Анчелотти об отставании «Реала» от «Барсы»: «Это мелочь. Мы недовольны, потому что играли недостаточно хорошо, а не из-за четырех очков отрыва»

Карло Анчелотти прокомментировал проблемы «Реала» в начале сезона.

Мадридский клуб дважды сыграл вничью в первых трех турах Ла Лиги и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

«Проблемы не так велики. Мы должны лучше защищаться, и это коллективная обязанность. Мы должны работать вместе, чтобы лучше обороняться и отвоевывать мяч.

Статистика говорит, что мы не пропускаем помногу: за пять матчей – два гола. Но есть ощущение, что соперники слишком часто оказываются между линиями. Это то, что нужно исправить, и мы собираемся это сделать», – сказал тренер «Реала».

Он также прокомментировал образовавшееся отставание в четыре очка от «Барселоны».

«Это мелочь, но больше всего повлияло то, что мы не сыграли на максимуме своих возможностей. Сезон очень длинный.

Мы явно недовольны, но не потому, что отстаем на четыре очка, а потому, что играли недостаточно хорошо», – заявил Карло Анчелотти.