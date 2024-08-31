Давыдов о Соболеве: «Это повторение трансфера Дзюбы. Успехов и вторых мест с «Зенитом», вперед, «Спартак»
Денис Давыдов высказался о трансфере Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака».
– Я уже не раз говорил, что история с Соболевым – это повторение трансфера Дзюбы. Саша будет там забивать, будет бомбардиром команды.
– Продажа Соболева – это правильное решение для «Спартака»?
– Да, на данном этапе правильная. Александру в любом случае успехов. И вторых мест с «Зенитом». Вперед, «Спартак»! – сказал бывший форвард красно-белых.
На данный момент «Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, «Спартак» располагается на 5-й строчке с 11 баллами.
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