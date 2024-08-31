«Арсенал» отдал Нелсона «Фулхэму» в аренду

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал трансферы Рис Нелсон Футбол

Рис Нелсон перешел из «Арсенала» в «Фулхэм».

Клубы договорились об аренде 24-летнего вингера. Соглашение рассчитано до окончания сезона.

В прошлом сезоне Нелсон провел 15 матчей в Премьер-лиге и не набрал очков по системе «гол плюс пас» в играх чемпионата. В этом сезоне англичанин вышел на замену на 88-й минуте встречи с «Астон Виллой» (2:0) и не совершил результативных действий.

Подробную статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт «Фулхэма»

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1 комментарий
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Лено, Ивоби, Смит-Роу, Нельсон. Арсенал расширяется - буквально открыли на Крэйвен Коттедж второй филиал
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