Анчелотти про 1:1 с «Лас-Пальмасом»: «Многие вещи у «Реала» получаются не очень хорошо. Мы не можем терять очки, нужно быстро найти решение, ответственность лежит на тренере»
Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Лас-Пальмасом» (1:1) в 3-м туре Ла Лиги.
В первых двух турах «Реал» обыграл «Вальядолид» (3:0) и поделил очки с «Мальоркой» (1:1).
«Первый тайм был плохим, нам было трудно находить варианты игры, возвращать мяч, поддерживать баланс... Все это уже было с нами в матче с «Мальоркой». Нам нужно искать быстрое решение, и я думаю, что мы его найдем.
Нам сложно занять солидную позицию как в прошлом сезоне, но не надо искать оправданий. Календарь плотный, надо быстро найти решение, в воскресенье у нас игра.
Мы должны лучше донести до игроков нашу стратегию на поле, сосредоточиться и хорошо работать. Эти три игры показали мне много вещей, которые получаются не очень хорошо.
Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространства между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч в середине поля.
Когда возникает проблема, ответственность за поиск решения лежит на тренере.
Я не думаю, что это психологическая проблема, команда хорошо тренируется, нет недостатка характера и настроя. Иногда в футболе такое случается: не получается найти лучший способ играть.
Сезон стартовал, мы не можем терять очки, как это было в этих двух играх», – заявил главный тренер «Реала» на пресс-конференции.
Трудно прессинговать с минус двумя игроками, Винисиус теряет и вообще демонстративно не бежит исправлять, Мбаппе тоже где-то близко так же.
2. Как ни смешно, но, может, зря Мартина в аренду отдали? (Я же говорил, а меня минусовали!)
Чуамени никудышен как продвигающий мяч опорник. Камавинга на травме — всё, центр поля проседает. Некого выпустить со скамейки, нет пасующего разрушителя. Вальверде не может играть за троих. Модричу 39, и волнорезом он отродясь не был.
А всё, современный полузащитник обязан выполнять несколько функций одновременно. На топ-уровне амплуа «собаки» давно ушло, это роскошь.
3. Замена Менди на Франа после перерыва — это фирменная глупость Анчи. По сути минус слот. Почему нельзя было сразу выпустить Гарсию?
4. Себальос совсем не впечатляет на тренировках? Раз пошла такая пьянка, можно было его вместо Чуамени добавить на концовку, если бы не п. 3.
5. Гюлер лучший, понравился больше всех. Передачи изумительные на Эндрика.
6. Винисиусу надо усмирять своё эго. И либо играть на Мбаппе, либо творить магию, а не только лупить по воробьям.
7. Игра придёт, хорошо, что осечка в начале. Жду большего баланса в центре поля. Не нужно изобретать велосипед и ждать чудес от Чуамени. Необходим его сменщик помимо Камавинги, и точка.
>им каждый год нужно лч выигрывать, чтобы отчаянные фанаты барселоны не хейтили клуб или как логика работает?
совсем новая команда без Крооса и с Мбаппе, команде не хватает химии пока что, постепенно наберут форму!
Винисиус хорошо приспособился, теряет лёгкие мячи, и стоит ждёт, когда ему вернут мяч , чтобы снова легко потерять мяч.
Офигел после эпизода, когда Винисиус нарушил правила, придержа за футболку игрока Лас Пальмаса, и судья сфистнул фол, на что Винисиус огрызнулся на судью. Это как вообще? Фол же 100%. Звезду конкретно словил?. Анчелотти должен что-то делать с этим.
Лучший игрок в Реале эт Беллингем.
Он и отрабатывает хорошо, и мяч держит, и обостряет, и хорошо продавливает в штрафной и забивает. Его сейчас нет, и Анчи не знает, как компенсировать потерю.
В прошлом сезоне именно благодаря Джуду Реал набрал в первой половине сезона много очков. Что Родриго, что Вини играли очень слабо в тот отрезок.
Вы, наверное, удивитесь, но НЕТ)
Модрича забыли