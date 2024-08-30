«Челси» предложил Осимхену 8 млн евро в год, форвард «Наполи» отказал. Лондонцы пытаются убедить игрока (Фабрис Хокинс)

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен отклонил предложение «Челси».

Лондонский клуб предлагал нападающему «Наполи» контракт с зарплатой 155 000 евро в неделю (8 миллионов евро в год), но получил отказ, пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. 

Представители «синих» находятся в Неаполе и все еще пытаются убедить игрока. Если соглашения не будет, он, скорее всего, останется в Серии А.

Лоик Танзи из L’Equipe пишет, что Осимхен зол на «Наполи» – он считает, что не сможет перейти в «Челси», несмотря на свое желание. Стороны пытаются найти решение вопроса. 

Ранее стало известно, что итальянский клуб согласовал продажу нигерийца в «Аль-Ахли» за 75-80 млн евро

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21 комментарий
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Челси: даем 8 миллионов в год и гарантированное место в раздевалке
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8 лямов грязными( Челси) и 25 чистыми( саудиты).
Выбор очевиден.
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Capology пишет, что Осимхен получает €12 млн в Наполи…

Ну и переговорщики из Лондона приехали
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Ответ Peter Parker
Челси: даем 8 миллионов в год и гарантированное место в раздевалке
И аренду шкафчика на 4 часа в сутки!
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Как бы Осимхена сейчас не клеймили, но 155 тысяч одному из лучших форвардов последних лет, да ещё и в АПЛ это просто смешно, у Фофаны зарплата 200:))
+7
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+5
Осимхен зол на «Наполи» – он считает, что не сможет перейти в «Челси», несмотря на свое желание.

Виктор Осимхен отклонил предложение «Челси».

Че то я не врубаюсь..
+5
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+5
Ответ Азрет-Али Айбазов
Он даже в Наполи больше получает. Челси смешон.
кстати, да
у него в Наполи 12.8 млн в год
чувак, наверное, реально охренел от такого предложения)
+3
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+3
Он даже в Наполи больше получает.
Челси смешон.
+3
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Ответ Esu
Хороший состав Челси в этом сезоне. Интересно наблюдать.
Который из 6?
+4
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Челси: Витя ты идеально подходишь для нашего пятого состава
+3
-1
+2
Осимхен обиделся, там Нкунку с Фофаной 200 тысяч в неделю получают, и не евро, а фунтов стерлингов
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Хороший состав Челси в этом сезоне. Интересно наблюдать.
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Во всех новостях о трансферах- Челси хочет купить.
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Если у Осимхена если желание, то пусть переходит. Предложение адекватное - чуть ниже звезд клуба, в Челси сейчас достаточно невысокие зарплаты.
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Надеюсь Аль Ахли не будет мелочится и даст Наполи на 5 больше, которые они просят
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Ответ Дэни М
Который из 6?
😊
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Надеюсь не получится убедить
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Он даже в Наполи больше получает. Челси смешон.
Все относительно. Наполи закончил чемпионат на 10 месте, нигде не играет, а шансы в новом сезоне туманные. Челси предлагает место в основе и игру в АПЛ, но из-за новой трансферной политики (молодые игроки) дает умеренный контракт. Получается, что другим топ-клубам Осимхен не нужен, раз есть предложение только из строящейся команды, но он этого не понимает и считает себя невероятным бомбардиром. Похоже, многих скаутов смутило его поведение в начале прошлого сезона, когда он скандалил с Наполи. Поэтому из "выгодных" предложений только очередной сезон в Наполи или Саудовская Аравия.
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Ответ Cearvm
Все относительно. Наполи закончил чемпионат на 10 месте, нигде не играет, а шансы в новом сезоне туманные. Челси предлагает место в основе и игру в АПЛ, но из-за новой трансферной политики (молодые игроки) дает умеренный контракт. Получается, что другим топ-клубам Осимхен не нужен, раз есть предложение только из строящейся команды, но он этого не понимает и считает себя невероятным бомбардиром. Похоже, многих скаутов смутило его поведение в начале прошлого сезона, когда он скандалил с Наполи. Поэтому из "выгодных" предложений только очередной сезон в Наполи или Саудовская Аравия.
Шансы у Наполи очень даже хорошие.
Это место Виктора в составе Наполи туманны.
А Челси, это похоже чисто бизнес-проект, где на титулы положили.
Как бы Виктор, после Челси в Страсбуре не оказался.
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