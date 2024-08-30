«Саутгемптон» за 18+7 млн фунтов подписал Рэмсдейла из «Арсенала». Клуб представил вратаря в образе Хагрида

Аарон Рэмсдейл перешел в «Саутгемптон» из «Арсенала».

«Саутгемптон» объявил о трансфере 26-летнего голкипера.

Футболист подписал контракт с клубом на четыре года. Ранее сообщалось, что за трансфер вратаря заплатят 18+7 миллиона фунтов.

В этом сезоне еще не играл за « », а в прошлом провел всего шесть матчей в .

« » представил нового футболиста команды в образе Хагрида – одного из героев фильмов о «Гарри Поттере».

Фото: x.com/SouthamptonFC