«Саутгемптон» за 18+7 млн фунтов подписал Рэмсдейла из «Арсенала». Клуб представил вратаря в образе Хагрида
Аарон Рэмсдейл перешел в «Саутгемптон» из «Арсенала».
«Саутгемптон» объявил о трансфере 26-летнего голкипера.
Футболист подписал контракт с клубом на четыре года. Ранее сообщалось, что за трансфер вратаря заплатят 18+7 миллиона фунтов.
В этом сезоне Аарон Рэмсдейл еще не играл за «Арсенал», а в прошлом провел всего шесть матчей в АПЛ.
«Саутгемптон» представил нового футболиста команды в образе Хагрида – одного из героев фильмов о «Гарри Поттере».
Фото: x.com/SouthamptonFC
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