Гендиректор «Байера» заявил, что «не будет вести переговоры» с директором «Баварии» Эберлем по Та. Клубы договорились об условиях трансфера, но теперь мюнхенцы хотят заплатить меньше

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Макс Эберль Джонатан Та Футбол

В «Байере» недовольны поведением «Баварии» в переговорах по Джонатану Та.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере защитника за 25+5 млн евро, однако впоследствии «Бавария» отказалась от подписания Та, несмотря на продажу Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед».

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро, комментируя ситуацию вокруг Та, раскритиковал спортивного директора «Баварии» Макса Эберля.

«Что ж, я ничего не думаю о Максе Эберле, абсолютно ничего! И вести с ним переговоры я бы не стал», – сказал Карро во время встречи руководителей клуба с болельщиками.

Как передает Kicker, «Бавария» готова подписать Та лишь по гораздо меньшей цене, чем было оговорено изначально, однако «Байер» считает подобную ситуацию недопустимой. Отмечается, что соглашение между клубами носило лишь устный характер и не было закреплено формально.

35 комментариев
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Ответ Креатив Олисе
История травм Де Лигта и его медлительность + зп… Кроме МЮ был ли ещё хоть один клуб,который хотел его купить? Задумайтесь об этом
Его медлительность компенсируется его стабильностью. А историю травм можно смягчить более частой ротацией, если докупить пятого к ЦЗ к Де Лигту и ко, а не вместо нидерландца.

Упамекано настолько привозной чувак, что умудрился в прошлом сезоне получить красные карты в двух матчах подряд!!!!
Ах да, Ким тоже медлительный, но он какого-то фига решил посоревноваться с Винисиусом в скорости в домашней игре и его результаты таковы: дал Винисиусу расстрелять Нойера в первом голе, дал Модричу исполнить закидушку на Винисиуса в середине второго тайма, и привёз пенальти. Помимо этих моментов, у Мадрида и не было толком голевых ситуаций на Альянц Арене.

И вот на эти плечи полагается ответственность выиграть всё и сразу. Ещё и с "наследником" Пепа в придачу. Отличный и надёжный план!
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Ответ Креатив Олисе
Прежде всего избавились от огромной зп,что одного,что другого… Во-вторых, характер Де Лигта - то ещё «хавно…»,а Мазр впринципе не нужен от слова совсем,там 3 правых защитника есть помимо его…Станишич безальтернативно старт По Та поживём увидим… Компани играет в другой футбол,в котором от голландца к примеру толку «как от козла молока», он медленный и без продвижения и первого паса - балласт на скамейке» Это моё мнение, не навязываю его
Ну хз, по сравнению с оставшимся и видимо теперь основным снова Упамекано - Де Лигт был просто космос. До сих пор, как вспомню, когда он после 2х красных за 2 матча стоял и улыбался во все 32 - аж противно.
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Ответ Дима Васьковский
Топ менеджеры договариваются в устной форме, смешно
Почему смешно?
Переговоры на то и переговоры, чтобы устно договориться, потом договоренности на бумагу перенести
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Ответ Дима Васьковский
Топ менеджеры договариваются в устной форме, смешно
Я вас разочарую, но вообще все переговоры ведутся устно. Если вы видёте что на переговорах подписывается договор, значит это "торжественная церемония" и о деталях договорились заранее.
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Хоть Та и не нужен, но всёравно возникает вопрос, Компани сам будет выходить в защите чтоли? И если пара травм то вообще непонятно кем будут дыры у ворот закрывать. И это ещё Девис может уйти под конец окна.
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Зачем от де Лигта избавились, не завершив сделку по Та? Да и чем Та лучше де Лигта…
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Чемпион Германии с ни разу не проигравшей командой, с командой, которая пропустила меньше всех мячей в предыдущем чемпионате, основной защитник сборной не устраивает Баварию за 25 миллионов?! Они там в Мюнхене в маразме, что ли?
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Сообщалось что Эберль нарушил устную договоренность. Я болельщик Баварии и всегда на стороне клуба, но если это правда, в этот раз я осуждаю поведение Эберля. Слово нужно держать всегда
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну хз, по сравнению с оставшимся и видимо теперь основным снова Упамекано - Де Лигт был просто космос. До сих пор, как вспомню, когда он после 2х красных за 2 матча стоял и улыбался во все 32 - аж противно.
По Дэвису: нужен ли он с зарплатой более 20 лямов,которую требует агент?

Нужен ли такой игрок?
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Ответ Креатив Олисе
По Дэвису: нужен ли он с зарплатой более 20 лямов,которую требует агент? Нужен ли такой игрок?
Ну тут уже вопрос по зп больше к руководству, чего они ещё ожидали, давая 20 млн тем же Коману, Гнабри и Сане. Первые двое по полсезона в лазарете минимум и набирают вечно форму, третий - игрок настроения.
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Ответ niksonbrat
Я вас тоже разочарую. Деловые переписки ведутся по электронной почте, а не в туалете устно Устно можно обсудить небольшие нюансы перед уже подписанием
Вы с коллегами или партнёрами голосом только в туалете разговариваете?
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Интересно было бы узнать обоснования Баварии о новых условиях. Небось что из:
- не ну это мы в том месяце предлагали, а сча он уже старше стал;
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Ответ Креатив Олисе
Прежде всего избавились от огромной зп,что одного,что другого… Во-вторых, характер Де Лигта - то ещё «хавно…»,а Мазр впринципе не нужен от слова совсем,там 3 правых защитника есть помимо его…Станишич безальтернативно старт По Та поживём увидим… Компани играет в другой футбол,в котором от голландца к примеру толку «как от козла молока», он медленный и без продвижения и первого паса - балласт на скамейке» Это моё мнение, не навязываю его
А откуда мнение, что характер у Де Лигта хавно? Что-то там однажды он о "Юве" как-то сказал, когда уже было ясно, что он скорее всего уйдёт? Ну это не повод для таких резких оценок, мне кажется. Я просто не слышал вообще никогда, чтобы он как-то некрасиво вёл себя в "Аяксе", в сборной или в Мюнхене. Когда сидел на скамейках, был вполне корректен. Говорил, что хочет играть, но не более. Выходя на поле - старался, поддерживал команду, радовался голам, был частью коллектива. У меня есть персональное недовольство ещё одним моментом: я так и не услышал, что он взял на себя ответственность за тупую красную с чехами, я - болела оранжевых, и после того удаления очень долго на него дулся, но может он где-то и говорил что-то про своё удаление, а я не видел, и в любом случае, я уверен, что ты-то точно не об этом говоришь, это только мои заморочки, а в остальном не знаю даже, чем он произвёл впечатление человека со сложным характером, по-моему, наоборот, вполне профессионален, и даже может стать батей, думаю он из тех, кто имеет авторитет в коллективе.
Даже в самом изысканном футболе, шикарный первый пас у обоих - это уже бонус, достаточно и одного человека с таким навыком. У Кима первый пас, кстати, мягко говоря не лучше, чем у Де Лигта.
И да, неужели Станишич, как первая опция справа, да ещё и безальтернативная, это то, чему надо радоваться или хотя бы быть удовлетворённым? Это неплохой игрок, максимум - весьма приличный, но не более. В отлаженном механизме Хаби смотрелся неплохо, да, но и там он не был никаким безальтернативным выбором, неужели должен быть в "Баварии"? Ты критикуешь Де Лигта за медлительность, но у цз она ещё более-менее допустима, если не катастрофична, а вот медлительность у крайнего тут же лишает его возможности претендовать на топ-уровень. И да, атакующие навыки Станишича, помимо невысокой скорости, действительно невыдающиеся. Иногда он может вырезать хороший пас, может сыграть надёжно, он прилично выбирает позицию (ещё бы делал это неприлично с его скоростью), но такой первый номер в топ-клуб - это признак слабости состава и не самой убедительной работы на рынке. Мазрауи это тоже было несерьёзно для основы, но он в атаке чуть поинтереснее, конечно.
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Ответ окечуква
Зачем от де Лигта избавились, не завершив сделку по Та? Да и чем Та лучше де Лигта…
Зарплатой
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Ответ Дима Васьковский
Топ менеджеры договариваются в устной форме, смешно
В этом проблема европейского футбола - низкий репутационный институт. Например, в НБА после устной договорённости сделки срываются крайне редко, и то лишь из-за какой-нибудь технической проблемы. Истории, когда кто-то кого-то открыто кидает в НБА, можно вообще по пальцам одной руки фрезеровщика пересчитать, и после этого виновник становится нерукопожатным
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