«Аль-Ахли» дает Осимхену 25-30 млн евро в год чистыми и контракт до 2028-го. «Челси» предлагает аренду с обязательным выкупом
«Челси» и «Аль-Ахли» ведут борьбу за Виктора Осимхена.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб предлагает форварду «Наполи» зарплату в размере 25-30 млн евро в год после уплаты налогов и контракт до 2028 года. Руководство «Аль-Ахли» находится в Италии для обсуждения трансфера.
«Челси» продолжает переговоры с Осимхеном по зарплате и готов предложить аренду с обязательным выкупом. Ранее сообщалось, что нигериец примет предложение «Аль-Ахли», если не договорится с лондонцами.