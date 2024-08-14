Гендиректор «Байера» заявил, что «не будет вести переговоры» с директором «Баварии» Эберлем по Та. Клубы договорились об условиях трансфера, но теперь мюнхенцы хотят заплатить меньше

В «Байере» недовольны поведением «Баварии» в переговорах по Джонатану Та.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере защитника за 25+5 млн евро, однако впоследствии «Бавария» отказалась от подписания Та, несмотря на продажу Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед».

Генеральный директор « » Фернандо Карро, комментируя ситуацию вокруг Та, раскритиковал спортивного директора «Баварии» .

«Что ж, я ничего не думаю о Максе Эберле, абсолютно ничего! И вести с ним переговоры я бы не стал», – сказал Карро во время встречи руководителей клуба с болельщиками.

Как передает Kicker, « » готова подписать Та лишь по гораздо меньшей цене, чем было оговорено изначально, однако «Байер» считает подобную ситуацию недопустимой. Отмечается, что соглашение между клубами носило лишь устный характер и не было закреплено формально.