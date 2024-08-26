«Барселона» может купить Та, если продаст Гарсию «Жироне». Защитника «Байера» оценивают в 20 млн евро
Джонатан Та интересен «Барселоне».
Как сообщает Diario Sport, каталонцы изучают доступные варианты на случай ухода Эрика Гарсии, на которого претендует «Жирона». Защитник «Байера» рассматривается как одна из альтернатив.
Контракт футболиста сборной Германии истекает летом 2025-го, и в «блаугране» считают, что его можно было бы приобрести за 20 млн евро. В испанской команде ценят рост (195 см) и умение Та играть головой – с этим у защиты «Барселоны» есть проблемы.
Ранее приобрести Джонатана пыталась «Бавария» – но передумала.
Хотя это пишет Diario - тут сразу многое становится понятным )
Ему нужны физически мощные и быстрые защитники чтобы закрывать пространство сзади при таком бешенном прессинге который он уже начал потихоньку ставить в Барсе.
Все это похоже на продолжение мутных схем, которые повылазят позднее
Вся трансферная политика Барселоны этим летом
Зачем Та нужен этот переход в клуб,где тебя после покупки будут год регистрировать)