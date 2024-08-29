Сунесс считает Райса и Грилиша перехваленными игроками: «Деклан не стоит 100 млн фунтов, которые «Арсенал» заплатил за него»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Грэм Сунесс Джек Грилиш Деклан Райс деньги Футбол

Грэм Сунесс считает, что «Арсенал» переплатил за Деклана Райса.

«Когда вы говорите о перехваленных игроках, нужно также учитывать стоимость трансфера, и здесь на ум приходит Деклан Райс. Я не думаю, что он стоит тех 100 миллионов фунтов, которые «Арсенал» заплатил за него.

Я бы также упомянул Джека Грилиша в этом контексте. 100 миллионов фунтов – это большие деньги, за которые надо покупать игроков только мирового класса. В моем понимании это такие игроки, которые впишутся в любую команду мира.

Я думаю, что в любой отдельно взятый момент в Премьер-лиге есть лишь несколько игроков мирового класса», – сказал экс-игрок сборной Шотландии в подкасте Three Up Front.

38 комментариев
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Райс стоит. Очень хорошее подписание
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Ответ kpvhmsvb2g
игрок хороший спору нет, но он не стоит 100 лямов
Как Вы это определили? Арсеналу нужен был именно такой игрок, и они заплатили цену за которую они могли его заполучить.
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Райс стоит заплаченных за него денег
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не скажу что за играми Арсенала так уж пристально слежу но, такую оценку про Деклана Райса, не первый раз слышу.даже странно,значит Энцо Фернандес стоит 121млн(что то о нём никто подобного не говорит),а Райс и сотку не тянет?
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Ответ Михо
Райс стоит. Очень хорошее подписание
игрок хороший спору нет, но он не стоит 100 лямов
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Про Грилиша согласен, но Райс — опорник мирового класса, за которого незазорно заплатить 100 лямов)
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Ответ Плюх
траляля от очередного нулевого эксперта-всезнайки .чессслово смешно читать. кто такое этот всунес?
Как игрок 5 чемпионств в Англии и 3 Кубка европейских чемпионов
+10
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+6
Ответ Михо
Райс стоит. Очень хорошее подписание
Да он прекрасно знает это, просто Деклан не играет за Ливерпуль, из за этого
+6
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Ответ kpvhmsvb2g
игрок хороший спору нет, но он не стоит 100 лямов
Вы наверное не смотрели матчи где Райс добывал победы, его отборы перехваты и передачи, такого топа в Арсенале не было очень давно и не скоро еще будет. Чтобы человек влился в механизм с самого первого матча, а не спустя пять сезонов мучений как Джака
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Если заплатили столько, значит стоит)
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Вроде подобные комментарии прекратились после первых пары игр. Зачем опять вылез- непонятно.
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Ответ WelcomeBackPURE
Аххх у которого трофеев больше, чем есть и будет у арсенала еще лет 50
Ты знаешь, что Арсенал в топ-3 самых титулованных клубов Англии?:)

Я, конечно, не хотел бы сравнивать достижения команды с достижением одного человека, но просто ты глупость написал:)
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100млн очень большие деньги, но если вы за эти деньги берете игрока который определяет игру команды как Райс то они оправданы
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Все споры в комментах о Райсе. Про Грилиша, видимо, все согласны.
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Райс стоит каждый цент. Незаменимый игрок как в Арсенале стал, так и в сборной. Таких пахарей не так уж и много.

Также не стоит забывать, что сейчас такой рынок. И дело даже не всегда в паспортах.
Цена Холанда - 180 млн на ТМ, например. Дико, но таков рынок.
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+2
Ответ Леван Сиукаев
не скажу что за играми Арсенала так уж пристально слежу но, такую оценку про Деклана Райса, не первый раз слышу.даже странно,значит Энцо Фернандес стоит 121млн(что то о нём никто подобного не говорит),а Райс и сотку не тянет?
Энцо это 50% максимум от той суммы, в челси дорого только покупают и много, там не важно
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Ответ Леван Сиукаев
не скажу что за играми Арсенала так уж пристально слежу но, такую оценку про Деклана Райса, не первый раз слышу.даже странно,значит Энцо Фернандес стоит 121млн(что то о нём никто подобного не говорит),а Райс и сотку не тянет?
Энцо максимум половину от той суммы за него заплаченной.Райс может и стоит.
+3
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Ответ Плюх
траляля от очередного нулевого эксперта-всезнайки .чессслово смешно читать. кто такое этот всунес?
Аххх у которого трофеев больше, чем есть и будет у арсенала еще лет 50
+7
-6
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Ответ Billy_Shears
Вроде подобные комментарии прекратились после первых пары игр. Зачем опять вылез- непонятно.
Так с АВ Райс провалился, щас как грибы после дождя такие эксперты повылазят
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По моему мнению Райс единственный хороший топ трансфер который проводил Артета.
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траляля от очередного нулевого эксперта-всезнайки .чессслово смешно читать. кто такое этот всунес?
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Может он хотел сказать Мудрик
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Сам Сунесс в прайме стоил бы сегодня даже больше.
Мотор почти непобедимого Ливерпуля конца 70-х начала 80-х. Какая стать, какие усы... А какой голешник в Испании-82 в ворота СССР положил... Дасаев, творивший на том турнире чудеса, даже не среагировал. Сейчас он, правда менее интересно внешне выглядит, чем тогда на поле.
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Грилиш я бы сказал стоит своих денег, после его прихода выиграли Требл, так что он свои бабосы оправдав
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Грилиш великий чемпион. Зачем сравнивать его с Райсом?
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Ну ок, Райс 70+30 за брит.ппспорт
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Ответ Леван Сиукаев
не скажу что за играми Арсенала так уж пристально слежу но, такую оценку про Деклана Райса, не первый раз слышу.даже странно,значит Энцо Фернандес стоит 121млн(что то о нём никто подобного не говорит),а Райс и сотку не тянет?
Энцо - 121 млн евро.
Райс - 116,6 млн евро.
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если мне нужна бутылка водки в 2 часа ночи и мой сосед продаст мне ее за 3 тысячи рублей это не значит что эта бутылка водки стоит трех тысяч рублей, я за нее очевидно переплатил. здесь такая же ситуация
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Ответ Mykytka
Да, это правда. А у Форест 1 ЛЧ. Так и что?:)
У Форрест одна победа в чемпионате и 2 КЧ.
Единственная в мире команда, у которой больше континентальных титулов, чем национальных
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