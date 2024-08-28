Осимхен перейдет в «Аль-Ахли», только если не договорится «Челси» (Фабрицио Романо)

Виктор Осимхен перейдет в «Аль-Ахли» только в случае срыва трансфера в «Челси».

Сегодня сообщалось, что саудовцы увеличили предыдущее предложение в размере 70 млн евро, сделанное «Наполи» за футболиста.

По информации инсайдера , руководство саудовского клуба сегодня прибудет в Италию, чтобы продолжить переговоры с Осимхеном. Отмечается, что трансфер возможен, только если игрок не сможет договориться об условиях контракта с « ».

В настоящий момент ситуация не изменилась, лондонцы продолжают вести переговоры с нападающим на предмет личных условий и зарплаты.