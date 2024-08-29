«Байер» не продаст Та летом – ему не успеют найти замену. Исключение – очень крупное предложение, но «Бавария» и «Барса» не дадут много

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Джонатан Та Футбол

Джонатан Та не уйдет из «Байера» этим летом.

По информации Kicker, леверкузенский клуб не продаст защитника в это трансферное окно, даже за 30 млн евро – сумму, которую чемпионы Германии установили за игрока изначально. «Байер» не сможет так быстро найти ему замену, поскольку окно закрывается 30 августа.

Единственное, что могло бы заставить их передумать, – это гораздо более высокое предложение. Но в клубе уверены, что такого предложения не будет ни от «Баварии», ни от «Барселоны», которые ранее проявляли интерес.

4 комментария
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