Переговоры «Наполи» с «Аль-Ахли» по Осимхену встали из-за разницы в 5 млн евро. Саудовцы не намерены повышать предложение, менеджеры «Челси» сейчас в Неаполе

Сделка «Наполи» и «Аль-Ахли» по Виктору Осимхену застопорилась.

Как передает инсайдер Джанлука Ди Марцио, форвард достиг соглашения с саудовским клубом, но переговоры на данный момент приостановлены из-за дополнительных 5 миллионов евро, запрашиваемых итальянским клубом.

В это же время в Неаполе находятся представители « ». На данный момент договорился по личным условиям только с «Аль-Ахли».

Представители ближневосточного клуба раздражены сложившейся ситуацией. Они сообщили « », что не намерены увеличивать предложение и вместо этого сосредоточатся на покупке Айвена Тоуни.

Ранее « » согласовал покупку игрока за 75-80 млн евро. Форвард будет получать 25-30 млн в год.