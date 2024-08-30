Та остается в «Байере»: «Я рассматривал трансфер, но информация не всегда подавалась правильно. Жду 10-го сезона в клубе и отдам все ради успеха!»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы болельщики Джонатан Та соцсети Футбол

Джонатан Та заявил, что остается в «Байере».

28-летний защитник, которого этим летом связывали с «Баварией» и «Барселоной», обратился к болельщикам леверкузенского клуба в инстаграме.

«В последнее время было много спекуляций обо мне и моем будущем. Некоторая информация не всегда подавалась правильно, со временем я обязательно остановлюсь на этом подробнее.

Это правда, что я рассматривал варианты трансфера, но я решил извлечь максимальную пользу из своих десяти лет в «Байере»! Можете быть уверены, я с нетерпением жду всех испытаний вместе с нашей командой, тренерским штабом и вами, болельщиками, в этом сезоне.

Я твердо убежден, что мы снова имеем по-настоящему сильную команду и можем проявить себя во всех соревнованиях. Обещаю вам, что в этом сезоне, как и в предыдущие 9 лет, я отдам все, чтобы мы добились успеха!» – написал защитник «Байера».

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Байер - красавцы. Сохранили состав, тренера. Будет интересно, как они справятся со сложным сезоном на 3 турнира
+6
-1
+5
Ответ Бестрофеник 2024
С нашей легендой Хави тоже нормально поступили?Обещали оставить тренером и выкинули из команды.
Никто до конца не знает причин. Я ж говорю, до нас на спортсру так доносят инфу, с изрядной долей неправды. Внутреннюю кухню лучше знают те, кто в ней варится
+1
0
+1
Ответ Serkan_Ballboy
Байер - красавцы. Сохранили состав, тренера. Будет интересно, как они справятся со сложным сезоном на 3 турнира
Ну защита то ослабла, как ни крути. Коссуну и Станишич были важными игроками. На замену пришел вроде только Мукиеле, и не факт что он выдержит уровень.
0
0
0
Ответ N. Vidich
Ну защита то ослабла, как ни крути. Коссуну и Станишич были важными игроками. На замену пришел вроде только Мукиеле, и не факт что он выдержит уровень.
Так пришли еще Белосьян и вернулись фофана с артуром
0
0
0
Ответ N. Vidich
Ну защита то ослабла, как ни крути. Коссуну и Станишич были важными игроками. На замену пришел вроде только Мукиеле, и не факт что он выдержит уровень.
Станишич и не был защитным игроком, больше фланговым заменой фримпонга) основные цз Та + Инкапье + Топсоба на месте, байер играет в 3 цз, на замене есть Мукиеле из ПСЖ и Белосьян который способен в лиге и кубке играть, артур и телла замены фримпонгу и гримальдо, по сути ничего не изменилось, кроме того что усилились гарсией и немного терье.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий