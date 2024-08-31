«Челси» отменил продажу Вашингтона «Страсбуру» за 21 млн евро из-за обеспокоенности ФИФА и АПЛ. Клубы принадлежат одному владельцу
«Челси» отменил продажу Дейвида Вашингтона «Страсбуру» за 21 млн евро.
Ранее сообщалось, что французский клуб совершит рекордную для себя покупку в это межсезонье за 21 млн евро.
По данным ESPN, сделка была отменена после того, как АПЛ и ФИФА выразили обеспокоенность трансфером между клубами, принадлежащими одной группе владельцев – консорциумом BlueCo, которым руководят Clearlake Capital и Тодд Боули.
Отмечается, что переход Диегу Морейры из «Челси» в «Страсбур», состоявшийся в августе, находится на рассмотрении у АПЛ и ФИФА.
Лондонцы купили Вашингтона у «Сантоса» за 16+4 млн евро летом 2023 года. В составе «синих» форвард провел 3 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Опять облажались :)
Касадеи, Вашингтон и Датро Фофана действительно выглядят как ошибки - либо на этапе скаутинга, либо на этапе планирования их развития в арендах. Но на ошибках учатся. В остальном это просто попытка выстроить долгосрочный процесс развития и перепродажи игроков.
А вот этот вот, Дейвид Вашингтон, прям, совсем нет.