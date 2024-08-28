Осимхен перейдет в «Аль-Ахли», только если не договорится «Челси» (Фабрицио Романо)

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен деньги Фабрицио Романо Футбол

Виктор Осимхен перейдет в «Аль-Ахли» только в случае срыва трансфера в «Челси».

Сегодня сообщалось, что саудовцы увеличили предыдущее предложение в размере 70 млн евро, сделанное «Наполи» за футболиста.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство саудовского клуба сегодня прибудет в Италию, чтобы продолжить переговоры с Осимхеном. Отмечается, что трансфер возможен, только если игрок не сможет договориться об условиях контракта с «Челси».

В настоящий момент ситуация не изменилась, лондонцы продолжают вести переговоры с нападающим на предмет личных условий и зарплаты.

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8 комментариев
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атака аль-ахли Марез, Фирмиро, Осимхен будет сильнее атаки челси
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В 25 лет уезжать в пустыню ?
Ошибка
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Комментарий удален пользователем
Шантажирует Челски размером личного контракта?
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
ага, так вертит, что в прайме в пустыню поедет
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Ответ Bogdan
Странно звучит. Как будто стою я в магазине и думаю, куплю шоколадку, если не хватит денег на помидоры 🤔 либо он просто выбивает с Челси жирную личку таким образом
так он и выбивает, а Челси не дает даже столько, сколько у него в Наполи сейчас
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Ответ Billy Jean
Шантажирует Челски размером личного контракта?
Его Челси пустыней может шантажировать и похоронами карьеры
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