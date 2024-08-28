Карло Анчелотти: «Это нормально, что команда адаптируется к каждому сезону. У «Реала» не будет проблем с голами – важно думать о команде, а не отдельных игроках»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Карло Анчелотти рассказал, как приход Килиана Мбаппе повлияет на игру «Реала».

– В прошлом году вам пришлось заново строить команду без Бензема. В этом году задача еще сложнее?

– Определенные проблемы возникают каждый год. Например, в начале прошлого сезона мы часто побеждали [благодаря голам] на последних минутах. Я считаю нормальным, что команда должна приспосабливаться к каждому сезону.

– В современном футболе можно освободить нападающего от работы в обороне?

– Главное, что требуется от команды – это компактность. Если нападающий прессингует, а оборона не поднимается выше, то возникают проблемы. Или если оборона отступает, а линия атаки не следует за ней. Сегодня важно думать о команде, а не об отдельных игроках.

– Мбаппе на поле – уже преимущество в счете 1:0? В 2014 году вы сказали это о Криштиану...

– То же самое касается и Родриго, Винисиуса... Дело в том, что у нас много ресурсов. Мы забили шесть голов, и команда еще не достигла лучшей формы. Это говорит о многом. Вот увидите, у нас никогда не будет проблем с голами, – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти о том, что у Мбаппе нет голов в Ла Лиге: «Он забивал две недели назад – беспокоиться еще рано. Килиан успешно адаптируется»

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5 комментариев
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Старина Карло все знает, и даже у кого какие яйца, а уж про голы какие проблемы при куче лучших нападающих и полузащиты.
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