Анчелотти об отставании «Реала» от «Барсы»: «Это мелочь. Мы недовольны, потому что играли недостаточно хорошо, а не из-за четырех очков отрыва»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал проблемы «Реала» в начале сезона.

Мадридский клуб дважды сыграл вничью в первых трех турах Ла Лиги и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

«Проблемы не так велики. Мы должны лучше защищаться, и это коллективная обязанность. Мы должны работать вместе, чтобы лучше обороняться и отвоевывать мяч.

Статистика говорит, что мы не пропускаем помногу: за пять матчей – два гола. Но есть ощущение, что соперники слишком часто оказываются между линиями. Это то, что нужно исправить, и мы собираемся это сделать», – сказал тренер «Реала».

Он также прокомментировал образовавшееся отставание в четыре очка от «Барселоны».

«Это мелочь, но больше всего повлияло то, что мы не сыграли на максимуме своих возможностей. Сезон очень длинный.

Мы явно недовольны, но не потому, что отстаем на четыре очка, а потому, что играли недостаточно хорошо», – заявил Карло Анчелотти.

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24 комментария
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Ответ superbro
По факту, в очных матчах заберут 6 очков, в итоге +2
По факту может и профукать эти 6 очков или же слить ещё другим командам, так же как и Барса.
+14
-1
+13
Болельщики, по крайней мере адекватные, переживают не из-за этого отставания, а из-за убогого футбола Анчелотти.
+15
-4
+11
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Надеюсь, что и у ваших игроков такой же настрой!) Как же я люблю шапказакидательские настроения, точнее то как потом себя ведут люди когда сядут в лужу)))
+9
-2
+7
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Прикол. А ты коренной испанец что ли? Может даже из самого Мадрида?
+6
-2
+4
Ответ superbro
По факту, в очных матчах заберут 6 очков, в итоге +2
или потеряют еще 6, и тогда 10
+5
-2
+3
Ответ superbro
По факту, в очных матчах заберут 6 очков, в итоге +2
По такому факту?
Бредовому только.
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Крутенко
Будь на месте Реала Барса, то уже бы ныли о судьях. А Анчи признал, что это в команде пока проблемы и он их пытается решить.
Так и так видно что в команде проблемы, полумертвый чуамени привозит, не заменить крооса, так же будет и с Модричем..

Забавно конечно что ты знаешь что было бы с Барсой, хотя…. Мадрид тв постоянно выкидывает что-то про судейство что плохо судят Барсу.. так что кто еще ноет:)
+4
-1
+3
Ответ Нефанатик
Болельщики, по крайней мере адекватные, переживают не из-за этого отставания, а из-за убогого футбола Анчелотти.
Вот именно! Когда нет игры,как он собирается отставание сократить?
+3
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+2
Команда выглядит сверх неподготовленной к сезону. Ну и конечно в роли догоняющего в сезоне Реал Анчелотти всегда ужасен.
+2
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Самоуверенность никогда к добру не приводила. С таким дисбалансом не реально играть. Куча звезд в атаке, но играть могут только 3. Скоро начнется грызня за основу и обидки. Полузащита отсутствует. Надеяться на 38 летнего Модрича ещё та затея....На бумаге состав бомба, на поле .....промолчу
+3
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Сезон только начался рано ещё делать выводы
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Ответ Юрий Кечко
Барса возьмёт ла лигу в этом году , Реал увереннее выступит в лч, думаю полуфинал -финал но не выиграет
аха ха ха ха какой крутой футбольный аналитик! После третьего тура ты решил что Барса станет чемпионом? Ну ты меня рассмешил.
+2
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Ответ superbro
По факту, в очных матчах заберут 6 очков, в итоге +2
Ну ты сказочник
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Ответ superbro
По факту, в очных матчах заберут 6 очков, в итоге +2
Они у условного ласпалмаса не могут отбырат очки как они отбырает у барса
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