Сунесс считает Райса и Грилиша перехваленными игроками: «Деклан не стоит 100 млн фунтов, которые «Арсенал» заплатил за него»

Грэм Сунесс считает, что «Арсенал» переплатил за Деклана Райса.

«Когда вы говорите о перехваленных игроках, нужно также учитывать стоимость трансфера, и здесь на ум приходит . Я не думаю, что он стоит тех 100 миллионов фунтов, которые « » заплатил за него.

Я бы также упомянул в этом контексте. 100 миллионов фунтов – это большие деньги, за которые надо покупать игроков только мирового класса. В моем понимании это такие игроки, которые впишутся в любую команду мира.

Я думаю, что в любой отдельно взятый момент в Премьер-лиге есть лишь несколько игроков мирового класса», – сказал экс-игрок сборной Шотландии в подкасте Three Up Front.