Радимов о Соболеве: «Не надо скандалить с Семаком, в «Спартаке» можно так вести себя, но не в «Зените, сюда мечтают попасть 99% футболистов страны»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Владислав Радимов высказался о поведении Александра Соболева в «Спартаке».

«Наконец эпопея закончилась. Соболев – хороший футболист. Но будет конкуренция. Куплен аргентинец Лусиано, есть Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Готов ли он? Не уверен. Но надо привыкать к конкуренции.

Скандалы со стороны Соболева были. Ты можешь так себя вести в Самаре и «Спартаке», но не в «Зените». В том же «Спартаке» меняются тренеры, а тут постоянно работает Семак. За шесть лет был хоть один скандал?

Отдельные моменты быстро были потушены. Соболеву не надо скандалить с Семаком. Победителем все равно будет Сергей Богданович.

В «Зенит» мечтают попасть 99% футболистов страны. Я так думаю», – отметил бывший полузащитник «Зенита».

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52 комментария
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99 % какой страны?
Бразилии?)
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Дада... Широков и Радимов - два нескандалиста зенитовских.
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к счастью остались 1%, которые не мечтают)
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"За шесть лет был хоть один скандал?"
Да ни одного) Дзюба, Кокорин(может больше 6 лет), Круговой, Безруков, да тот же Медведев генератор кринжа) прям не клуб, а организация святых и культурнейших)
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Ответ alexsem69
Кто тот один % который не мечтает о Зените 😆?
Акинфеев
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Ответ Кот болотный
Дада... Широков и Радимов - два нескандалиста зенитовских.
И быстров не срался ни с кем, ни деньгисов ни керж, ни аршавин, ни рукаку 🤣🤣🤣
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Зенит и есть скандал,то 50т трансфер,фармы,дзюба,стадион,бакаев
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мечтают сесть на контракт газпрома и на банку баклан арены
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помнится владик с риксеном махач прямо на поле устраивали, куда уж Спартаку до культурной столицы
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Ответ Дима
И быстров не срался ни с кем, ни деньгисов ни керж, ни аршавин, ни рукаку 🤣🤣🤣
У них же образцовый клуб джелтенменов
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Буланов никогда не славился интеллектом.
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Кто тот один % который не мечтает о Зените 😆?
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А почему не 146% ?
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Мечтают сидеть на банке ничего не делать и не особо напрягаясь,получать огромные бабки,99% клубов страны себе такое не могут позволить
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Если в периоды То каждый тур до закрытия покупать и продавать состав, то все 100 процентов за Семака сыграют.
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Радимов таблетки забыл выпить со своими 99%
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
через пару лет в этот список и соболева добавишь, скажешь «ну какой там конфликт, нормальный он парень, это в спартаке все было»))))
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Да не переживай, Влад. Какие скандалы.
Сашенька за такие деньги лично Семаку за завтраком будет бокал сельдерея подносить.
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Ответ alexsem69
Кто тот один % который не мечтает о Зените 😆?
Рафаэль Кариока
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Ответ Vano from Tbilisi
помнится владик с риксеном махач прямо на поле устраивали, куда уж Спартаку до культурной столицы
Особенно Радимов в той драке себя показал))))) трусы мокрые были
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В основном игроки хотят попасть не именно в Зенит , а в команду где будут получать более высокую зарплату
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За 6 лет был ли хоть один скандал? Дзюба : - Семак? А кто это? Сказочник Буланов. Дельфину показали, как можно скандалить в Спартаке. Если бы не купили до конца контракта круги наматывал вокруг поля
+3
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99% футболистов мечтают потужно выйграть Мальмё и непозорно уступить Брюгге. А некоторые уже добились этого уникального достижения, добавил старик Буланов-Кулешов.
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Какой снобизм , ужас
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А Потом удивляются, чего их не любят, не фан Спартака , но зачем их трогать, если после ухода Федуна клуб по сути не кринжует больше
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Закусывать надо конечно
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В каком Спартаке можно себя так вести? Повел и уехал на болота. Его теперь ненавидят и те, и другие
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Владислав, Вы льстите)
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Ответ Svobodu Mne
Акинфеев
Литвинов тоже не изъявил желания..
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Ответ Роман Никишин
Рафаэль Кариока
Он в дуойке?😁
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