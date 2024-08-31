Радимов о Соболеве: «Не надо скандалить с Семаком, в «Спартаке» можно так вести себя, но не в «Зените, сюда мечтают попасть 99% футболистов страны»
Владислав Радимов высказался о поведении Александра Соболева в «Спартаке».
«Наконец эпопея закончилась. Соболев – хороший футболист. Но будет конкуренция. Куплен аргентинец Лусиано, есть Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Готов ли он? Не уверен. Но надо привыкать к конкуренции.
Скандалы со стороны Соболева были. Ты можешь так себя вести в Самаре и «Спартаке», но не в «Зените». В том же «Спартаке» меняются тренеры, а тут постоянно работает Семак. За шесть лет был хоть один скандал?
Отдельные моменты быстро были потушены. Соболеву не надо скандалить с Семаком. Победителем все равно будет Сергей Богданович.
В «Зенит» мечтают попасть 99% футболистов страны. Я так думаю», – отметил бывший полузащитник «Зенита».
Бразилии?)
Да ни одного) Дзюба, Кокорин(может больше 6 лет), Круговой, Безруков, да тот же Медведев генератор кринжа) прям не клуб, а организация святых и культурнейших)
Сашенька за такие деньги лично Семаку за завтраком будет бокал сельдерея подносить.