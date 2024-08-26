«Барселона» может купить Та, если продаст Гарсию «Жироне». Защитника «Байера» оценивают в 20 млн евро

Джонатан Та интересен «Барселоне».

Как сообщает Diario Sport, каталонцы изучают доступные варианты на случай ухода , на которого претендует « ». Защитник « » рассматривается как одна из альтернатив.

Контракт футболиста сборной Германии истекает летом 2025-го, и в «блаугране» считают, что его можно было бы приобрести за 20 млн евро. В испанской команде ценят рост (195 см) и умение Та играть головой – с этим у защиты «Барселоны» есть проблемы.

Ранее приобрести пыталась «Бавария» – но передумала.