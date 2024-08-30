«Наполи» согласовал продажу Осимхена в «Аль-Ахли» за 75-80 млн евро. Форварду предлагают 25-30 млн в год, решение за ним
Виктор Осимхен близок к переходу в «Аль-Ахли».
Клуб из Саудовской Аравии и «Наполи» договорились о трансфере 25-летнего нападающего.
Итальянский клуб получит от 75 до 80 миллионов евро за футболиста.
Форварду предложен контракт с зарплатой 25-30 миллионов евро за сезон.
Плюс в договор включена сумма отступных – она ниже 100 миллионов евро, как отмечает Фабрицио Романо. Добавляется, что этот пункт был важен для Виктора Осимхена в переговорах.
Сейчас вопрос трансфера зависит от решения самого футболиста.
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Август...
Сейчас 75.
Калиф на час.
Ещё писали что зарплата 25-30 - это чистыми.
За Гёкхана Инлера Арсенал хотел дать 60 миллионов , но получили отказ .
Потомьон за копейки перешёл в Турцию .
Торино отказался продавать Белотти в Челси за 60 миллионов , после он за копейки ушел в Рому .
За Милинковича Савич хотели 120 миллионов ( я сам его в АПЛ в ФМ продавал за 130 миллионов ) как итог за копейки ушел в СА .
И теперь Осимхен .
Хотели одно но получили другое .
Хотя и не мало