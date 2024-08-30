Анчелотти про 1:1 с «Лас-Пальмасом»: «Многие вещи у «Реала» получаются не очень хорошо. Мы не можем терять очки, нужно быстро найти решение, ответственность лежит на тренере»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Лас-Пальмасом» (1:1) в 3-м туре Ла Лиги.

В первых двух турах «Реал» обыграл «Вальядолид» (3:0) и поделил очки с «Мальоркой» (1:1). 

«Первый тайм был плохим, нам было трудно находить варианты игры, возвращать мяч, поддерживать баланс... Все это уже было с нами в матче с «Мальоркой». Нам нужно искать быстрое решение, и я думаю, что мы его найдем.

Нам сложно занять солидную позицию как в прошлом сезоне, но не надо искать оправданий. Календарь плотный, надо быстро найти решение, в воскресенье у нас игра.

Мы должны лучше донести до игроков нашу стратегию на поле, сосредоточиться и хорошо работать. Эти три игры показали мне много вещей, которые получаются не очень хорошо.

Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространства между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч в середине поля.

Когда возникает проблема, ответственность за поиск решения лежит на тренере.

Я не думаю, что это психологическая проблема, команда хорошо тренируется, нет недостатка характера и настроя. Иногда в футболе такое случается: не получается найти лучший способ играть. 

Сезон стартовал, мы не можем терять очки, как это было в этих двух играх», – заявил главный тренер «Реала» на пресс-конференции.

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27 комментариев
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Ответ Tristan...
С таким составом, еле отскочить от дохлого Лас Пальмаса, причём, благодаря пенальти. Могли бы покинуть поле после пропущенного, как договорились игроки между собой, придумав историю расизма. Глядишь и 3 очка бы дали
Полетели стервятники после пары неудачных игр, потом после очередной победы в ЛЧ снова исчезнете до некст сезона?)
+28
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+15
Ответ mallowan
Полетели стервятники после пары неудачных игр, потом после очередной победы в ЛЧ снова исчезнете до некст сезона?)
Да да, хваленый Реал, который отгребает от каждого соперника в плей-офф и с помощью судей, везения, всего-что угодно, но не красивой доминационной игры выигрывает ЛЧ - это как бы свершившийся факт. Верим, ага.
+8
-2
+6
С таким составом, еле отскочить от дохлого Лас Пальмаса, причём, благодаря пенальти. Могли бы покинуть поле после пропущенного, как договорились игроки между собой, придумав историю расизма. Глядишь и 3 очка бы дали
+25
-20
+5
Ну не знаю, конечно Карло найдёт выход, да даже если не найдёт, Реал сам заиграет по-другому и выправит положение, но о каком прессинге он сейчас говорит?
Трудно прессинговать с минус двумя игроками, Винисиус теряет и вообще демонстративно не бежит исправлять, Мбаппе тоже где-то близко так же.
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1. Странный матч, фарта не было, рикошеты и отскоки невпопад.

2. Как ни смешно, но, может, зря Мартина в аренду отдали? (Я же говорил, а меня минусовали!)

Чуамени никудышен как продвигающий мяч опорник. Камавинга на травме — всё, центр поля проседает. Некого выпустить со скамейки, нет пасующего разрушителя. Вальверде не может играть за троих. Модричу 39, и волнорезом он отродясь не был.

А всё, современный полузащитник обязан выполнять несколько функций одновременно. На топ-уровне амплуа «собаки» давно ушло, это роскошь.

3. Замена Менди на Франа после перерыва — это фирменная глупость Анчи. По сути минус слот. Почему нельзя было сразу выпустить Гарсию?

4. Себальос совсем не впечатляет на тренировках? Раз пошла такая пьянка, можно было его вместо Чуамени добавить на концовку, если бы не п. 3.

5. Гюлер лучший, понравился больше всех. Передачи изумительные на Эндрика.

6. Винисиусу надо усмирять своё эго. И либо играть на Мбаппе, либо творить магию, а не только лупить по воробьям.

7. Игра придёт, хорошо, что осечка в начале. Жду большего баланса в центре поля. Не нужно изобретать велосипед и ждать чудес от Чуамени. Необходим его сменщик помимо Камавинги, и точка.
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Ответ Барыга блинами
Если даже Карло не найдёт выход, такие вратари как Нойер помогут!
Помогут, конечно помогут, не волнуйтесь вы так.)
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Ответ OldRedWhite
Тогда уж 3 ! Модрича забыли
Ну да, но его не так заметно было, потому что...вообще не было заметно.)
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Ответ Tristan...
С таким составом, еле отскочить от дохлого Лас Пальмаса, причём, благодаря пенальти. Могли бы покинуть поле после пропущенного, как договорились игроки между собой, придумав историю расизма. Глядишь и 3 очка бы дали
xG в районе 4-ки, 25 ударов. Еле отскочили, лол. У фанаток Барсы прорезался голос после трех туров - это так умилительно )
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Ответ Tristan...
Опять 25. Ну и зачем ты мне отвечаешь, если кидаешь в чс? В любом случае - Во первых - никто не исчезал. Во вторых - для начала пусть выиграют
>для начала пусть выиграют
>им каждый год нужно лч выигрывать, чтобы отчаянные фанаты барселоны не хейтили клуб или как логика работает?
совсем новая команда без Крооса и с Мбаппе, команде не хватает химии пока что, постепенно наберут форму!
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Ответ Tpy6kaMerlina
Решение насколько простое настолько и не осуществимое - посадить слабое звено на лавку и оставить Родриго с Вини единственными форвардами
слабое звено это кто? просто судя по сегодняшним комментариям фанатов реала слабым звеном является вини
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Интересно у Вальверде нет желания в бубен настучать рэперу дредовому , после его постоянных тупых потерь?
Винисиус хорошо приспособился, теряет лёгкие мячи, и стоит ждёт, когда ему вернут мяч , чтобы снова легко потерять мяч.
Офигел после эпизода, когда Винисиус нарушил правила, придержа за футболку игрока Лас Пальмаса, и судья сфистнул фол, на что Винисиус огрызнулся на судью. Это как вообще? Фол же 100%. Звезду конкретно словил?. Анчелотти должен что-то делать с этим.
Лучший игрок в Реале эт Беллингем.
Он и отрабатывает хорошо, и мяч держит, и обостряет, и хорошо продавливает в штрафной и забивает. Его сейчас нет, и Анчи не знает, как компенсировать потерю.
В прошлом сезоне именно благодаря Джуду Реал набрал в первой половине сезона много очков. Что Родриго, что Вини играли очень слабо в тот отрезок.
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Нужно надеяться, чтобы еще Чу Валю не сломал.
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Где комментаторы после Аталанты?
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На Киллиана не грешу - он все таки не Криштиану тех лет,но в его профессионализме абсолютно не сомневаюсь,притрётся,бывает.Год команда была без центрального нападающего и продолжает так играть,Анчи в любом случае что то придумает.
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Ответ mr kovalsky
>для начала пусть выиграют >им каждый год нужно лч выигрывать, чтобы отчаянные фанаты барселоны не хейтили клуб или как логика работает? совсем новая команда без Крооса и с Мбаппе, команде не хватает химии пока что, постепенно наберут форму!
А с чего выводы за кого человек болеет?) Вы думаете реал только фанаты барселоны недолюбливают что ли?))
Вы, наверное, удивитесь, но НЕТ)
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Анчелотти всегда прогибался под имена и ценники. У него всегда играют более именитые игроки или более дорогие. Простой пример Тчуамени, обошелся в 80 млн, игрок не плохой, но очень долго думает, минуту думает что делать с мячом в итоге принимает наиболее простое решение. Тот же Камавинга намного круче вообще во всем, быстрый, цепкий, техничный, очень быстро принимает решение, любит и умеет брать игру на себя но купили его дешевле. Как итог: Тчаумени игрок старта. Реал остается без ЦЗ, Анчелотти вместо того, что бы задействовать кого то из Кастильи ставит туда Тчуамени который просто плох как ЦЗ. Спасибо Джуду и Лунину за прошлый сезон. Без них этого почитателя бразильцев уволили бы 100%
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Ответ kvn9
Ну не знаю, конечно Карло найдёт выход, да даже если не найдёт, Реал сам заиграет по-другому и выправит положение, но о каком прессинге он сейчас говорит? Трудно прессинговать с минус двумя игроками, Винисиус теряет и вообще демонстративно не бежит исправлять, Мбаппе тоже где-то близко так же.
Тогда уж 3 !
Модрича забыли
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С таким составом уже третий сезон не может игру поставить. Да, все это красиво, говорить что ответственность на тренере, но это и так все знают, кроме самого тренера.
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Ответ kvn9
Ну не знаю, конечно Карло найдёт выход, да даже если не найдёт, Реал сам заиграет по-другому и выправит положение, но о каком прессинге он сейчас говорит? Трудно прессинговать с минус двумя игроками, Винисиус теряет и вообще демонстративно не бежит исправлять, Мбаппе тоже где-то близко так же.
Если даже Карло не найдёт выход, такие вратари как Нойер помогут!
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