Та остается в «Байере»: «Я рассматривал трансфер, но информация не всегда подавалась правильно. Жду 10-го сезона в клубе и отдам все ради успеха!»

Джонатан Та заявил, что остается в «Байере».

28-летний защитник, которого этим летом связывали с «Баварией» и «Барселоной», обратился к болельщикам леверкузенского клуба в инстаграме.

«В последнее время было много спекуляций обо мне и моем будущем. Некоторая информация не всегда подавалась правильно, со временем я обязательно остановлюсь на этом подробнее.

Это правда, что я рассматривал варианты трансфера, но я решил извлечь максимальную пользу из своих десяти лет в «Байере»! Можете быть уверены, я с нетерпением жду всех испытаний вместе с нашей командой, тренерским штабом и вами, болельщиками, в этом сезоне.

Я твердо убежден, что мы снова имеем по-настоящему сильную команду и можем проявить себя во всех соревнованиях. Обещаю вам, что в этом сезоне, как и в предыдущие 9 лет, я отдам все, чтобы мы добились успеха!» – написал защитник « ».