«Аль-Ахли» дает Осимхену 25-30 млн евро в год чистыми и контракт до 2028-го. «Челси» предлагает аренду с обязательным выкупом

«Челси» и «Аль-Ахли» ведут борьбу за Виктора Осимхена.

Как сообщает инсайдер , саудовский клуб предлагает форварду «Наполи» зарплату в размере 25-30 млн евро в год после уплаты налогов и контракт до 2028 года. Руководство « » находится в Италии для обсуждения трансфера.

« » продолжает переговоры с по зарплате и готов предложить аренду с обязательным выкупом. Ранее сообщалось, что нигериец примет предложение «Аль-Ахли», если не договорится с лондонцами.