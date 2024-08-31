«Челси» отменил продажу Вашингтона «Страсбуру» за 21 млн евро из-за обеспокоенности ФИФА и АПЛ. Клубы принадлежат одному владельцу

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция ФИФА Страсбур ESPN финансовый фэйр-плей деньги Диегу Морейра Тодд Боули Дейвид Вашингтон Футбол

«Челси» отменил продажу Дейвида Вашингтона «Страсбуру» за 21 млн евро.

Ранее сообщалось, что французский клуб совершит рекордную для себя покупку в это межсезонье за 21 млн евро.

По данным ESPN, сделка была отменена после того, как АПЛ и ФИФА выразили обеспокоенность трансфером между клубами, принадлежащими одной группе владельцев – консорциумом BlueCo, которым руководят Clearlake Capital и Тодд Боули.

Отмечается, что переход Диегу Морейры из «Челси» в «Страсбур», состоявшийся в августе, находится на рассмотрении у АПЛ и ФИФА.

Лондонцы купили Вашингтона у «Сантоса» за 16+4 млн евро летом 2023 года. В составе «синих» форвард провел 3 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

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36 комментариев
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Ответ Labazan Saadulaev
Ну да, такое ведь ток Сити можно делать
не видишь разницу, когда клуб покупает игрока у своего клуба после крутого сезона за адекватные деньги, и когда один клуб продает игрока в свой фарм-клуб за сумму большую чем покупал его, хотя он за основу даже не играл?
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Нахрена было вообще покупать этих днарей Казадеи,Вашингтон,Фофана нападающий, столько днарей купили что можно 11 человек Страсбуру найти(молчу про Чуквуэмек,Укучукв,Вейг и прочих Дисасей, которого можно капитаном Страсбурга делать
+30
-4
+26
Баньте их, пусть катятся в чемпионшип. Может хоть так боули продаст клуб
+18
-4
+14
Ну да, такое ведь ток Сити можно делать
+36
-24
+12
Галя, ...
+11
0
+11
Челси больше чем мем:))
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+10
Какой же это кусок д… для всего футбола.
+9
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+6
спалились
+4
-1
+3
Боули сломает Челси и продаст его в Чемпионшипе
+2
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+2
На каждую хитрую .... найдётся....
Опять облажались :)
+3
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+2
Ответ Made-in-Russia
А Саутгемптон не фарм МС?
Не совсем понимаю причем тут Сити и Саутгемптон, но предположу что из-за трансфера Харвуда-Беллиса. В его аренде банально была прописана опция обязательного выкупа если бы святые вышли в АПЛ.
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В шип хитров.паных
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Ответ Made-in-Russia
А Саутгемптон не фарм МС?
Вообще то ливерпуля
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Ответ Павел Александров_1116126283
С оф сайта пол состава убрали из списков )
Потому что полсостава были проданы/отданы в аренды. У Челси пока не получилось сплавить Фофана и Чилуэлла - двоих, кто не может, например, играть за u-21. Это проблема, это не хорошо.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Нахрена было вообще покупать этих днарей Казадеи,Вашингтон,Фофана нападающий, столько днарей купили что можно 11 человек Страсбуру найти(молчу про Чуквуэмек,Укучукв,Вейг и прочих Дисасей, которого можно капитаном Страсбурга делать
Про Чуквуэмек, Угочукв и Вейг ты правильно молчишь, потому что часть из них пригодится в запасе, а часть будет с выгодой продана.
Касадеи, Вашингтон и Датро Фофана действительно выглядят как ошибки - либо на этапе скаутинга, либо на этапе планирования их развития в арендах. Но на ошибках учатся. В остальном это просто попытка выстроить долгосрочный процесс развития и перепродажи игроков.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Нахрена было вообще покупать этих днарей Казадеи,Вашингтон,Фофана нападающий, столько днарей купили что можно 11 человек Страсбуру найти(молчу про Чуквуэмек,Укучукв,Вейг и прочих Дисасей, которого можно капитаном Страсбурга делать
С оф сайта пол состава убрали из списков )
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Ответ Baobabb forever
Для начала надо по аналогичным историям с сити разобраться. Или это другое?
Другое
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Ответ DolJun
с чего касадеи ошибка? тащил в аренде в лестере в прошлом сезоне, пока зачем то не понадобилось возвращать. сейчас просто на его позиции перебор, впрочем как и на других
По Касадеи пусть будет условно. Просто я ожидаю, что он не получит игрового времени и в январе отправится. Там, может, появится толк.
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Ответ Chistian Jadson
Баньте их, пусть катятся в чемпионшип. Может хоть так боули продаст клуб
Кому продать клуб? Абрамовичу больше не дадут его купить,ежу понятно.
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Если бы это был Дензел Вашингтон, то стоимость трансфера, вполне, адекватная.
А вот этот вот, Дейвид Вашингтон, прям, совсем нет.
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Посмотрите первоисточник, там аноним-источники пишут, что Морейру продали за 9 млн.Щёлкните на "переход" в этой статье Там написано, что продали за 2 млн., при стоимости 3 млн...
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А покупали ведь этих игроков для Страсбурга, потому что они не могли себе позволить
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Жёлто-смишные ананим-источники сообщают... подхватили и понеслась. Слабо предположить, что Челси планировал купить нападенца, не купили и оставили молодого бразило-атакёра...
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Всё, сместится фокус на Лудогорец.
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