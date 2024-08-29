«Байер» не продаст Та летом – ему не успеют найти замену. Исключение – очень крупное предложение, но «Бавария» и «Барса» не дадут много

Джонатан Та не уйдет из «Байера» этим летом.

По информации Kicker, леверкузенский клуб не продаст защитника в это трансферное окно, даже за 30 млн евро – сумму, которую чемпионы Германии установили за игрока изначально. «Байер» не сможет так быстро найти ему замену, поскольку окно закрывается 30 августа.

Единственное, что могло бы заставить их передумать, – это гораздо более высокое предложение. Но в клубе уверены, что такого предложения не будет ни от «Баварии», ни от «Барселоны», которые ранее проявляли интерес.