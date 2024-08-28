«Барселона» предложила 20 млн евро за Та, хотя «Байер» хочет 30 млн. Каталонцы уверены, что леверкузенцы согласятся – лишь бы не продавать защитника «Баварии»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Андреас Кристенсен Джонатан Та Эрик Гарсия деньги Футбол

«Барселона» предприняла попытку приобрести Джонатана Та.

По данным Mundo Deportivo, «блауграна» на фоне травмы Андреаса Кристенсена и вероятного ухода Эрика Гарсии хочет усилить оборону. Она предложила 20 млн евро за защитника «Байера».

Каталонцы не хотят платить много, поскольку контракт футболиста с леверкузенцами истекает через год. Также в «Барселоне» знают, что Та был бы рад поработать с Ханси Фликом, который тренировал его в сборной Германии.

«Байер» хочет получить 30 млн евро, но испанская команда уверена, что немцы в итоге согласятся отпустить защитника в Ла Лигу – лишь бы не укреплять «Баварию», тоже претендующую на 28-летнего игрока.

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37 комментариев
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Может Лапорта своего рода адреналиновый наркоман?)
Покупает футболиста и пытается его зарегистрировать, и чем ближе к концу трансферного окна, тем круче ощущения)
+119
-4
+115
Предложить меньше баварии это умно
+71
-2
+69
Ответ Namaste_88
На Ольмо и Та, деньги есть? А на Гюндогана и Канселу нет???
Та
+56
-4
+52
Ответ Unknown Forusha
Предложить меньше баварии это умно
Ну, в этом есть определённая логика, заработают меньше, но не продадут конкуренту. Например, у Дибала клаусула 12 миллионов для иностранных клубов, а для Итальянских 20
+44
-4
+40
На Ольмо и Та, деньги есть? А на Гюндогана и Канселу нет???
+25
-3
+22
что с регистрацией ? после вылета опорника , может нужен опорник ?)
+14
-3
+11
Ответ Temo Sokhadze
Ну, в этом есть определённая логика, заработают меньше, но не продадут конкуренту. Например, у Дибала клаусула 12 миллионов для иностранных клубов, а для Итальянских 20
Интересно, кто-то додумается купить за 12 и тут же продать в Италию дороже 12, но дешевле 20?
+12
-2
+10
Ответ keeperFCB
Может Лапорта своего рода адреналиновый наркоман?) Покупает футболиста и пытается его зарегистрировать, и чем ближе к концу трансферного окна, тем круче ощущения)
А потом отпускает как контакт истечет
+11
-1
+10
Так как Барселона уже продала название стадиона на Spotify, можно продать и название клуба на Onlyfans, и у клуба появится дополнительные средства. Будет шанс выкупить Та за 80 млн, потому что переходить из чемпиона Германии в испанский середняк имеет смысл только за такие суммы.
+17
-10
+7
Поглядим что выйдет из этого
Но лучше бы они опорника искали там а не на дни рождения в Португалию летали в последние дни окна
+5
-1
+4
Ответ Under
Интересно, кто-то додумается купить за 12 и тут же продать в Италию дороже 12, но дешевле 20?
Вроде бы и нельзя в одно ТО два раза переходить в другой клуб
+3
0
+3
Лапорта играет в какую-то игру на выживание? Купи футболиста, у тебя есть столько-то дней на регистрацию. Чем ближе конец ТО, тем сложнее квест. Если справляешься со всеми заданиями, то тебя освобождают от должности президента. Если нет, то продлеваешься на год.
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ОПОРНИКА КУПИТЕ
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Ответ cektor
а чем Та лучше , условно Лангле или Файе которого продали ?
Относительно Файе - опытом, относительно Лангле - зарплатой
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Может не "за Та", а сразу " За Так"? 🤣🤣
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Ответ keeperFCB
Может Лапорта своего рода адреналиновый наркоман?) Покупает футболиста и пытается его зарегистрировать, и чем ближе к концу трансферного окна, тем круче ощущения)
От создателей бракованного факса.
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Ответ keeperFCB
Может Лапорта своего рода адреналиновый наркоман?) Покупает футболиста и пытается его зарегистрировать, и чем ближе к концу трансферного окна, тем круче ощущения)
Это пять !
+1
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Ответ keeperFCB
Может Лапорта своего рода адреналиновый наркоман?) Покупает футболиста и пытается его зарегистрировать, и чем ближе к концу трансферного окна, тем круче ощущения)
Не обязательно наркоман, любит острые ощущения
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Ответ keeperFCB
Может Лапорта своего рода адреналиновый наркоман?) Покупает футболиста и пытается его зарегистрировать, и чем ближе к концу трансферного окна, тем круче ощущения)
Лапорта в Лейпциге
-- мне ,пожалуйста, два кубика Ольмо. Ложку и зажигалку.
-- с Вас 55 млн. Только помните , товар ’годен’ до 1 сентября.

Лапорта хитро улыбается и уходит
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Ответ EnzoAmatera
Насколько Барселона стала смешным клубом, что просто поражаешься, ни один трансфер не могут нормально провести, везде какие-то замуты, схемы, ожидания
Всё ждут и верят.
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Ответ Namaste_88
На Ольмо и Та, деньги есть? А на Гюндогана и Канселу нет???
Конселу дороже, старше и зарплата заметно выше, ну а Гюндоган оказался не нужен так как тоже слишком высокооплачиваемый, а на этой позиции конкуренция в клубе слишком высокая. Держать в запасе с таким окладом глупо.
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Ответ Ллб
Та
Ша
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Ответ Namaste_88
На Ольмо и Та, деньги есть? А на Гюндогана и Канселу нет???
Значит гюндоган и тем более канселу тренеру не подходят.
Канселу ваще привозила - в 2 важнейших матчах барсы привез, зп требует огромную, и конфликтный.
Турку флик время в основе не гарантировал, и там тоэе зп огромная.
Так что логичные решения.
Ольмо вчера был вполне крут. Ваще странно его с гюндоганом или канселу сравниваать.
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Ответ Namaste_88
На Ольмо и Та, деньги есть? А на Гюндогана и Канселу нет???
Тысячу раз было сказано, дело не в деньгах на трансфер. Дело в регистрации игрока. Регистрация зависит от зарплатного фонда. Ты прав на Гюндогана и Канселу допустимого ЛЛ зарплатного фонла нет, а на Ольмо и Та есть, тк их зп в разы меньше.
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А купит Ливерпуль, могу поспорить.
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Клуб был на грани банкротство,кредит? Ныне без него никак необоидешься. Лапорта нетолько реанимирует а по мере возможности покупает игроков. Только чего стоит свои воспитанники которые состовляют костяк команды!
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Они бы согласились на 25 лишь бы не продавать Баварии, а на 20 они согласны чтобы продать именно Барсе. Звучит конечно так себе.
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Хочется чтоб Барса была конкурентной но как достали уже хочу это, это не могу, этот сам не хочет, на этого нет средств и так далее бла…..
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Интересно кто наивнее - тот чувак из Барсы, который слил это в Мудню Депортиву, или журналюга))
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