Радимов о Соболеве: «Не удивлюсь уходу в аренду в следующем году. В «Спартаке» он чувствовал незаменимость, в «Зените» такого не будет»

Владислав Радимов допускает, что через год Александр Соболев покинет «Зенит».

«Надо понимать, что ты переходишь в команду, которая является шестикратным чемпионом страны. Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец, который пришел в «Зенит», не дешевле . А Кассьерра – один из лучших бомбардиров чемпионата. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет.

Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб. Это футбольная жизнь.

В «Спартаке» Соболев чувствовал свою незаменимость, а здесь такого не будет», – отметил бывший полузащитник « ».