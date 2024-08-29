«Аль-Ахли» дает Осимхену 25-30 млн евро в год чистыми и контракт до 2028-го. «Челси» предлагает аренду с обязательным выкупом

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен Фабрицио Романо Футбол

«Челси» и «Аль-Ахли» ведут борьбу за Виктора Осимхена.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб предлагает форварду «Наполи» зарплату в размере 25-30 млн евро в год после уплаты налогов и контракт до 2028 года. Руководство «Аль-Ахли» находится в Италии для обсуждения трансфера.

«Челси» продолжает переговоры с Осимхеном по зарплате и готов предложить аренду с обязательным выкупом. Ранее сообщалось, что нигериец примет предложение «Аль-Ахли», если не договорится с лондонцами.

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12 комментариев
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Спасут Челси от очередного провального трансфера
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Отпустите его в СА, нафиг он в Европе не сдался
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В 25 лет и губить карьеру в пустыне?? Лучше в Челси)
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Хороший будет трансфер, а то у Митровича и Хиляля конкурентов совсем нет:)
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Сложный выбор
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Господи, в этих Хилялях запутаешься. Мне казалось, что он к Митровичу переходит. А это другой клуб.😅😅😅
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Прав был агент Хвичи, когда говорил что Осимхен перейдет в СА. А тут его поливали в комментах
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...в Аравию? Челси держит трансфер.личку в жёсткой узде:)
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Футбол - жестокая штука. В позапрошлом сезоне "открытие года", " новая звезда" , "главный человек Наполи". Это межсезонье : "пускай валит в аравию"
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Только бы Челси его не взял. Пусть едет в пустыню. Лучше оставить Джексона и наигрывать других молодых ребят.
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