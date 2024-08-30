Переговоры «Наполи» с «Аль-Ахли» по Осимхену встали из-за разницы в 5 млн евро. Саудовцы не намерены повышать предложение, менеджеры «Челси» сейчас в Неаполе
Сделка «Наполи» и «Аль-Ахли» по Виктору Осимхену застопорилась.
Как передает инсайдер Джанлука Ди Марцио, форвард достиг соглашения с саудовским клубом, но переговоры на данный момент приостановлены из-за дополнительных 5 миллионов евро, запрашиваемых итальянским клубом.
В это же время в Неаполе находятся представители «Челси». На данный момент Осимхен договорился по личным условиям только с «Аль-Ахли».
Представители ближневосточного клуба раздражены сложившейся ситуацией. Они сообщили «Наполи», что не намерены увеличивать предложение и вместо этого сосредоточатся на покупке Айвена Тоуни.
Ранее «Аль-Ахли» согласовал покупку игрока за 75-80 млн евро. Форвард будет получать 25-30 млн в год.
Реальность: арабы