Зарема о Соболеве в «Зените»: «Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Кто предатель в этой истории, проявится позже»
Зарема Салихова прокомментировала переход Александра Соболева в «Зенит».
«Мне очень жаль и больно было видеть Александра в футболке «Зенита». Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Бывшие тренеры «Спартака» держатся за сердце от такой новости и спрашивают: «Как такое могло произойти? Что случилось?»
Ни у Ваноли, ни у Тедеско не было конфликтов с Соболевым. Была запредельная мотивация выигрывать, взаимное уважение и результат. Статистику игрока за годы в клубе не стереть ни из каких видеороликов.
Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет всем! Кто предатель во всей этой истории, проявится позже», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
кликбейтный дикий шлак.
А тут такой-сякой деструктивный менеджмент разрушает и разлагает крекое дело, что она с Федуном передала им.
Так, стоп! Где она была, когда Глушакова ссаными тряпками гнали? Когда разнузданная и опьяневшая от вседозволенности(с молчаливого одобрения верхов) толпа крыла матом в исступлении интеллигентного Кононова, которого руководство подставило с трансферами и просто откровенно кинуло толпе, как кость. А как провожали плевками и странными картинками на стадионных табло Карреру?
Как аукнется, так и откликнется... не этот сегодняшний менеджмент все начал. Надо быть аккуратным с желаниями - как бы действительно проявки истины в будущем не явила истинных виновников и кто знает кем они окажутся..
Но... Неужели кто-то его за это осудит?!
Такой же гений, как большинство спартаковской школьной секты