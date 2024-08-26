«Барселона» может купить Та, если продаст Гарсию «Жироне». Защитника «Байера» оценивают в 20 млн евро

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Джонатан Та Эрик Гарсия деньги Футбол

Джонатан Та интересен «Барселоне».

Как сообщает Diario Sport, каталонцы изучают доступные варианты на случай ухода Эрика Гарсии, на которого претендует «Жирона». Защитник «Байера» рассматривается как одна из альтернатив.

Контракт футболиста сборной Германии истекает летом 2025-го, и в «блаугране» считают, что его можно было бы приобрести за 20 млн евро. В испанской команде ценят рост (195 см) и умение Та играть головой – с этим у защиты «Барселоны» есть проблемы.

Ранее приобрести Джонатана пыталась «Бавария» – но передумала.

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30 комментариев
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Ответ Бестрофеник 2024
Та пожалуйста покупайте
Та нее не нужно
+25
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Та пожалуйста покупайте
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Ответ Эксперт Спортс
Та нее не нужно
Та берите, че вы
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Зачем менять Гарсию, который может сыграть как в обороне, так и опорником, на Та - мне не совсем понятно.

Хотя это пишет Diario - тут сразу многое становится понятным )
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План Барселоны, найти игрока , попытаться купить игрока, попытаться найти деньги на игрока , купить игрока, попытаться зарегистрировать игрока, попытаться продать игрока 2 , продать игрока 2 , зарегистрировать игрока 1 , попытаться ввести его в состав , не оправдывает ожидания, попытаться продать игрока 1 , что бы потом попытаться купить , зарегистрировать и наиграть игрока 3 )
+7
-2
+5
Ответ Кирилл
Зачем менять Гарсию, который может сыграть как в обороне, так и опорником, на Та - мне не совсем понятно. Хотя это пишет Diario - тут сразу многое становится понятным )
Пишут Та это личная просьба Флика.

Ему нужны физически мощные и быстрые защитники чтобы закрывать пространство сзади при таком бешенном прессинге который он уже начал потихоньку ставить в Барсе.
+6
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Ответ Мафусаил Бен
Та берите, че вы
Та спасибо, не надо)
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Ответ Олег Ринкевич
20 лямов за основного дефа чемпионской команды? Чё то руководство барсы берега попутало!
Там же вроде контракт через год заканчивается.
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Менеджмент Барселоны похож на игромана в поисках очередной ссуды. Он уже продал все возможное из дома (использовал все рычаги), продал почку (т.е. травма Кристенсена позволила зарегать Ольмо), но продолжает гоняться за призрачной надеждой.
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Ответ Олег Ринкевич
20 лямов за основного дефа чемпионской команды? Чё то руководство барсы берега попутало!
его были готовы отдать за 25 прямому конкуренту по чемпионату, дело не в Барселоне
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Ответ Кирилл
Зачем менять Гарсию, который может сыграть как в обороне, так и опорником, на Та - мне не совсем понятно. Хотя это пишет Diario - тут сразу многое становится понятным )
Эрик не уровень Барсы. Какой он защитник - все мы видели в сезоне при Хави, особенно в ЛЧ он «сверкнул». А про амплуа опорником можно и не говорить, он толком на этой позиции в Барсе и не играл, изредка выходя на замену в конце игры. В Жироне, если не ошибаюсь, он играл также в защите…
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Некогда великий клуб настолько скатился, что меня начинает тошнить от новостей про них
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На пару с Араухо будет гора а не стена в обороне)
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20 лямов за основного дефа чемпионской команды? Чё то руководство барсы берега попутало!
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Барса толком зарегистрировать никого не может а все еще покупать хочет.
Все это похоже на продолжение мутных схем, которые повылазят позднее
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Походу Барселона так и пишет в договоре. Все по списку, но при условии...если.)
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Для чего покупать опять?? Араухо вернется, Кристенсен вернеться, Кюнде спит и видит вернуться в центр, зачем укомплектовывать то что и так работает, а вот отсутствие пз вообще Барселону не беспокоит! Столько лет без нормального пз что уже не реально смотреть на попытки заткнуть дыру хоть как-то, и самое главное и Алвес и Альба как раз покупались для игры на обоих половинах, почему сейчас это не делается?
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Если вместо Гарсии, то даже не обсуждается - конечно брать. Гарсия не уровень Барсы.
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Ответ SaH4r.
Лучше за эти деньги Канселу или Кьезу купили бы🤦🏻‍♂️
Кьеза в Ливерпуль надумал
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Та, если да ка бы
Вся трансферная политика Барселоны этим летом
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Ответ Aristokrat_13
Менеджмент Барселоны похож на игромана в поисках очередной ссуды. Он уже продал все возможное из дома (использовал все рычаги), продал почку (т.е. травма Кристенсена позволила зарегать Ольмо), но продолжает гоняться за призрачной надеждой.
Я вчера в разговоре с сыном ту же аналогию высказал.
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И давно в «Барселоне» «ценят рост»?
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Байер сейчас топ клуб который борется за требл
Зачем Та нужен этот переход в клуб,где тебя после покупки будут год регистрировать)
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Та еще будет история)
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Ответ NartApsua
Там же вроде контракт через год заканчивается.
Ну тогда другое дело! Хотя руководство аспириновых должны работать на упреждение!
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