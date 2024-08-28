«Барселона» предложила 20 млн евро за Та, хотя «Байер» хочет 30 млн. Каталонцы уверены, что леверкузенцы согласятся – лишь бы не продавать защитника «Баварии»

«Барселона» предприняла попытку приобрести Джонатана Та.

По данным Mundo Deportivo, «блауграна» на фоне травмы Андреаса Кристенсена и вероятного ухода Эрика Гарсии хочет усилить оборону. Она предложила 20 млн евро за защитника « ».

Каталонцы не хотят платить много, поскольку контракт футболиста с леверкузенцами истекает через год. Также в «Барселоне» знают, что Та был бы рад поработать с Ханси Фликом, который тренировал его в сборной Германии.

«Байер» хочет получить 30 млн евро, но испанская команда уверена, что немцы в итоге согласятся отпустить защитника в – лишь бы не укреплять «Баварию», тоже претендующую на 28-летнего игрока.