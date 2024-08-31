Зарема о Соболеве в «Зените»: «Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Кто предатель в этой истории, проявится позже»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Доменико Тедеско Чемпионат.com Зарема Салихова Паоло Ваноли Футбол

Зарема Салихова прокомментировала переход Александра Соболева в «Зенит».

«Мне очень жаль и больно было видеть Александра в футболке «Зенита». Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Бывшие тренеры «Спартака» держатся за сердце от такой новости и спрашивают: «Как такое могло произойти? Что случилось?»

Ни у Ваноли, ни у Тедеско не было конфликтов с Соболевым. Была запредельная мотивация выигрывать, взаимное уважение и результат. Статистику игрока за годы в клубе не стереть ни из каких видеороликов.

Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет всем! Кто предатель во всей этой истории, проявится позже», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»

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68 комментариев
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Как же задолбали все эти Заремы, Журовы и прочие Мостовые. Хочется видеть аналитику, нормальные новости (футбольные) а не вот этот весь попсовый
кликбейтный дикий шлак.
+82
-20
+62
Ответ Overkiller
Как же задолбали все эти Заремы, Журовы и прочие Мостовые. Хочется видеть аналитику, нормальные новости (футбольные) а не вот этот весь попсовый кликбейтный дикий шлак.
Зачем Вы тогда на спортс заходите?
+67
-10
+57
Такими темпами скоро Зарема будет болельщицей Зенита
+23
-6
+17
Как оказалось, больше всего Саша предан зелёным бумажкам …
+14
-1
+13
Ответ Overkiller
Как же задолбали все эти Заремы, Журовы и прочие Мостовые. Хочется видеть аналитику, нормальные новости (футбольные) а не вот этот весь попсовый кликбейтный дикий шлак.
Крепостным нужны склоки, интриги!
+15
-3
+12
Преданные футболу люди так себя не ведут
+17
-5
+12
Хм, кто же тут предатель? Станкович, который рассчитывал на добросовестную работу Соболева в первом туре и не дождался? Руководство, сделавшее 10 миллионов на этой конфликтной и нестабильной детине? Или Абаскаль, предательски устраивающий свои завтраки во время утреннего сна Сашеньки? Всей правды мы не узнаем...
+13
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+12
Ответ сергей петров
Такими темпами скоро Зарема будет болельщицей Зенита
Так она и есть. Миллер меньше о Зените высказывается, чем она
+11
-1
+10
Ответ сергей петров
Такими темпами скоро Зарема будет болельщицей Зенита
выйдет замуж за Миллера?
+9
-1
+8
Ответ Chernoy
Зарему весело читать, но в последнее время уже начинает надоедать. Она перестала «попадать».
Спичрайтер исписался, устал. Пожалейте человека.
+7
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+7
Ага, предан футболу, поэтому забил на саму игру... Соболев вряд ли отказался от своей з/п, бегая по кругу в Тушино. Поэтому Салихова и дальше пусть пытается превозносить отдельные закупки эпохи позднего Федуна, но по факту Соболев в этой ситуации полностью дискредитировал себя как профессионал, который при любых обстоятельствах ОБЯЗАН качественно выполнять свою работу.
+4
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Вот вроде бы молодец, королева-мать. Вся такая за своих птенцов. За справедливость. За то, что со временем будет видно, кто, где, что-то отложил, да вроде бы прикрыл...
А тут такой-сякой деструктивный менеджмент разрушает и разлагает крекое дело, что она с Федуном передала им.

Так, стоп! Где она была, когда Глушакова ссаными тряпками гнали? Когда разнузданная и опьяневшая от вседозволенности(с молчаливого одобрения верхов) толпа крыла матом в исступлении интеллигентного Кононова, которого руководство подставило с трансферами и просто откровенно кинуло толпе, как кость. А как провожали плевками и странными картинками на стадионных табло Карреру?

Как аукнется, так и откликнется... не этот сегодняшний менеджмент все начал. Надо быть аккуратным с желаниями - как бы действительно проявки истины в будущем не явила истинных виновников и кто знает кем они окажутся..
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На первый взгляд можно попытаться понять Сашку. Мол, спортивный результат, можно статью чемпионом и на скамейке)) Но ты, Сашка, Иуда! Прожженный! Переобувной! Открылся всей стране! Что ж ты не перешел в ЦСКА, где больше проблем с нападающими? Ах да, там же есть принципы и денег столько платить не будут. Правильный пример ты продаёшь своему сыну! Ну, это твое личное дело! И ещё твое обращение «дайте шансик…» звучит как попрошайничество! Тоже так себе пример))
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Да вы за...ли со своим Соболевым.
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Ответ Z-14577478
1. Соболев именно - иуда! 2. Это, кстати, отчасти подтверждается и его первым жалким интервью в футболке Зенита! Шансик просит у фанатов Зенита! Позорище. Мужики, вообще-то, так не разговаривают, как Соболев в интервью! Жалкое зрелище. )) Его, уверен, презирают не только фанаты Спартака, но и Зенита тоже, именно за его поведение во всей этой истории
Ничего страшного не произошло, сейчас Соболев забьет пару мячей Спартаку и быстро в Зените своим станет. Будут любить, как любили Дзюбу.
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Соболев искренне предан только деньгам.
Но... Неужели кто-то его за это осудит?!
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Ответ Михаил1970
выйдет замуж за Миллера?
Зачем Миллеру многодетная мать-одиночка, брошенная коварным олигархом Федуном, который обещал, да не женился?
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Ответ ДядюнТоп
Хм, кто же тут предатель? Станкович, который рассчитывал на добросовестную работу Соболева в первом туре и не дождался? Руководство, сделавшее 10 миллионов на этой конфликтной и нестабильной детине? Или Абаскаль, предательски устраивающий свои завтраки во время утреннего сна Сашеньки? Всей правды мы не узнаем...
10кк$ все окупают. И праву. И неправду. И истину. И черта в ступе. А вы молодец! Эх, не в то время вы родились. Вам бы пораньше. С таким подходом вы бы совершили головокружительную карьеру, реализуя индульгенции.
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Ответ boiling water
куда заходить? )
полно тематических СМИ, каналов в телеге и ютубе, там нет Заремы и царя, можно читать и обсуждать тактику, схему, готовность игроков. Но нет, человек заходит на спортс и, ска, комментирует новость, которая ему не нравится, тем самым повышая её читаемость))
Такой же гений, как большинство спартаковской школьной секты
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Ответ Mixos Demid
Как оказалось, больше всего Саша предан зелёным бумажкам …
да это ладно, 95% футболеров такие, но то что он несет и как ведет себя. Делает он а стыдно всем вокруг. Такое унижение самого себя...
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Ответ Петрович
Зачем Вы тогда на спортс заходите?
куда заходить? )
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Ответ Darkhan Darkhan
Зарема вместе со своим мужем показала себя в Спартаке "эффективным" управленцем. Но я могу понять Федуна как мужика, есть в ней что-то такое стервозное, которое цепляет мужчин. Колкая на язык девушка.
Вы серьезно? Может есть какие-то факты, позволяющие назвать Федуна с женой эффективными управленцами? Спартак потратил за 20 лет денег не меньше Зенита, ну а количество титулов можете посчитать.
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Ответ boiling water
куда заходить? )
Не в эту дверь)
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Ответ Overkiller
Как же задолбали все эти Заремы, Журовы и прочие Мостовые. Хочется видеть аналитику, нормальные новости (футбольные) а не вот этот весь попсовый кликбейтный дикий шлак.
Поплачь
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Ответ StHappyOne
Сколько ещё должно пройти времени, чтобы вы перестали постить комментарии Заремы? Она вообще кто?
Пока вы комментите новости с ней, не перестанут))))
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Ответ ДядюнТоп
Хм, кто же тут предатель? Станкович, который рассчитывал на добросовестную работу Соболева в первом туре и не дождался? Руководство, сделавшее 10 миллионов на этой конфликтной и нестабильной детине? Или Абаскаль, предательски устраивающий свои завтраки во время утреннего сна Сашеньки? Всей правды мы не узнаем...
Роша спровоцировавший Сашу))
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За Соболева Спартак получит 10 млн он не бесплатно ушёл..
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Зарему весело читать, но в последнее время уже начинает надоедать. Она перестала «попадать».
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Сколько ещё должно пройти времени, чтобы вы перестали постить комментарии Заремы? Она вообще кто?
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Зарема говорила что Соболев любимый футболист ее дочери,Федуново семейство теперь за зенит будет болеть?Действительно посмотрим,кто предатель.
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