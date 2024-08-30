«Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка. У команды Анчелотти 1 победа в 3 первых турах Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

«Реал» выиграл лишь один из трех первых матчей Ла Лиги.

Сегодня команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре чемпионата Испании (1:1). Перед этим мадридцы обыграли «Вальядолид» (3:0) и поделили очки с «Мальоркой» (1:1). 

Набрав 5 очков, «сливочные» занимают 4-е место в турнирной таблице. Они отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 балла. 

В следующем туре Ла Лиги «Реал» дома встретится с «Бетисом». Матч состоится 1 сентября. 

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190 комментариев
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Ничего, завтра клубное ТВ Мадрида объяснит, что Реал не может обыграть аутсайдеров из-за того, что Кубарси не дали вторую желтую, а Ольмо незаконно зарегистрировали.
Ну и да. Раз, два, три, халва Мадрид 😎
+134
-28
+106
Пока еще не поздно меняйте Мбаппе на Соболева.
+66
-5
+61
Шутки шутками про барселонских детей на поле, а отстали от них на 4 очка уже
+50
-2
+48
Ответ Артем Гавин
Шутки шутками про барселонских детей на поле, а отстали от них на 4 очка уже
Барселонский ребёнок Ямаль красиво отослал на Евро ярчайших звёзд Мадрида Джуда, Мбаппе, Чуамени и Камавингу домой не солоно хлебавши.
+54
-15
+39
Ответ ОттоДракула
Пока еще не поздно меняйте Мбаппе на Соболева.
«Соболев, ###, к нам не приедет!» — Анчеллоти на встрече с фанатами после матча.
+32
0
+32
Ответ Приятного Покура
А столько вопли и крика было перед началом сезона из мадрида 😄🥲
А сейчас конец сезона?
+41
-15
+26
Вроде всего лишь конец лета
А в Мадриде уже -4))
+30
-4
+26
Ждём огня с ТВ Реала завтра)
+26
-2
+24
Ответ Simbad
Ничего, завтра клубное ТВ Мадрида объяснит, что Реал не может обыграть аутсайдеров из-за того, что Кубарси не дали вторую желтую, а Ольмо незаконно зарегистрировали. Ну и да. Раз, два, три, халва Мадрид 😎
кстати да велика вероятность что завтра мы снова услышим про нытиков из реал тв))
+29
-5
+24
Ну а что вы хотели, одни воспитанники в составе. На звезд денег нет
+24
-4
+20
А столько вопли и крика было перед началом сезона из мадрида 😄🥲
+36
-17
+19
Ответ bel01
Барселонский ребёнок Ямаль красиво отослал на Евро ярчайших звёзд Мадрида Джуда, Мбаппе, Чуамени и Камавингу домой не солоно хлебавши.
Вы так пишете, будто он один это сделал. А множество взрослых игроков сборной Испании там и не присутствовали
+25
-8
+17
Ответ Do you know?_1116343357
Не фанат Барселоны и Реала, но иметь такой состав как у Реала, и играть в убогий футбол, слов нет.
Они в лч катают автобус, но называют себя лучшим клубом в истории футбола, вот где стыд.
+14
0
+14
Тяжко пока без Крооса, тяжко
+21
-9
+12
Эффект мбабла
+15
-3
+12
Не знаю тянет ли этот состав, чтобы называть их «Галактикос», но играют точь в точь как тот самый состав
+12
-2
+10
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
В класико заберем 6 как в прошлом году. Ну и страшно представить, что сделают с островными автобусами на Бернабеу))
самоуспокоение хорошая вещь!
+9
-1
+8
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
Так какие шутки? Это натурально сюжеты клубного ТВ Реала, новости почитайте)
+8
0
+8
Мбаппе не форвард. Вот и вся проблема. Ему нужен фланг, а там Винисиус с которым у них постоянные недопонимания. Плюс нету хорошего креативного полузащитника, который и через центр и через фланг может атаку раскатать. Раньше с этим отлично справлялся Кросс, а теперь атакой управляют Мбаппе и чаще всего техничный, но глупый Винисиус
+8
0
+8
Кстати, тут в другой ветке, один пользователь объяснял, что у Мадрида центр поля сильнее чем у Барселоны и вообще один из лучших в мире. Ну чего, много полузащита Реала затащила?)
+8
-1
+7
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
так "шутят" про нытье официального клубного тв, причём тут их трофеи?
+7
0
+7
Если бы не судьи, то было бы 1 очко:))
+21
-14
+7
Ответ Приятного Покура
А столько вопли и крика было перед началом сезона из мадрида 😄🥲
И что? Не по делу разве вопли были? Купили претендента на лучшего игрока мира. В прошлом сезоне и без него всех навертели. Чего бы не вопить?
Все по делу вопили. Жаль, что пока реализация никакущая. Такие нападюги должны по 3-4 класть в каждом матче.
+18
-11
+7
Мбаппе продадут к зиме в Аль Хилял
+6
0
+6
Беллингем с Винисиусом - вообще не претенденты на ЗМ, похоже. На Евро/Копе оба не блеснули, в Мадриде выстреливают лишь эпизодами.
Родри, наверное. Больше некому.
+14
-8
+6
Играли плохо. Абсолютно закономерная потеря очков. Могли и проиграть.
+7
-1
+6
Ах, вот почему у них клубный канал активизировался?!
+9
-3
+6
Силлесон помог Барселоне. Вот почему Мадридисты всегда говорят про нас.
+8
-3
+5
Ответ Дворовый футболист
Классно начали, красавцы просто💪🏻
Я думаю все довольны и делают продолжать Реалу в том же духе)
+6
-1
+5
Я видел сегодня всего лишь сборище ленивых миллионеров которым не до игры
+5
0
+5
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