«Челси» предложил Осимхену 8 млн евро в год, форвард «Наполи» отказал. Лондонцы пытаются убедить игрока (Фабрис Хокинс)

Виктор Осимхен отклонил предложение «Челси».

Лондонский клуб предлагал нападающему « » контракт с зарплатой 155 000 евро в неделю (8 миллионов евро в год), но получил отказ, пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Представители «синих» находятся в Неаполе и все еще пытаются убедить игрока. Если соглашения не будет, он, скорее всего, останется в Серии А.

Лоик Танзи из L’Equipe пишет, что зол на «Наполи» – он считает, что не сможет перейти в « », несмотря на свое желание. Стороны пытаются найти решение вопроса.

Ранее стало известно, что итальянский клуб согласовал продажу нигерийца в «Аль-Ахли» за 75-80 млн евро.