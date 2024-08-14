Гендиректор «Байера» заявил, что «не будет вести переговоры» с директором «Баварии» Эберлем по Та. Клубы договорились об условиях трансфера, но теперь мюнхенцы хотят заплатить меньше
В «Байере» недовольны поведением «Баварии» в переговорах по Джонатану Та.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере защитника за 25+5 млн евро, однако впоследствии «Бавария» отказалась от подписания Та, несмотря на продажу Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед».
Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро, комментируя ситуацию вокруг Та, раскритиковал спортивного директора «Баварии» Макса Эберля.
«Что ж, я ничего не думаю о Максе Эберле, абсолютно ничего! И вести с ним переговоры я бы не стал», – сказал Карро во время встречи руководителей клуба с болельщиками.
Как передает Kicker, «Бавария» готова подписать Та лишь по гораздо меньшей цене, чем было оговорено изначально, однако «Байер» считает подобную ситуацию недопустимой. Отмечается, что соглашение между клубами носило лишь устный характер и не было закреплено формально.
Упамекано настолько привозной чувак, что умудрился в прошлом сезоне получить красные карты в двух матчах подряд!!!!
Ах да, Ким тоже медлительный, но он какого-то фига решил посоревноваться с Винисиусом в скорости в домашней игре и его результаты таковы: дал Винисиусу расстрелять Нойера в первом голе, дал Модричу исполнить закидушку на Винисиуса в середине второго тайма, и привёз пенальти. Помимо этих моментов, у Мадрида и не было толком голевых ситуаций на Альянц Арене.
И вот на эти плечи полагается ответственность выиграть всё и сразу. Ещё и с "наследником" Пепа в придачу. Отличный и надёжный план!
Переговоры на то и переговоры, чтобы устно договориться, потом договоренности на бумагу перенести
Нужен ли такой игрок?
- не ну это мы в том месяце предлагали, а сча он уже старше стал;
Даже в самом изысканном футболе, шикарный первый пас у обоих - это уже бонус, достаточно и одного человека с таким навыком. У Кима первый пас, кстати, мягко говоря не лучше, чем у Де Лигта.
И да, неужели Станишич, как первая опция справа, да ещё и безальтернативная, это то, чему надо радоваться или хотя бы быть удовлетворённым? Это неплохой игрок, максимум - весьма приличный, но не более. В отлаженном механизме Хаби смотрелся неплохо, да, но и там он не был никаким безальтернативным выбором, неужели должен быть в "Баварии"? Ты критикуешь Де Лигта за медлительность, но у цз она ещё более-менее допустима, если не катастрофична, а вот медлительность у крайнего тут же лишает его возможности претендовать на топ-уровень. И да, атакующие навыки Станишича, помимо невысокой скорости, действительно невыдающиеся. Иногда он может вырезать хороший пас, может сыграть надёжно, он прилично выбирает позицию (ещё бы делал это неприлично с его скоростью), но такой первый номер в топ-клуб - это признак слабости состава и не самой убедительной работы на рынке. Мазрауи это тоже было несерьёзно для основы, но он в атаке чуть поинтереснее, конечно.