным, что его не взял кто-то посильнее. Набор качеств отличный. Ценник – адекватный (уж точно для АПЛ). Легкий повод для волнения – никогда не играл в Европе и могут быть проблемы с адаптацией. «Вулвз» рискнул, где остальные не решились. Наградой может стать удвоение ценника через пару сезонов. Потенциал Андре точно позволяет.

Арно Данджума – из «Вильярреала» в «Жирону» (аренда)

Усиление «Жироны»: быстрый, пластичный вингер, но может играть в центре, именно там его использовал «Вильярреал». Арно раскрывается на пространстве, когда может пролететь за спины защитникам и открыться под проникающий пас. «Жирона» все же видит его левым вингером.

Опасения: Данджума дико нестабилен, его нужно кормить мячом. Арно провалился в «Тоттенхэме» и «Эвертоне», там от него требовали что-то кроме скорости. Данджума психологически неустойчив, даже ссорился с Эмери. Если тренер Мичел найдет подход – может стать лидером, пока адаптируется Асприлья.

Клеман Лангле – из «Барселоны» в «Атлетико» (аренда)

Экстренный вариант. Обратно Марио Эрмосо не хотят, переговоры с «Фейеноордом» по Ганцко провалились: «Атлетико» не вписался бы в бюджет. Лангле – экономный, очень странный выбор. Это даунгрейд по сравнению с прошлым сезоном.

Клеман стагнировал в «Барсе», ничего не показал в «Тоттенхэме» и «Астон Вилле», но обладает ключевым параметром для Симеоне – левой рабочей ногой. Лангле неплох в продвижении, плох в защите и крайне нестабилен. Вероятно, будет сидеть под вечным Аспиликуэтой.

Джовани Ло Чельсо – из «Тоттенхэма» в «Бетис» (4 млн евро)

Вспышками Ло Чельсо выглядел топом. Первая: еще в «Бетисе», когда там тренировал Кике Сетьен. Он сделал Джовани мозгом системы, позволял творить в центре и просил не перенапрягаться. Сетьен называл Ло Чельсо «во всех смыслах тонким парнем», что может сотворить шедевр, а потом «впасть в депрессию» до конца матча.

Уйдя в «Тоттенхэм», аргентинец изменился: стал пахать для партнеров, не жаловался на непривычную роль. Однако Ло Чельсо так и не адаптировался к Англии, особенно в плане физики.

Вторая вспышка – в «Вильярреале» с Унаем Эмери. Ло Чельсо переместили на фланг и позволили чаще встречаться с мячом. Он смещался в центр, работал на пространстве и расцвел. Помогли именно тренерские адаптации Эмери. Возвращение в «Тоттенхэм» лишь показало, что без них от него мало пользы.

Ло Чельсо – качественный, но тепличный игрок. «Бетис» видит его центром команды вместе с Иско. Кажется, там снова может сверкать.

Найеф Агерд – из «Вест Хэма» в «Сосьедад» (аренда)

Найеф заменит Ле Нормана. «Сосьедад» ждал Матса Хуммельса, но тот приостановил переговоры из-за проблем в семье. Агерд выглядит другим: левоногий, хорошо двигает мяч, но слаб при обороне. Лопетеги посчитал, что Найер не впишется в его проект, так что марокканца спокойно отдали. Альгуасилю пригодится защитник такого плана.

Хамес Родригес – в «Райо Вальекано» (свободный агент)

Интересный трансфер, но много вопросов. «Райо» играет по 4-3-3 или 4-2-3-1, если выходит Оскар Трехо. При первой схеме Хамес заменит Ранди Нтека, номинального форварда. Он помогает не голами, а поиском пространства.

Без мяча много пашет и помогает вингерам. Ради Хамеса придется измениться: он яркий созидатель, слаб в черновой работе. Ложная девятка не вписывается в модель тренера Иньиго Переса.

Второй вариант: Хамес заменяет именно капитана Трехо. Нелогичный, но вероятный сценарий. Оскар – лидер, но открыто ненавидит президента «Райо» Рауля Пресу, тот жаждет продать игрока. Совместить Трехо и Хамеса слишком сложно.

Маркос Алонсо – в «Сельту» (свободный агент)

Бэкап в центр защиты: «Сельта» играет с тройкой центрдефов, на старте сезона слева выходит Оскар Мингеса. Он очень хорош, хотя подмены не хватало. Алонсо – хороший вариант, вскоре может стать основным, а Оскар отправится на родной правый фланг и команда станет еще сильнее в продвижении мяча.

Орри Оускарссон – из «Копенгагена» в «Сосьедад» (20 млн евро)

«Сосьедад» страдает из-за нехватки форварда. Ставка на Умара Садика не сыграла, а Карлос Фернандес настолько не тянет, что теперь в «Кадисе». В итоге на острие играет Микель Ойарсабаль: хорош и в прессинге, и в продвижении, но совсем не бомбардир и крайне травматичен.

Орри призван закрыть позицию. Это габаритный, подвижный наконечник, чем-то похож на Эрлинга Холанда. Считают главным талантом «Копенгагена» последних лет. В этом сезон исландец забил пять голов за шесть игр. «Сосьедад» верит в 20-летнего парня и выкладывает 20 млн, крайне серьезные деньги в испанских реалиях.

Хуан Муссо – из «Аталанты» в «Атлетико» (аренда)

Новый второй номер «Атлетико». Впервые за несколько лет привезли кипера, который готов соперничать с Яном Облаком. Ян надежен, но нестабилен. Хуан агрессивнее на выходах, выше принимает мяч на первых стадиях атак. Это не означает, что Облак не должен играть, но Симеоне получает новый игровой инструмент.

Набиль Фекир – из «Бетиса» в «Аль-Джазиру» (7 млн евро)

Фекир покидает «Бетис». Эпоха вышла странной: на старте принес много пользы, стал одним из самых ярких игроков в Испании, а потом пошли травмы. Набиль стагнировал и становился все менее важным, а после прошлогодних крестов терялся на фоне Иско и даже Айосе Переса.

Пеллегрини пробовал Набиля в роли ложной девятки, когда расцвел Иско. Уместить их не вышло: Фекир изредка поражал магией, но перестал быть главной звездой. Логично было сменить клуб. Тем более, «Бетис» просил идти на понижение зарплаты из-за финансовых проблем.

Набиль точно запомнился, но топ-карьера, кажется, закончилась уже на проваленном медосмотре в «Ливерпуле».

Витор Роке – из «Барселоны» в «Бетис» (аренда)

Нападающий «Бетиса» в первых турах – вингер Айтор Руйбаль. Команде отчаянно не хватает вариантов в эту зону, поэтому согласились на проблемного для «Барсы» Витора Роке.

Роке – нападающий. Это главный плюс. Ко всему остальному – вопросы. Начиная с его невыразительного отрезка в каталонском клубе (к концу скатился в иерархии ниже Пау Виктора), заканчивая типажом: бразилец сильно отличается от Борхи Иглесиаса и Виллиана Жозе, которые играли в атаке «Бетиса» в последние сезоны.

Мануэль Пеллегрини весьма адаптивен, когда речь о типаже форварда. Кроме габаритных нападающих, у него мелькали ложные девятки. Роке – третий вариант. Скоростной со склонностью открываться за спину. Пеллегрини может перестроить под него атаку, но потребуется именно акцентированная адаптация, а не интеграция в уже готовую среду.

Самюэль Жиго – из «Марселя» в «Лацио» (3 млн евро)

Жиго оказался не нужен Роберто Де Дзерби. В первом сезоне за «Марсель» при Игоре Тудоре он был одним из лучших центральных защитников Лиги 1: ему подходили схема с тремя центральными и повсеместная персональная опека, царствовал в дуэлях 1-в-1, больше всего любил брать на себя таргетмена соперника.

Тудор ушел, «Марсель» перестроился на четверку, и Жиго потускнел.

Ману Коне – из «Боруссии М» в «Рому» (18 млн евро)

Зрелищный, обводит чаще, чем 97% полузащитников Бундеслиги, очень любит прокидывать между ног, машина по сбору фолов, но остается скорее идеальным героем для хайлайт-видео на ютубе, чем топ-футболистом.

Год назад казалось, что проблема с развитием Коне – позиционный футбол Фарке: Ману нужно больше переходных фаз. Пришел Сеоане, фанат переходных фаз – Коне не стал сильнее. Инфантильный стиль игры. ЖК на ровном месте, позиционные ошибки, выключения.

Можно ли это исправить? Наверное, важен тренерский подход. И саморазвитие, конечно. Коне очевидно талантлив, мало кто может так тащить мяч сквозь все поле.

Скотт Мактоминей – из «МЮ» в «Наполи» (30 млн евро)

Скотт Мактоминей попал к Антонио Конте. Отныне называем его «шотландским Артуро Видалем». Кажется, примерно так может выглядеть позитивный для Мактоминея сценарий. Он дает большой объем работы без мяча и делает качественные рывки в штрафную. Почти во всех остальных направлениях у Скотти пробелы.

У Конте есть опыт максимизаций игроков с ограниченным набором функций. Не каждый такой союз завершается успехом, но парочку позитивных сценариев рассмотреть все же можно.

Чтобы заинтриговать вас, мы поставили один из них в первый абзац. Так-то трансфер очень внезапный и даже экзотический. Есть куча нюансов, которые могут пойти не по плану.

Тен Копмейнерс – из «Аталанты» в «Ювентус» (54,7 млн евро)

Самый забивной полузащитник Серии А с соответствующим набором навыков – силой, ударом, подключениями вторым темпом. Почти идеален для роли при нападающем, которая есть у Мотты: не так динамичен, как Фергюсон из «Болоньи», но более мастеровит. При необходимости закроет и другие позиции в полузащите.

Как правило, игроки Гасперини теряют эффективность вне системы. Но Мотта его ученик: условия, в которые угодит Копмейнерс, частично ему знакомы.

Ясин Адли – из «Милана» в «Фиорентину» (аренда)

Адли родился на 30 лет позже, чем следовало. Раньше его пасу, креативу и технике наверняка нашлось бы постоянное применение. А сегодня нужно быть гением, чтобы регулярно играть на топ-уровне с его выносливостью и медлительностью. Отсюда неизбежное понижение.

В игре Палладино с изящным перепасом и текучими взаимообменами ему самое место – тем более что в «Фиорентине» невелика конкуренция в опорной зоне.

Франсишку Консейсау – из «Порту» в «Ювентус» (аренда)

Карманная версия Кьезы. Тоже привязан к флангу, не слишком хорош в перепасе, инициативен, зациклен на дриблинге и обострении. Тоже вносит хаос в игру и превращает футбол в дуэльный вид спорта. Тоже очень быстр, хоть и в другом стиле. На дистанции раздавят – не хватит темпа и мощи. На первых метрах сжигает защитников.

Главное отличие – работа с пространством: Консейсау очень маневренный, комфортно чувствует себя в тесноте.

Игрок количества, постоянных попыток. Как и Кьезе когда-то, не хватает качества в исполнении. Если справится с этим этапом, станет важным игроком для «Ювентуса».

Тэмми Абрахам – из «Ромы» в «Милан» (аренда)

«Милан» укрепляет глубину позиции нападающего. В последнем туре там стартовал Ноа Окафор – по качествам скорее вингер и очень одноплановый для игры в атаке (основное оружие – рывки за спину). Альваро Мората – основа, когда здоров, но ему нужна подмена. Ее постараются дать Абрахам и Йович.

Вероятно, в Абрахаме видят апгрейд Йовича в качестве сменщика Мораты. Справедливо? Вопрос кондиций. Тэмми первого сезона в Италии мог бы даже поконкурировать. Тэмми эпохи травм пока не может найти себя. Вероятно, в «Милане» ставят, что смогут ему в этом помочь.

Николас Гонсалес – из «Фиорентины» в «Ювентус» (аренда)

Король дальней штанги и самый креативный вингер из тех, кого подогнали Мотте. При надобности закроет место при нападающем, а если совсем накроет, заменит и Влаховича: Нико комфортно чувствует себя в центре и здорово вписывается в командный футбол. Стилистически предлагает тренеру уникальные характеристики – равно далекие и от Веа, и от Консейсау с Мбангула.

Плохо, что слишком травматичный, к тому же давно не прогрессирует. Но в «Ювентусе» хватает потенциала на вырост – нужны и те, кто на пике сейчас.

Ромелу Лукаку – из «Челси» в «Наполи» (30 млн евро)

Новый пасынок Конте, достойный наследник Джаккерини и по совместительству очень важный исполнитель для футбола Антонио. В какой бы форме сейчас ни был, сделает неаполитанцев сильнее. И, возможно, наконец найдет место, откуда не захочет уезжать: Неаполь платит за игру не столько зарплатой, сколько любовью – такой, что звездный лидер рискует в ней раствориться.

Лутсхарел Гертрюйда – из «Фейеноорда» в «РБ Лейпциг» (20 млн евро)

Замена для Мохамеда Симакана, который вот-вот уедет в Саудовскую Аравию примерно за 45 млн евро. «Лейпциг» не теряет в качестве, при этом выходит в плюс примерно на 25 млн. Шикарная работа.

Гертрюйда способен закрыть правый фланг защиты, а еще центр защиты, а еще опорную зону. В «РБ» наиболее реалистичный вариант: конкуренция за позицию справа в защите с возможностью играть в центре, когда кто-то из пары Орбан-Лукеба недоступен.

Норди Мукиеле – из «ПСЖ» в «Байер» (аренда)

Мукиеле – это попытка найти Станишича №2. Тоже умеет играть и в центре защиты, и справа. Тоже аренда из топ-клуба, где не нужен тренеру. Тоже берут на позицию правого центрального защитника в тройке, но в конкретных матчах, где важнее надежность, может выйти латералем вместо Фримпонга. Норди не заиграл в «ПСЖ», но для «Байера» это хороший вариант в ротацию.

Артюр Вермерен – из «Атлетико» в «РБ Лейпциг» (аренда)

Вермерен не прижился в «Атлетико». Странно: сыроват, но во многом похож на Коке – тонкий, вариативный дирижер. Вопрос в готовности: похоже, Симеоне считает Артюра излишком из-за развития Барриоса. Бельгиец едет за практикой в Германию, но никто не ждет его обратно – прописана опция выкупа.

Вермерен не заиграл с первых же матчей, но парню всего 19 лет. Чего же ждал Чоло?

Уилфрид Заа − из «Галатасарая» в «Лион» (аренда)

31-летний Заа оказался не нужен «Галатасараю». У «Лиона» достаточно вингеров (Саид Бенрахма, Эрнест Нуама, Малик Фофана), но не хватает стабильности.

Конечно, Заа в хорошей форме обязательно поможет. Вопрос только в наличии этой формы.

Юссуфа Мукоко – из «Боруссии Д» в «Ниццу» (аренда)

Стагнация в «Дортмунде»: Мукоко недостаточно забивал, а без голов он практически бесполезен. В «Ницце» получит хороший шанс – там жуткая ситуация с травмами игроков атаки, а Франк Эс хочет играть с тройкой впереди, так что Мукоко получит время практически мгновенно.

Нил Мопе – из «Эвертона» в «Марсель» (аренда)

Один из апологетов футбольного трэштока отпраздновал переход в соцсетях, опубликовав отрывок фильма «Побег из Шоушенка»: главный герой Энди Дюфрейн радуется побегу из тюрьмы.

Приглашение Мопе – реакция на тяжелую травму Фариса Пеми. Должен стать игроком ротации.

Фото: instagram.com/southamptonfc ; instagram.com/arsenal ; instagram.com/officialbhafc ; instagram.com/chelseafc ; instagram.com/cpfc ; instagram.com/manchesterunited ; instagram.com/afcb ; instagram.com/gironafc ; instagram.com/atleticodemadrid ; instagram.com/realbetisbalompie ; instagram.com/realsociedad ; instagram.com/rayovallecano ; instagram.com/rccelta ; instagram.com/official_sslazio ; instagram.com/officialasroma ; instagram.com/officialsscnapoli ; instagram.com/juventus ; instagram.com/acffiorentina ; instagram.com/rbleipzig ; instagram.com/bayer04fussball ; instagram.com/ol ; instagram.com/ogcnice ; instagram.com/olympiquedemarseille ; instagram.com/wolves .