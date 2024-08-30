«Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка. У команды Анчелотти 1 победа в 3 первых турах Ла Лиги
«Реал» выиграл лишь один из трех первых матчей Ла Лиги.
Сегодня команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре чемпионата Испании (1:1). Перед этим мадридцы обыграли «Вальядолид» (3:0) и поделили очки с «Мальоркой» (1:1).
Набрав 5 очков, «сливочные» занимают 4-е место в турнирной таблице. Они отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 балла.
В следующем туре Ла Лиги «Реал» дома встретится с «Бетисом». Матч состоится 1 сентября.
Ну и да. Раз, два, три, халва Мадрид 😎
А в Мадриде уже -4))
Все по делу вопили. Жаль, что пока реализация никакущая. Такие нападюги должны по 3-4 класть в каждом матче.
Родри, наверное. Больше некому.