Переговоры «Наполи» с «Аль-Ахли» по Осимхену встали из-за разницы в 5 млн евро. Саудовцы не намерены повышать предложение, менеджеры «Челси» сейчас в Неаполе

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен деньги Футбол

Сделка «Наполи» и «Аль-Ахли» по Виктору Осимхену застопорилась.

Как передает инсайдер Джанлука Ди Марцио, форвард достиг соглашения с саудовским клубом, но переговоры на данный момент приостановлены из-за дополнительных 5 миллионов евро, запрашиваемых итальянским клубом.

В это же время в Неаполе находятся представители «Челси». На данный момент Осимхен договорился по личным условиям только с «Аль-Ахли».

Представители ближневосточного клуба раздражены сложившейся ситуацией. Они сообщили «Наполи», что не намерены увеличивать предложение и вместо этого сосредоточатся на покупке Айвена Тоуни.

Ранее «Аль-Ахли» согласовал покупку игрока за 75-80 млн евро. Форвард будет получать 25-30 млн в год.

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18 комментариев
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Если переговоры встали из-за разницы в пять миллионов, как можно говорить, что они договорились на 75-80?
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+20
Ответ убунту
Поясните такой момент плиз. ТО в топ 5 закрывается сегодня, а ТО в Аравии до 6 октября. Имеют ли право саудовские клубы покупать игроков из топ 5 после 30 августа?
Да, имеют полное право
+9
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+9
Ответ Three Days Grace
Ди Марцио и Романо - это разные журналисты)
Да? А какая разница? (С)
+3
0
+3
Ответ убунту
Поясните такой момент плиз. ТО в топ 5 закрывается сегодня, а ТО в Аравии до 6 октября. Имеют ли право саудовские клубы покупать игроков из топ 5 после 30 августа?
Конечно
+3
0
+3
Ответ Under
Если переговоры встали из-за разницы в пять миллионов, как можно говорить, что они договорились на 75-80?
Ди Марцио и Романо - это разные журналисты)
+2
0
+2
Поясните такой момент плиз. ТО в топ 5 закрывается сегодня, а ТО в Аравии до 6 октября. Имеют ли право саудовские клубы покупать игроков из топ 5 после 30 августа?
+1
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ожидание: Топ-клуб.
Реальность: арабы
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25! капец ЗП...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
То есть Челси нужен сразу и Осимхен, и Санчо ? Надо точно строить третью раздевалку. И главных тренеров тоже надо три.
...какая тебе нужна персональная раздевалка? На базе Челси их штук пять. Заявка на матч 15 - 20 игроков
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Ответ Krylya
Что то не верится, что саудовцы уперлись из-за 5 млн
Дело не иммено в сумме, просто писали что сумма трансфера была согласована, но Наполи после этого попросил ещё экстра 5м евро, так дела не делаются
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