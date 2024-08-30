Я не понимаю, зачем «Зениту» и Соболев, и Гонду

Мысли Дорского.

Да, это все-таки случилось: Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит».

В начале августа я объяснял , почему «Зенит» пошел за большим нападающим – клуб рассматривал не только Соболева, но и Джона Кордобу из «Краснодара». Тогда мы искали логику в словах Сергея Семака о необходимости габаритного форварда – и находили ее, ведь лучший бомбардир РПЛ Матео Кассьерра не так хорош в верховой борьбе. Иван Сергеев разочаровал тренеров «Зенита», а Вильзона Изидора Семак называл «вингером, которого использовали нападающим от безысходности».

Прошел месяц – ситуация изменилась. Конечно, не из-за ухода Изидора в «Сандерленд»: за три дня до Соболева «Зенит» подписал Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс».

В Аргентине Гонду в основном играл в центре атаки, но и в «Атлетико Сармьенто», и в «Аргентинос Хуниорс» Лусиано появлялся и справа. Семак отмечал универсализм Гонду: «Он может сыграть и в атаке, и с правого фланга, закрыть две позиции. Нам нужны игроки. К сожалению, чуть подседает Кассьерра – в случае повреждения мы остаемся без нападающих, приходится выдвигать Сашу Ерохина».

Умение Гонду сыграть справа – дополнительный фактор в его пользу, но на этом краю у «Зенита» уже есть Максим Глушенков и Артур, там же может сыграть Густаво Мантуан. Главное даже не количественный выбор: Глушенков и Мантуан дают абсолютно разные качества, играя на одной позиции. Максиму удобнее смещаться в середину под правую ногу, а Мантуану – проходить в лицевую. Кроме того, Мантуан – выносливый и дисциплинированный игрок, благодаря которому «Зенит» может переходить на пятерку защитников по ходу матча.

Семак говорит об универсализме Гонду, но кажется, не сомневается в его качествах центрфорварда: «У Гонду хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Надеемся, что он придаст глубину нашей обойме, добавит вариативности нашим действиям».

Через три дня после Гонду «Зенит» подписывает Соболева – форварда, сильно прибавившего в подыгрыше и полностью соответствующего публичным запросам Семака.

Скорее всего, в ближайшие дни «Зенит» покинет Сергеев, и Семак останется с тремя нападающими:

– Кассьеррой, лучшим бомбардиром прошлого сезона;

– Гонду, которого подписывали точно не на скамейку (по информации Спортса’’, «Зенит» заплатил десять миллионов евро, еще один предусмотрен в качестве бонусов);

– Соболевым, одним из сильнейших нападающих РПЛ с непростым характером.

Объяснение можно было бы найти в инсайде Ивана Карпова: по его данным, Соболева Семаку навязало руководство «Зенита», тренер был против. Собеседники Спортса’’ опровергают эту информацию, заявляя, что Семак очень хотел подписать кого-то из пары Соболев/Кордоба.

Месяц назад мы разбирали , что Соболев очень хорош вверху, но при правильном настроении (возможно, ключевой момент для качества игры Александра) у него все в порядке и с подыгрышем. За два последних сезона Соболев отдал 12 голевых передач с игры – больше только у Клаудиньо (17) и Глушенкова (15). При этом прошлый сезон – турбулентный и для «Спартака», и лично для Соболева, у которого были недопонимания и с Гильермо Абаскалем, и с Владимиром Слишковичем.

Соболев (и снова) в правильном настроении – топ-игрок для РПЛ. И это может стать проблемой для «Зенита», ведь если все будут здоровы, Кассьерра, Гонду и Соболев либо будут претендовать на одно место в основе, либо сделают команду слишком открытой (переход на 4-4-2 с Клаудиньо и Глушенковым на флангах).

Самый вероятный сценарий – постепенное нарастающее недовольство Кассьерры игровым временем и ролью в команде после прошлогодней феерии. Семаку нужна глубина состава – в том числе в атаке, поэтому сразу Матео вряд ли отпустят (проверено Арсеном Адамовым, Алексеем Суторминым, Дмитрием Чистяковым). Значит, Кассьерра будет падать в цене – точно не то, чего хотел бы «Зенит».

Подписание Соболева – не только покупка большого нападающего, но и возможное приобретение больших проблем.

Фото: РИА Новости; fc-zenit.ru /Константин Золин; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press