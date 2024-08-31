Радимов о Соболеве: «Не удивлюсь уходу в аренду в следующем году. В «Спартаке» он чувствовал незаменимость, в «Зените» такого не будет»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Матео Кассьерра Матч ТВ Александр Соболев Лусиано Гонду Футбол

Владислав Радимов допускает, что через год Александр Соболев покинет «Зенит».

«Надо понимать, что ты переходишь в команду, которая является шестикратным чемпионом страны. Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец, который пришел в «Зенит», не дешевле Соболева. А Кассьерра – один из лучших бомбардиров чемпионата. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет.

Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб. Это футбольная жизнь.

В «Спартаке» Соболев чувствовал свою незаменимость, а здесь такого не будет», – отметил бывший полузащитник «Зенита».

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7 комментариев
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А можно сразу его в аренду с обязательным выкупом?
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Так он почувствовал "заменимость" и сразу губки надул, не?)
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4владик завязал что ли?
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Либо редактор ошибся, либо Влад не знает, сколько раз Зенит был чемпионом страны.
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Глупости

Уверен, заиграет, и стата сходу будет под 15 голов минимум

Хотя ни Зенит, ни Соболев особых симпатий не вызывают
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Ответ заблокированному пользователю
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