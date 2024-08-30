«Наполи» согласовал продажу Осимхена в «Аль-Ахли» за 75-80 млн евро. Форварду предлагают 25-30 млн в год, решение за ним

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен близок к переходу в «Аль-Ахли».

Клуб из Саудовской Аравии и «Наполи» договорились о трансфере 25-летнего нападающего.

Итальянский клуб получит от 75 до 80 миллионов евро за футболиста.

Форварду предложен контракт с зарплатой 25-30 миллионов евро за сезон.

Плюс в договор включена сумма отступных – она ниже 100 миллионов евро, как отмечает Фабрицио Романо. Добавляется, что этот пункт был важен для Виктора Осимхена в переговорах.

Сейчас вопрос трансфера зависит от решения самого футболиста.

Санчо уйдет из «МЮ»? Осимхен – в СА? Онлайн трансферного дедлайна

52 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Январь

Агент Хвичи Мамука: «Скажу вам заранее, Осимхен поедет в Саудовскую Аравию»

Осимхен: «Мамука, ты дрянь и пoзорник, не упоминай мое имя»

Август...
+100
0
+100
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
ты такой дебил
+42
-3
+39
мда, и смысл был торговаться с псж и челси когда предлагали 100+ миллионов за него
+30
-3
+27
Ответ Opera10
Январь Агент Хвичи Мамука: «Скажу вам заранее, Осимхен поедет в Саудовскую Аравию» Осимхен: «Мамука, ты дрянь и пoзорник, не упоминай мое имя» Август...
Мамука.😎😎😎
+16
0
+16
Ответ Дмитрий Рабко
А почему они все так рвутся к арабам, и даже молодые. ?Почему не в МЛС ? Неужели всё дело только в часовых поясах ?
Дело в миллионах, поиграют там 5 лет и можно потом вообще не играть
+11
0
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В прошлом году хозяин Наполи хотел за него 130 оямов. Сейчас 75. Калиф на час. Ещё писали что зарплата 25-30 - это чистыми.
Итальянцы самые дерьмовые продажники в Европе. Вспомните тему с Милинковичем-Савичем. Лацио в своё время за 100 лямов не хотели продавать. В результате сейчас спокойно у арабов пылит.
+10
0
+10
Ответ Дмитрий Рабко
А почему они все так рвутся к арабам, и даже молодые. ?Почему не в МЛС ? Неужели всё дело только в часовых поясах ?
В МЛС предлагаемые зарплаты даже меньше, чем в Европе, не говоря уж о Аравии. Вроде всё банально и очевидно, странно что у вас возник такой вопрос...
+8
0
+8
Ждем вечера. Мне кажется поменяется
+8
0
+8
Ответ euskaldunak
мда, и смысл был торговаться с псж и челси когда предлагали 100+ миллионов за него
А сколько предлагали ? Они как то Инлера не отпустили за 60 в арсенал а после он в Турцию ушел .
+7
0
+7
Ответ zakariaagro
Наполи бы не пожалеть о том, что поменял Осимена на Лукаку. Большие ставки опять на этого Бельгийского увальня.
Так в Наполи теперь крестный папа этого мандинго заведует. Там теперь весело
+7
-1
+6
Нехило у него и агента бомбануло, когда Мамука это предсказал. Теперь смиренно едет к верблюдам.
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий Рабко
А почему они все так рвутся к арабам, и даже молодые. ?Почему не в МЛС ? Неужели всё дело только в часовых поясах ?
У арабов денег больше
+5
0
+5
В прошлом году хозяин Наполи хотел за него 130 оямов.
Сейчас 75.
Калиф на час.
Ещё писали что зарплата 25-30 - это чистыми.
+4
0
+4
Не везёт Серии А на крупные трансферы я заметил .
За Гёкхана Инлера Арсенал хотел дать 60 миллионов , но получили отказ .
Потомьон за копейки перешёл в Турцию .
Торино отказался продавать Белотти в Челси за 60 миллионов , после он за копейки ушел в Рому .
За Милинковича Савич хотели 120 миллионов ( я сам его в АПЛ в ФМ продавал за 130 миллионов ) как итог за копейки ушел в СА .
И теперь Осимхен .
Хотели одно но получили другое .
Хотя и не мало
+6
-2
+4
Ответ Дмитрий Рабко
А почему они все так рвутся к арабам, и даже молодые. ?Почему не в МЛС ? Неужели всё дело только в часовых поясах ?
Странный вопрос, в МЛС даже близко не тот уровень зарплат
+4
0
+4
Объясните из-за чего самому футболисту в самом расцвете лет ехать в Аравию? Почти у всех околотопов (Челси, ПСЖ, МЮ) проблемы со страйкерами, почему к ним не перейти? Неужели вопрос только в деньгах?
+2
0
+2
Там меньше играешь и больше получаешь. Их можно понять, «жизнь» футболиста коротка
+3
-1
+2
Ответ Opera10
Январь Агент Хвичи Мамука: «Скажу вам заранее, Осимхен поедет в Саудовскую Аравию» Осимхен: «Мамука, ты дрянь и пoзорник, не упоминай мое имя» Август...
осталось дождаться куда поедет сам Хвича зимой
+1
0
+1
Ответ Ерлан Киняев
Там меньше играешь и больше получаешь. Их можно понять, «жизнь» футболиста коротка
Не все можно купить за деньги, например нельзя купить крутую футбольную карьеру.
+1
0
+1
Продал карьеру
+1
0
+1
Там пишут что Ахли купили Тони с Брентфорда , значит ли это Витя мимо , одно плана игроки
+1
0
+1
Ответ BAYER Santa
А сколько предлагали ? Они как то Инлера не отпустили за 60 в арсенал а после он в Турцию ушел .
Это как Арсенал, который в то время больше 40 миллионов не хотел платить за Суареса, мог 60 за Инлера дать?
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Рабко
А почему они все так рвутся к арабам, и даже молодые. ?Почему не в МЛС ? Неужели всё дело только в часовых поясах ?
Осимхен – нигериец. В его родном штате немало и христиан, и мусульман. А Саудиты ставят себе цель стать самой популярной лигой в мусульманском мире, отсюда и новости про мегабабло для Салаха, отсюда и переходы Бензема с Эдуаром Менди
0
0
0
Ответ Брулин
Вот вам и верблюд лига, 8-ой игрок планеты едет в к Роналду на поклон
По чьей версии восьмой?
0
0
0
ДеЛау не стал испытывать судьбу, в погоне за деньгами.
0
0
0
Ответ BAYER Santa
Не везёт Серии А на крупные трансферы я заметил . За Гёкхана Инлера Арсенал хотел дать 60 миллионов , но получили отказ . Потомьон за копейки перешёл в Турцию . Торино отказался продавать Белотти в Челси за 60 миллионов , после он за копейки ушел в Рому . За Милинковича Савич хотели 120 миллионов ( я сам его в АПЛ в ФМ продавал за 130 миллионов ) как итог за копейки ушел в СА . И теперь Осимхен . Хотели одно но получили другое . Хотя и не мало
Не верю что за Инлера, как игрока центра поля хотели отдать 60 мультов в 2013-15-гг. А в АПЛ он сыграл 5 игр, и забрал трофей вместе с Раньери
0
0
0
Ответ помню джанашия
Итальянцы самые дерьмовые продажники в Европе. Вспомните тему с Милинковичем-Савичем. Лацио в своё время за 100 лямов не хотели продавать. В результате сейчас спокойно у арабов пылит.
Порой удивляюсь как Италия вообще стала развитой страной с таким уровнем менеджмента и бюрократии во всем.
0
0
0
Видимо, загнул с зарплатой и Челси отказал.
0
0
0
Наполи бы не пожалеть о том, что поменял Осимена на Лукаку. Большие ставки опять на этого Бельгийского увальня.
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий