Сунесс считает Райса и Грилиша перехваленными игроками: «Деклан не стоит 100 млн фунтов, которые «Арсенал» заплатил за него»
Грэм Сунесс считает, что «Арсенал» переплатил за Деклана Райса.
«Когда вы говорите о перехваленных игроках, нужно также учитывать стоимость трансфера, и здесь на ум приходит Деклан Райс. Я не думаю, что он стоит тех 100 миллионов фунтов, которые «Арсенал» заплатил за него.
Я бы также упомянул Джека Грилиша в этом контексте. 100 миллионов фунтов – это большие деньги, за которые надо покупать игроков только мирового класса. В моем понимании это такие игроки, которые впишутся в любую команду мира.
Я думаю, что в любой отдельно взятый момент в Премьер-лиге есть лишь несколько игроков мирового класса», – сказал экс-игрок сборной Шотландии в подкасте Three Up Front.
Я, конечно, не хотел бы сравнивать достижения команды с достижением одного человека, но просто ты глупость написал:)
Также не стоит забывать, что сейчас такой рынок. И дело даже не всегда в паспортах.
Цена Холанда - 180 млн на ТМ, например. Дико, но таков рынок.
Мотор почти непобедимого Ливерпуля конца 70-х начала 80-х. Какая стать, какие усы... А какой голешник в Испании-82 в ворота СССР положил... Дасаев, творивший на том турнире чудеса, даже не среагировал. Сейчас он, правда менее интересно внешне выглядит, чем тогда на поле.
Райс - 116,6 млн евро.
Единственная в мире команда, у которой больше континентальных титулов, чем национальных