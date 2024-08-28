«Барселона» предложила 20 млн евро за Та, хотя «Байер» хочет 30 млн. Каталонцы уверены, что леверкузенцы согласятся – лишь бы не продавать защитника «Баварии»
«Барселона» предприняла попытку приобрести Джонатана Та.
По данным Mundo Deportivo, «блауграна» на фоне травмы Андреаса Кристенсена и вероятного ухода Эрика Гарсии хочет усилить оборону. Она предложила 20 млн евро за защитника «Байера».
Каталонцы не хотят платить много, поскольку контракт футболиста с леверкузенцами истекает через год. Также в «Барселоне» знают, что Та был бы рад поработать с Ханси Фликом, который тренировал его в сборной Германии.
«Байер» хочет получить 30 млн евро, но испанская команда уверена, что немцы в итоге согласятся отпустить защитника в Ла Лигу – лишь бы не укреплять «Баварию», тоже претендующую на 28-летнего игрока.
Покупает футболиста и пытается его зарегистрировать, и чем ближе к концу трансферного окна, тем круче ощущения)
Но лучше бы они опорника искали там а не на дни рождения в Португалию летали в последние дни окна
-- мне ,пожалуйста, два кубика Ольмо. Ложку и зажигалку.
-- с Вас 55 млн. Только помните , товар ’годен’ до 1 сентября.
Лапорта хитро улыбается и уходит
Канселу ваще привозила - в 2 важнейших матчах барсы привез, зп требует огромную, и конфликтный.
Турку флик время в основе не гарантировал, и там тоэе зп огромная.
Так что логичные решения.
Ольмо вчера был вполне крут. Ваще странно его с гюндоганом или канселу сравниваать.