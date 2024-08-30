«Наполи» согласовал продажу Осимхена в «Аль-Ахли» за 75-80 млн евро. Форварду предлагают 25-30 млн в год, решение за ним

Виктор Осимхен близок к переходу в «Аль-Ахли».

Клуб из Саудовской Аравии и « » договорились о трансфере 25-летнего нападающего.

Итальянский клуб получит от 75 до 80 миллионов евро за футболиста.

Форварду предложен контракт с зарплатой 25-30 миллионов евро за сезон.

Плюс в договор включена сумма отступных – она ниже 100 миллионов евро, как отмечает Фабрицио Романо. Добавляется, что этот пункт был важен для в переговорах.

Сейчас вопрос трансфера зависит от решения самого футболиста.

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