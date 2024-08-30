«Саутгемптон» за 18+7 млн фунтов подписал Рэмсдейла из «Арсенала». Клуб представил вратаря в образе Хагрида

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы фото Саутгемптон Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл перешел в «Саутгемптон» из «Арсенала».

«Саутгемптон» объявил о трансфере 26-летнего голкипера.

Футболист подписал контракт с клубом на четыре года. Ранее сообщалось, что за трансфер вратаря заплатят 18+7 миллиона фунтов.

В этом сезоне Аарон Рэмсдейл еще не играл за «Арсенал», а в прошлом провел всего шесть матчей в АПЛ.

«Саутгемптон» представил нового футболиста команды в образе Хагрида – одного из героев фильмов о «Гарри Поттере».

Фото: x.com/SouthamptonFC

22 комментария
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У Хагрида разве были такие сиськи?
+92
-2
+90
Ответ zip13
Нафига его так представили?!
Он в этом образе был на трибуне матча Саутгемптона в плей-офф за выход в АПЛ
+50
0
+50
желаю ему только удачи, и стать по настоящему топ вратарем , спасибо за время в Арсенале. не забудем.
+27
0
+27
Нафига его так представили?!
+18
-2
+16
Ответ Andrey_kst
Он в этом образе был на трибуне матча Саутгемптона в плей-офф за выход в АПЛ
И фотографировался с фанатами «святых». Видимо, уже тогда готовился переход в «Саутгемптон»: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_brief/271828/pub_66542fe744c21a0e380f4638_66542fe86b7e0f634beeadfb/scale_2400

Once a Gunner, always a Gunner! 🔴
+8
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+8
Неплохо конечно играл за Арсенал, к сожалению, в итоге не сложилось, успехов в Саутгемптоне!
+7
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+7
Ответ Император Плутона
по-моему это не совсем хагрид
по моему это мадам Максим 🤣
+5
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+5
Даже с костюмом не заморочились. Если бы не написали, что Хагрид, навскидку бы подумал, что старая путана
+4
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+4
по-моему это не совсем хагрид
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А по-моему в образе Ларисы Гузеевой
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На самом деле это Хагрид в костюме Рамсдейла, настоящий сидит в лачуге попивая пивас)))
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Ответ alexis2020
У Хагрида разве были такие сиськи?
Мой дед как-то видел Хагрида с титьками
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Ответ alexis2020
У Хагрида разве были такие сиськи?
Мы не все знаем об этом волшебном мужике.))
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Ответ Император Плутона
по-моему это не совсем хагрид
😆😆😆
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