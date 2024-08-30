«Челси» предложил Осимхену 8 млн евро в год, форвард «Наполи» отказал. Лондонцы пытаются убедить игрока (Фабрис Хокинс)
Виктор Осимхен отклонил предложение «Челси».
Лондонский клуб предлагал нападающему «Наполи» контракт с зарплатой 155 000 евро в неделю (8 миллионов евро в год), но получил отказ, пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Представители «синих» находятся в Неаполе и все еще пытаются убедить игрока. Если соглашения не будет, он, скорее всего, останется в Серии А.
Лоик Танзи из L’Equipe пишет, что Осимхен зол на «Наполи» – он считает, что не сможет перейти в «Челси», несмотря на свое желание. Стороны пытаются найти решение вопроса.
Ранее стало известно, что итальянский клуб согласовал продажу нигерийца в «Аль-Ахли» за 75-80 млн евро.
Выбор очевиден.
Ну и переговорщики из Лондона приехали
Виктор Осимхен отклонил предложение «Челси».
Че то я не врубаюсь..
у него в Наполи 12.8 млн в год
чувак, наверное, реально охренел от такого предложения)
Челси смешон.
Это место Виктора в составе Наполи туманны.
А Челси, это похоже чисто бизнес-проект, где на титулы положили.
Как бы Виктор, после Челси в Страсбуре не оказался.