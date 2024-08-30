«Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка. У команды Анчелотти 1 победа в 3 первых турах Ла Лиги

«Реал» выиграл лишь один из трех первых матчей Ла Лиги.

Сегодня команда сыграла вничью с « » в 3-м туре чемпионата (1:1). Перед этим мадридцы обыграли «Вальядолид» (3:0) и поделили очки с «Мальоркой» (1:1).

Набрав 5 очков, «сливочные» занимают 4-е место в турнирной таблице. Они отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 балла.

В следующем туре Ла Лиги « » дома встретится с «Бетисом». Матч состоится 1 сентября.