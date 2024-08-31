Зарема о Соболеве в «Зените»: «Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Кто предатель в этой истории, проявится позже»

Зарема Салихова прокомментировала переход Александра Соболева в «Зенит».

«Мне очень жаль и больно было видеть в футболке «Зенита». Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Бывшие тренеры «Спартака» держатся за сердце от такой новости и спрашивают: «Как такое могло произойти? Что случилось?»

Ни у , ни у не было конфликтов с Соболевым. Была запредельная мотивация выигрывать, взаимное уважение и результат. Статистику игрока за годы в клубе не стереть ни из каких видеороликов.

Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет всем! Кто предатель во всей этой истории, проявится позже», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»